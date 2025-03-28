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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
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12:44 28.03.2025 (обновлено: 13:02 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/peregovory-2007911027.html
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в телефонном разговоре ситуацию на Украине и двусторонние отношения, сообщила... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:44:00+03:00
2025-03-28T13:02:00+03:00
в мире
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АНКАРА, 28 мар — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в телефонном разговоре ситуацию на Украине и двусторонние отношения, сообщила канцелярия турецкого лидера."В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что сотрудничество Турции и России имеет ключевое значение для решения региональных проблем, что Турция внимательно следит за процессом, начатым для прекращения продолжающейся войны между Россией и Украиной, и что Турция готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров, для обеспечения справедливого и прочного мира", — говорится в релизе.Речь шла также об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, добавили в канцелярии. По словам Эрдогана, продуманные шаги, которые будут предприниматься для этого, поспособствуют мирному процессу."Турция продолжает вносить свой вклад в предотвращение превращения Черного моря в зону конфликта", — заверил он.Кроме того, Анкара придает большое значение сотрудничеству с Москвой по Сирии."Турция и Россия могут работать вместе для устранения усилий, подпитывающих этническую и сектантскую дискриминацию, направленную на разрушение единства Сирии, и для полной отмены санкций против Сирии", — говорится в релизе.По словам Эрдогана, ресурсы Сирии следует оставить сирийской администрации, Турция также поддерживает роспуск "Сирийских демократических сил". Для стабильности Сирии жизненно важно, чтобы она больше не была благоприятной зоной для террористических организаций, считает турецкий президент.Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии прошли переговоры экспертных групп России и США. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250327/erdogan-2007569489.html
https://ria.ru/20250323/konflikt-2006832710.html
https://ria.ru/20250327/putin-2007550503.html
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в мире, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия
В мире, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Россия

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 28 мар — РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в телефонном разговоре ситуацию на Украине и двусторонние отношения, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что сотрудничество Турции и России имеет ключевое значение для решения региональных проблем, что Турция внимательно следит за процессом, начатым для прекращения продолжающейся войны между Россией и Украиной, и что Турция готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров, для обеспечения справедливого и прочного мира", — говорится в релизе.
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Речь шла также об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, добавили в канцелярии. По словам Эрдогана, продуманные шаги, которые будут предприниматься для этого, поспособствуют мирному процессу.
«
"Турция продолжает вносить свой вклад в предотвращение превращения Черного моря в зону конфликта", — заверил он.
Кроме того, Анкара придает большое значение сотрудничеству с Москвой по Сирии.
"Турция и Россия могут работать вместе для устранения усилий, подпитывающих этническую и сектантскую дискриминацию, направленную на разрушение единства Сирии, и для полной отмены санкций против Сирии", — говорится в релизе.
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По словам Эрдогана, ресурсы Сирии следует оставить сирийской администрации, Турция также поддерживает роспуск "Сирийских демократических сил". Для стабильности Сирии жизненно важно, чтобы она больше не была благоприятной зоной для террористических организаций, считает турецкий президент.
Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии прошли переговоры экспертных групп России и США. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта. Другая договоренность касается Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Она вступит в силу только после выполнения российских условий, в частности снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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