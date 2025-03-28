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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и черноморскую инициативу - РИА Новости, 28.03.2025
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13:27 28.03.2025 (обновлено: 14:51 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/peregovory-2007919802.html
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и черноморскую инициативу
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и черноморскую инициативу - РИА Новости, 28.03.2025
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и черноморскую инициативу
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним ситуацию на Украине, переговоры в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:27:00+03:00
2025-03-28T14:51:00+03:00
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним ситуацию на Украине, переговоры в Эр-Рияде и вопросы двусторонних отношений, сообщила пресс-служба Кремля.&quot;Обсуждены, в частности, итоги недавних консультаций экспертных групп двух стран в Эр-Рияде и достигнутая договоренность о моратории на удары по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта&quot;, — говорится в релизе.При этом Путин обратил внимание на непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать российскую энергоинфраструктуру.Стороны также обменялись мнениями относительно возобновления черноморской инициативы. Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и заверил, что Анкара готова оказать содействие в этом вопросе.Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнув важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности страны, необходимость оказания помощи ее властям и народу для укрепления внутриполитической стабильности, соблюдения законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения.Обсуждение касалось и дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в различных областях, в том числе в энергетике."С удовлетворением констатирована положительная динамика двусторонних связей, рост взаимной торговли", — отметили в Кремле.В заключение Путин поздравил Эрдогана и весь турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам.Стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии прошли переговоры экспертных групп России и США. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250327/erdogan-2007569489.html
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украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире, россия, турция
Украина, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Россия, Турция

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и черноморскую инициативу

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним ситуацию на Украине, переговоры в Эр-Рияде и вопросы двусторонних отношений, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"Обсуждены, в частности, итоги недавних консультаций экспертных групп двух стран в Эр-Рияде и достигнутая договоренность о моратории на удары по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта", — говорится в релизе.

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При этом Путин обратил внимание на непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать российскую энергоинфраструктуру.
Стороны также обменялись мнениями относительно возобновления черноморской инициативы. Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и заверил, что Анкара готова оказать содействие в этом вопросе.
Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнув важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности страны, необходимость оказания помощи ее властям и народу для укрепления внутриполитической стабильности, соблюдения законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения.
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Обсуждение касалось и дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в различных областях, в том числе в энергетике.
«
"С удовлетворением констатирована положительная динамика двусторонних связей, рост взаимной торговли", — отметили в Кремле.
В заключение Путин поздравил Эрдогана и весь турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам.
Стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.
Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии прошли переговоры экспертных групп России и США. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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УкраинаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреРоссияТурция
 
 
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