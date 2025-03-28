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Основатель "Русагро" Мошкович владеет виллой в Ницце

Основатель "Русагро" Мошкович владеет виллой в Ницце - РИА Новости, 28.03.2025

Основатель "Русагро" Мошкович владеет виллой в Ницце

Основатель "Русагро" Вадим Мошкович, обвиняемый в РФ в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, владеет виллой во французской Ницце по цене от РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:34:00+03:00

2025-03-28T12:34:00+03:00

2025-03-28T13:43:00+03:00

россия

москва

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ПАРИЖ, 28 мар - РИА Новости. Основатель "Русагро" Вадим Мошкович, обвиняемый в РФ в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, владеет виллой во французской Ницце по цене от 15 до 18 миллионов евро, следует из французских регистрационных документов, находящихся в распоряжении РИА Новости, и оценки местных риэлторов, с которыми пообщалось агентство. Мошкович указан в документах как один из руководителей действующей компании Prospérité ("Процветание"). Ее головной офис зарегистрирован именно по адресу виллы в Ницце. Компания была создана 30 марта 1998 года, в качестве управляющей там указана гражданка Белоруссии Татьяна Гасанова. Однако ранее фирма была записана по другим адресам. Сменив два места, на этот адрес она была зарегистрирована только в ноябре 2012 года. Наряду с Мошковичем и Гасановой в списке владельцев значится компания GRANADA CAPITAL CY LIMITED. Она была зарегистрирована на Кипре 7 октября 2016 года как общество с ограниченной ответственностью, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Согласно данным открытых источников, ранее компания называлась AMILONG HOLDING LIMITED. Среди ее руководителей указаны семь человек, в том числе Мошкович. Из документов следует, что в феврале 2023 года в компании Prospérité произошла смена руководства, однако характер этих изменений не указан. Основным видом деятельности фирмы значится "аренда земельных участков и другой недвижимости". Сама вилла расположена на участке площадью 40 тысяч квадратных метров на берегу Средиземного моря на уходящем от дороги вниз склоне, который не позволяет увидеть сам дом. Сразу после съезда с дороги путь преграждают современные белые металлические забор и ворота. Забор сделан так, чтобы его было сложно перелезть: там не за что зацепиться, а концы железного частокола заострены. В паре мест видна колючая проволока. Справа установлена видеокамера. Однако это место заброшено. Если на картах Google от 2023 года справа от въезда можно увидеть какие-то щиты с информацией, то сейчас там ничего нет. Знак ограничения скорости до 10 километров в час тоже почти выцвел по сравнению с ярким изображением двухлетней давности. "Я никогда не был на территории этой виллы. До 2022 года у ворот круглосуточно дежурили охранники, но с тех пор там никого не было. Владельцы - русские. Несколько лет назад они проводили работы по расширению без разрешения на строительство в городе. Владельцы должны были завершить свои работы и вернуть виллу в то состояние, в котором она была до ремонта", - рассказал РИА Новости один из местных риелторов, попросивший не называть его имя. По его словам, стоимость этой недвижимости сейчас составляет около 15 миллионов евро. Похожую сумму называет и агент по недвижимости агентства Prestige Марселла. "Минимум 15 миллионов евро. А скорее 18 миллионов, поскольку вилла находится на берегу моря, ее расположение отличное", - сказала она РИА Новости. Правда, ни одному из собеседников агентства не довелось побывать за белым забором. Историю дома оба риелтора рассказать также затруднились. В среду стало известно, что основатель "Русагро" Вадим Мошкович и ее бывший гендиректор Максим Басов задержаны. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ). В четверг Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича и Басова до 25 мая. Вину оба не признают. Позднее газета "Коммерсантъ" сообщила, что дело в отношении Мошковича завели по заявлению Владислава Бурова - бывшего совладельца масложирового холдинга "Солнечные продукты", активы которого "Русагро" выкупила в 2018 году. По данным издания, бизнесмен мог обмануть Бурова, причинив тому ущерб более чем на 30 миллиардов рублей. В финотчетности по МСФО за 2018 год "Русагро" указывала, что приобрела 34,7 миллиарда рублей долга "Солнечных продуктов" в рассрочку на 20 лет. Для обеспечения по возникшим обязательствам перед РСХБ компания приобрела его 20-летние облигации на 19,9 миллиарда рублей со ставкой купонного дохода 10,5%. Доходы от этих бумаг позволят "Русагро" выплатить банку по итогам выше обозначенного периода почти 35 миллиардов рублей плюс проценты, кредитов для сделки "Русагро" не привлекала, пояснял в марте 2019 года представитель агрохолдинга газете "Ведомости". Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Включена в перечень экономически значимых организаций, вследствие чего в сентябре прошлого года суд по заявлению Минсельхоза России приостановил права кипрской Ros Agro PLC в ПАО "Группа "Русагро". Торги акциями ПАО начались на Мосбирже 17 февраля 2025 года. Чистая прибыль компании в 2024 году снизилась на 29,5% - до 31,577 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 19% - до 340,089 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250327/basov-2007686965.html

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https://ria.ru/20250327/moshkovich-2007721681.html

https://ria.ru/20250327/rusagro-2007696910.html

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