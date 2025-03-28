https://ria.ru/20250328/karasin-2007957067.html

Карасин оценил работу с нынешней экспертной командой США

Карасин оценил работу с нынешней экспертной командой США - РИА Новости, 28.03.2025

Карасин оценил работу с нынешней экспертной командой США

Работать с нынешней экспертной командой США можно, они слушают и воспринимают, сказал глава комитета Совфеда по международным делам, член российской делегации... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:17:00+03:00

2025-03-28T15:17:00+03:00

2025-03-28T15:17:00+03:00

сша

россия

черное море

григорий карасин

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россельхозбанк

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Работать с нынешней экспертной командой США можно, они слушают и воспринимают, сказал глава комитета Совфеда по международным делам, член российской делегации на переговорах в Эр-Рияде Григорий Карасин. "Работать с нынешней командой экспертной Соединенных Штатов в принципе можно. Слушают, воспринимают, противопоставляют этому какие-то свои позиции, но это обычная дипломатическая работа - сопоставление позиций для того, чтобы выработать какой-то modus operandi (образ действия - ред.)", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250328/ssha-2007940542.html

https://ria.ru/20250328/peregovory-2007927453.html

сша

россия

черное море

саудовская аравия

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