https://ria.ru/20250328/lenoblast-2007962045.html

Путин оценил темпы роста продолжительности жизни в Ленинградской области

Путин оценил темпы роста продолжительности жизни в Ленинградской области - РИА Новости, 28.03.2025

Путин оценил темпы роста продолжительности жизни в Ленинградской области

Президент РФ Владимир Путин отметил опережающие темпы роста продолжительности жизни в Ленинградской области, назвав их хорошим показателем работы властей... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:45:00+03:00

2025-03-28T15:45:00+03:00

2025-03-28T16:56:00+03:00

общество

ленинградская область

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил опережающие темпы роста продолжительности жизни в Ленинградской области, назвав их хорошим показателем работы властей региона в социальной сфере.Президент в пятницу провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции, а также актуальные социально-экономические вопросы региона."Продолжительность жизни растет?" - спросил Путин.Дрозденко ответил, что этот показатель составляет почти 76 лет: 75,67."Это хороший, комплексный показатель работы в социальной сфере в целом", - оценил президент.Глава государства также подчеркнул, что темпы роста продолжительности жизни в регионе выше, чем по России."В целом, самый основной показатель, - конечно, показателей много важных, - но то, что растет продолжительность жизни и, в целом, в опережающем темпе, даже быстрее, чем в целом по стране, это очень хороший показатель", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250328/putin-2007973989.html

https://ria.ru/20241029/zhizn-1980736402.html

ленинградская область

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Варвара Скокшина

общество, ленинградская область, владимир путин