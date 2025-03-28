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Карасин рассказал о составе российской делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 28.03.2025
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15:20 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/karasinj-2007957435.html
Карасин рассказал о составе российской делегации на переговорах в Эр-Рияде
Карасин рассказал о составе российской делегации на переговорах в Эр-Рияде - РИА Новости, 28.03.2025
Карасин рассказал о составе российской делегации на переговорах в Эр-Рияде
Со стороны России на переговорах в Эр-Рияде были сотрудники МИД, ФСБ, Минобороны, это соответствовало составу команды США, сказал глава комитета Совфеда по... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:20:00+03:00
2025-03-28T15:20:00+03:00
россия
сша
черное море
григорий карасин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет федерации рф
центральное разведывательное управление (цру)
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Со стороны России на переговорах в Эр-Рияде были сотрудники МИД, ФСБ, Минобороны, это соответствовало составу команды США, сказал глава комитета Совфеда по международным делам, член российской делегации Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24". "Почему так долго сидели, потому что команда абсолютно новая. Команда, которая представляла собой государственный департамент, совет по национальной безопасности, министерство обороны, ЦРУ. Наша команда приблизительно соответствовала этим профилям, были сотрудники и министерства иностранных дел, и федеральной службы безопасности, и министерства обороны", - сказал он.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250326/karasin-2007465745.html
россия
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россия, сша, черное море, григорий карасин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, центральное разведывательное управление (цру), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Черное море, Григорий Карасин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Карасин рассказал о составе российской делегации на переговорах в Эр-Рияде

Карасин: состав делегации РФ на переговорах соответствовал составу американской

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Со стороны России на переговорах в Эр-Рияде были сотрудники МИД, ФСБ, Минобороны, это соответствовало составу команды США, сказал глава комитета Совфеда по международным делам, член российской делегации Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Почему так долго сидели, потому что команда абсолютно новая. Команда, которая представляла собой государственный департамент, совет по национальной безопасности, министерство обороны, ЦРУ. Наша команда приблизительно соответствовала этим профилям, были сотрудники и министерства иностранных дел, и федеральной службы безопасности, и министерства обороны", - сказал он.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Во вторник на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Карасин рассказал о поведении делегации США на переговорах в Эр-Рияде
26 марта, 15:18
 
РоссияСШАЧерное мореГригорий КарасинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет Федерации РФЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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