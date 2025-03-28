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Путин оценил темпы роста продолжительности жизни в Ленинградской области - РИА Новости, 28.03.2025
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15:45 28.03.2025 (обновлено: 16:56 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/lenoblast-2007962045.html
Путин оценил темпы роста продолжительности жизни в Ленинградской области
Путин оценил темпы роста продолжительности жизни в Ленинградской области - РИА Новости, 28.03.2025
Путин оценил темпы роста продолжительности жизни в Ленинградской области
Президент РФ Владимир Путин отметил опережающие темпы роста продолжительности жизни в Ленинградской области, назвав их хорошим показателем работы властей... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:45:00+03:00
2025-03-28T16:56:00+03:00
общество
ленинградская область
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил опережающие темпы роста продолжительности жизни в Ленинградской области, назвав их хорошим показателем работы властей региона в социальной сфере.Президент в пятницу провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции, а также актуальные социально-экономические вопросы региона."Продолжительность жизни растет?" - спросил Путин.Дрозденко ответил, что этот показатель составляет почти 76 лет: 75,67."Это хороший, комплексный показатель работы в социальной сфере в целом", - оценил президент.Глава государства также подчеркнул, что темпы роста продолжительности жизни в регионе выше, чем по России."В целом, самый основной показатель, - конечно, показателей много важных, - но то, что растет продолжительность жизни и, в целом, в опережающем темпе, даже быстрее, чем в целом по стране, это очень хороший показатель", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250328/putin-2007973989.html
https://ria.ru/20241029/zhizn-1980736402.html
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общество, ленинградская область, владимир путин
Общество, Ленинградская область, Владимир Путин
Путин оценил темпы роста продолжительности жизни в Ленинградской области

Путин назвал хорошим темп роста продолжительности жизни в Ленинградской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил опережающие темпы роста продолжительности жизни в Ленинградской области, назвав их хорошим показателем работы властей региона в социальной сфере.
Президент в пятницу провел рабочую встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции, а также актуальные социально-экономические вопросы региона.
"Продолжительность жизни растет?" - спросил Путин.
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Дрозденко ответил, что этот показатель составляет почти 76 лет: 75,67.
"Это хороший, комплексный показатель работы в социальной сфере в целом", - оценил президент.
Глава государства также подчеркнул, что темпы роста продолжительности жизни в регионе выше, чем по России.
"В целом, самый основной показатель, - конечно, показателей много важных, - но то, что растет продолжительность жизни и, в целом, в опережающем темпе, даже быстрее, чем в целом по стране, это очень хороший показатель", - сказал Путин.
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