Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и черноморскую инициативу
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним ситуацию на Украине, переговоры в Эр-Рияде и вопросы двусторонних отношений, сообщила пресс-служба Кремля.
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"Обсуждены, в частности, итоги недавних консультаций экспертных групп двух стран в Эр-Рияде и достигнутая договоренность о моратории на удары по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта", — говорится в релизе.
При этом Путин обратил внимание на непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать российскую энергоинфраструктуру.
Стороны также обменялись мнениями относительно возобновления черноморской инициативы. Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и заверил, что Анкара готова оказать содействие в этом вопросе.
Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнув важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности страны, необходимость оказания помощи ее властям и народу для укрепления внутриполитической стабильности, соблюдения законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения.
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Обсуждение касалось и дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в различных областях, в том числе в энергетике.
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"С удовлетворением констатирована положительная динамика двусторонних связей, рост взаимной торговли", — отметили в Кремле.
В заключение Путин поздравил Эрдогана и весь турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам.
Стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.
Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии прошли переговоры экспертных групп России и США. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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