https://ria.ru/20250328/peregovory-2007919802.html

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и черноморскую инициативу

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и черноморскую инициативу - РИА Новости, 28.03.2025

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и черноморскую инициативу

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним ситуацию на Украине, переговоры в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:27:00+03:00

2025-03-28T13:27:00+03:00

2025-03-28T14:51:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил с ним ситуацию на Украине, переговоры в Эр-Рияде и вопросы двусторонних отношений, сообщила пресс-служба Кремля."Обсуждены, в частности, итоги недавних консультаций экспертных групп двух стран в Эр-Рияде и достигнутая договоренность о моратории на удары по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта", — говорится в релизе.При этом Путин обратил внимание на непрекращающиеся попытки киевского режима атаковать российскую энергоинфраструктуру.Стороны также обменялись мнениями относительно возобновления черноморской инициативы. Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и заверил, что Анкара готова оказать содействие в этом вопросе.Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнув важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности страны, необходимость оказания помощи ее властям и народу для укрепления внутриполитической стабильности, соблюдения законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения.Обсуждение касалось и дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества в различных областях, в том числе в энергетике."С удовлетворением констатирована положительная динамика двусторонних связей, рост взаимной торговли", — отметили в Кремле.В заключение Путин поздравил Эрдогана и весь турецкий народ со священным для мусульман месяцем Рамадан и предстоящим праздником Ураза-байрам.Стороны условились продолжать контакты на различных уровнях.Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии прошли переговоры экспертных групп России и США. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности, снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250327/erdogan-2007569489.html

https://ria.ru/20250323/konflikt-2006832710.html

https://ria.ru/20250327/initsiativa-2007656619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире, россия, турция