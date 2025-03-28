https://ria.ru/20250328/karasinj-2007957435.html

Карасин рассказал о составе российской делегации на переговорах в Эр-Рияде

Карасин рассказал о составе российской делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 28.03.2025

Карасин рассказал о составе российской делегации на переговорах в Эр-Рияде

Со стороны России на переговорах в Эр-Рияде были сотрудники МИД, ФСБ, Минобороны, это соответствовало составу команды США, сказал глава комитета Совфеда по... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:20:00+03:00

2025-03-28T15:20:00+03:00

2025-03-28T15:20:00+03:00

россия

сша

черное море

григорий карасин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

совет федерации рф

центральное разведывательное управление (цру)

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Со стороны России на переговорах в Эр-Рияде были сотрудники МИД, ФСБ, Минобороны, это соответствовало составу команды США, сказал глава комитета Совфеда по международным делам, член российской делегации Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24". "Почему так долго сидели, потому что команда абсолютно новая. Команда, которая представляла собой государственный департамент, совет по национальной безопасности, министерство обороны, ЦРУ. Наша команда приблизительно соответствовала этим профилям, были сотрудники и министерства иностранных дел, и федеральной службы безопасности, и министерства обороны", - сказал он.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250326/karasin-2007465745.html

россия

сша

черное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, черное море, григорий карасин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, центральное разведывательное управление (цру), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде