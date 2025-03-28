https://ria.ru/20250328/mid-2008018502.html

В МИД вызвали замглавы канадской дипмиссии

В МИД вызвали замглавы канадской дипмиссии - РИА Новости, 29.03.2025

В МИД вызвали замглавы канадской дипмиссии

МИД России вызвал замглавы канадской дипмиссии в Москве Брайана Эбеля, которому сделали демарш в связи с русофобскими комментариями посла Канады в РФ Сары... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-28T18:02:00+03:00

2025-03-28T18:02:00+03:00

2025-03-29T02:58:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. МИД России вызвал замглавы канадской дипмиссии в Москве Брайана Эбеля, которому сделали демарш в связи с русофобскими комментариями посла Канады в РФ Сары Тейлор, об этом сообщается на сайте ведомства.Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, речь идет о русофобских высказываниях Тейлор после церемонии возложения цветов к монументу "Родина-мать" на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Эбелю указали на неприемлемость упоминания блокады Ленинграда в контексте с пактом Молотова-Риббентропа и Ялтинской конференцией.В МИД России подчеркнули, что "заложенная при этом инсинуация кощунственна и оскорбительна для нашего народа и памяти жертв-блокадников""Представляет собой неуклюжую попытку оправдать преступления немецко-фашистских захватчиков и исказить исторические факты. Реплика Сары Тейлор особенно неуместна в преддверии празднования 80-летия Великой Победы, вклад в которую внесла и канадская сторона, участвовавшая в антигитлеровской коалиции. Усматриваем в поведении посла симптом послевоенной политики Канады, укрывшей на своей территории тысячи нацистских преступников и их приспешников из числа бандеровцев и других карателей", - добавили в министерстве.Там напомнили о том, что в 2023 году политическая элита Канады аплодировала гитлеровскому пособнику из 14-й дивизии СС "Галичина", а "официальная Оттава во всем потакает неонацистскому режиму в Киеве"."Канадской стороне указано на недопустимость поползновений переписать историю в угоду политической конъюнктуре, обеляя зверства нацистов и их последователей на Украине. А послу Канады рекомендовано не забывать о боевом братстве наших стран во время войны, долгие годы служившем фундаментом двусторонних отношений", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20250320/estoniya-2006247120.html

https://ria.ru/20250313/glava-2004884398.html

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