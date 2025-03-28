https://ria.ru/20250328/oon-2008029312.html

Россия призвала ООН принять меры после захвата пещер Киево-Печерской лавры

Россия призвала ООН принять меры после захвата пещер Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 28.03.2025

Россия призвала ООН принять меры после захвата пещер Киево-Печерской лавры

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу из-за захвата... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T18:56:00+03:00

2025-03-28T18:56:00+03:00

2025-03-28T19:03:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу из-за захвата украинскими силовиками и представителями минкультуры пещер Киево-Печерской лавры с мощами святых, призвав принять резолюцию о недопустимости захвата религиозных объектов. "В настоящий момент представители украинских властей без разрешения суда применили физическую силу, взломали замки и ворвались на территорию храмового комплекса, незаконно забирают священные реликвии и мощи святых… Православные реликвии и объект культурного наследия ЮНЕСКО на территории Киево-Печерской лавры подвергаются незаконному захвату и вандализму… Предлагаю принять общую резолюцию с просьбой к украинским властям об освобождении или помиловании арестованных священников и людей из украинской православной общины, а также о недопустимости преследования духовенства Украинской православной церкви, захватов церковных объектов и святынь, в том числе находящихся под защитой ЮНЕСКО и вандализма, в связи с участившимися случаями таких противоправных действий", – говорится в предоставленном РИА Новости обращении. Такие ситуации абсолютно неприемлемы, для их предотвращения необходимо принимать меры, а попытка властей Украины захвата культурных объектов и святынь требует отдельного осуждения, подчеркнул Мельников. В обращении правозащитник отметил, что многие священнослужители в настоящее время находятся в состоянии различной степени тяжести в следственных изоляторах и тюрьмах Украины, их жизнь и здоровье находятся под угрозой, а сотни верующих и клириков канонической УПЦ подвергаются дискриминации. "Некоторые вернувшиеся в результате обмена священнослужители рассказывали о пытках и издевательствах. В частности, несколько священников рассказывали об этом во время проведения тематических заседаний Совета Безопасности ООН", – добавил он. Представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) адвокат Никита Чекман ранее в пятницу сообщил, что большое количество сотрудников полиции совместно с представителями заповедника прибыли на территорию Киево-Печерской лавры. Позднее Союз православных журналистов сообщил, что сотрудник заповедника с болгаркой в руках с силовиками проникли в закрытое помещение монастыря Ближних пещер. На вход в Ближние пещеры были заменены замки. Чекман также сообщал, что члены комиссии при министерстве культуры с полицейскими проникли в Дальние пещеры лавры, там также начали срезать замки. УПЦ также публиковала видео, на котором работники музея меняют замки на вход в Ближние пещеры в присутствии полиции. Ранее министерство культуры Украины создало комиссию, которая займется "проверкой останков" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Комиссия будет работать до 30 мая, ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Результаты работы комиссии будут засекречены и получат статус "информации с ограниченным доступом". Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В августе 2023 года суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.

https://ria.ru/20250328/upts-2007922281.html

https://ria.ru/20250328/proniknovenie-2007867696.html

https://ria.ru/20250328/zaharova-2007862918.html

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украина, киев, иван мельников, антониу гутерреш, оон, юнеско, украинская православная церковь, в мире, россия