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В Пекине прошла дегустация "Путь российского вина" - РИА Новости, 28.03.2025
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18:28 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/pekin-2008024065.html
В Пекине прошла дегустация "Путь российского вина"
В Пекине прошла дегустация "Путь российского вина" - РИА Новости, 28.03.2025
В Пекине прошла дегустация "Путь российского вина"
Дегустация "Путь российского вина" успешно прошла в пятницу в Пекине в рамках реализации стратегии продвижения экспорта российских вин, передает корреспондент... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:28:00+03:00
2025-03-28T18:28:00+03:00
россия
китай
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
абрау-дюрсо
фанагория
пекин
экономика
вино
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ПЕКИН, 28 мар - РИА Новости. Дегустация "Путь российского вина" успешно прошла в пятницу в Пекине в рамках реализации стратегии продвижения экспорта российских вин, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие состоялось под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов России при поддержке Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Посетители, в числе которых были представители отельных, ресторанных и розничных торговых сетей, познакомились с винами от таких ведущих российских производителей, как "Абрау-Дюрсо", "Винодельня ВедерниковЪ", "Фанагория", Chateau Tamagne, "Массандра", INKERMAN и "Винодельня Криница", а также с винами Китая от бренда Great Wall. "С января-февраля Ассоциации виноградарей и виноделов России взяла на себя задачу по продвижению российского вина на экспорт. Это значит, что внутри ассоциации мы формируем и закрепляем разные инструменты поддержки: что-то от регионов, которые производят вино, что-то от "Агроэкспорта" Минсельхоза РФ, что-то от Российского экспортного центра, и помогаем всем этим инструментам реализоваться в интересах виноделов", - заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров. По словам Майорова, если раньше российские виноделы самостоятельно "протаптывали себе эту дорожку, а она сложная и тернистая", то сейчас ассоциация взяла на себя такую задачу им в этом помогать. "Это не значит, что мы делаем все за них. Они, безусловно, делают колоссальную работу по продвижению себя на экспорт, но здесь важно то, что мы достигаем таким образом двух вещей: во-первых, мы гораздо более эффективно тратим ресурсы на продвижение, когда это не каждый палец по отдельности, а когда это кулак вместе, а, во-вторых, мы добиваемся того, что продвигается не отдельно взятый бренд, которому очень сложно всегда продвинуться на зарубежную полку, а продвигается в целом такая маркетинговая сущность, как российское вино", - добавил заместитель исполнительного директора. Майоров отметил, что задача подобных мероприятий заключается в том, чтобы позволить и любителям вина, и тем, кто занимается им в Китае профессионально, и отельным сетям познакомиться с российскими винами. "Они (китайцы - ред.) потихоньку погружаются и видят, что российское вино - классное и интересное, что за ним стоит большая история, о которой мы тоже стараемся рассказывать, и это помогает нам создавать пока еще маленький, но все равно пучок энергии вокруг российского вина. И в этих условиях отдельно взятым винодельням уже гораздо легче себя продвигать, потому что мы им создаем для этого условия, создаем у потребителя понимание, что российское вино есть", - подчеркнул заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов. Майоров также указал, что это большой путь, но "дорогу осилит идущий, мы на нее встали и точно осилим".
https://ria.ru/20241110/rossiya-1982852299.html
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россия, китай, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, абрау-дюрсо, фанагория, пекин, экономика, вино
Россия, Китай, Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, Абрау-Дюрсо, Фанагория, Пекин, Экономика, Вино
В Пекине прошла дегустация "Путь российского вина"

В Пекине прошла дегустация "Путь российского вина" в рамках продвижения экспорта

© Fotolia / Maksim ShebekoБокалы с вином
Бокалы с вином - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Fotolia / Maksim Shebeko
Бокалы с вином. Архивное фото
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ПЕКИН, 28 мар - РИА Новости. Дегустация "Путь российского вина" успешно прошла в пятницу в Пекине в рамках реализации стратегии продвижения экспорта российских вин, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие состоялось под эгидой Ассоциации виноградарей и виноделов России при поддержке Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Посетители, в числе которых были представители отельных, ресторанных и розничных торговых сетей, познакомились с винами от таких ведущих российских производителей, как "Абрау-Дюрсо", "Винодельня ВедерниковЪ", "Фанагория", Chateau Tamagne, "Массандра", INKERMAN и "Винодельня Криница", а также с винами Китая от бренда Great Wall.
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"С января-февраля Ассоциации виноградарей и виноделов России взяла на себя задачу по продвижению российского вина на экспорт. Это значит, что внутри ассоциации мы формируем и закрепляем разные инструменты поддержки: что-то от регионов, которые производят вино, что-то от "Агроэкспорта" Минсельхоза РФ, что-то от Российского экспортного центра, и помогаем всем этим инструментам реализоваться в интересах виноделов", - заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров.
По словам Майорова, если раньше российские виноделы самостоятельно "протаптывали себе эту дорожку, а она сложная и тернистая", то сейчас ассоциация взяла на себя такую задачу им в этом помогать.
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"Это не значит, что мы делаем все за них. Они, безусловно, делают колоссальную работу по продвижению себя на экспорт, но здесь важно то, что мы достигаем таким образом двух вещей: во-первых, мы гораздо более эффективно тратим ресурсы на продвижение, когда это не каждый палец по отдельности, а когда это кулак вместе, а, во-вторых, мы добиваемся того, что продвигается не отдельно взятый бренд, которому очень сложно всегда продвинуться на зарубежную полку, а продвигается в целом такая маркетинговая сущность, как российское вино", - добавил заместитель исполнительного директора.
Майоров отметил, что задача подобных мероприятий заключается в том, чтобы позволить и любителям вина, и тем, кто занимается им в Китае профессионально, и отельным сетям познакомиться с российскими винами.
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"Они (китайцы - ред.) потихоньку погружаются и видят, что российское вино - классное и интересное, что за ним стоит большая история, о которой мы тоже стараемся рассказывать, и это помогает нам создавать пока еще маленький, но все равно пучок энергии вокруг российского вина. И в этих условиях отдельно взятым винодельням уже гораздо легче себя продвигать, потому что мы им создаем для этого условия, создаем у потребителя понимание, что российское вино есть", - подчеркнул заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов.
Майоров также указал, что это большой путь, но "дорогу осилит идущий, мы на нее встали и точно осилим".
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