Рейтинг@Mail.ru
Арестованный мэр Стамбула пожаловался на отсутствие реакции Запада - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/imamoglu-2007899043.html
Арестованный мэр Стамбула пожаловался на отсутствие реакции Запада
Арестованный мэр Стамбула пожаловался на отсутствие реакции Запада - РИА Новости, 28.03.2025
Арестованный мэр Стамбула пожаловался на отсутствие реакции Запада
Арестованный мэр крупнейшего мегаполиса Турции Стамбула Экрем Имамоглу в пятницу посетовал на отсутствие "сильной реакции" на его арест со стороны западных... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:56:00+03:00
2025-03-28T11:56:00+03:00
в мире
турция
стамбул
амстердам
экрем имамоглу
озгюр озель
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006727758_0:297:2586:1752_1920x0_80_0_0_4b8e80ab186bca4cd64dabb260d680a9.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Арестованный мэр крупнейшего мегаполиса Турции Стамбула Экрем Имамоглу в пятницу посетовал на отсутствие "сильной реакции" на его арест со стороны западных лидеров, "ослепленных" геополитикой. Имамоглу в статье для американской газеты New York Times отметил, что поддержку оппозиции после его ареста оказали "социал-демократические лидеры и мэры в Турции и за ее пределами от Амстердама до Загреба", а также гражданское общество. "А центральные правительства стран мира? Их молчание оглушительно. Вашингтон лишь выразил "беспокойство в связи с последними арестами и протестами" в Турции. Европейские лидеры, за исключением немногих из них, не выступили с сильной реакцией", - написал Имамоглу в статье. Мэр отмечает, что ввиду последних событий в мире, в том числе за счет попыток урегулировать украинский конфликт, смены власти в Сирии и разрушений в секторе Газа, стратегическая важность Турции возросла, не в последнюю очередь за счет способности Анкары оказать помощь в создании европейской архитектуры безопасности, тем не менее, пишет Имамоглу, "геополитика не должна ослеплять нас". Лидер оппозиционной CHP Озгюр Озель также заявил ряду иностранных СМИ на этой неделе о недостаточной реакции Запада на события в Турции, в ответ на это президент Реджеп Тайип Эрдоган пожурил Озеля, "жалующегося на нас всему миру". Турция сожалеет из-за заявлений ряда представителей международного сообщества, усмотревших политическую подоплеку в деле арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, видит в этом двойные стандарты, заявил в четверг министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. Тунч вновь подчеркнул, что расследование в отношении Имамоглу и других чиновников не имеет политической подоплеки, хотя оппозиция на это всячески намекает. Он посетовал, что ряд кругов заявляют о якобы связи расследования с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, хотя они не видели документов дела, также Турция сталкивается с волной дезинформации вокруг этого дела. Тунч также перечислил ряд преступлений, в связи с которыми арестован Имамоглу - среди них махинации с тендерами, отмывание доходов мэрии через фирмы-однодневки и другие. Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007183635.html
https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007320591.html
турция
стамбул
амстердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006727758_0:55:2586:1995_1920x0_80_0_0_df3f595f4ef665492f3e86078133c568.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, стамбул, амстердам, экрем имамоглу, озгюр озель, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Амстердам, Экрем Имамоглу, Озгюр Озель, Реджеп Тайип Эрдоган
Арестованный мэр Стамбула пожаловался на отсутствие реакции Запада

Арестованный мэр Стамбула Имамоглу пожаловался на отсутствие реакции Запада

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПротесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу
Протесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Протесты в связи с задержанием мэра Стамбула Имамоглу
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Арестованный мэр крупнейшего мегаполиса Турции Стамбула Экрем Имамоглу в пятницу посетовал на отсутствие "сильной реакции" на его арест со стороны западных лидеров, "ослепленных" геополитикой.
Имамоглу в статье для американской газеты New York Times отметил, что поддержку оппозиции после его ареста оказали "социал-демократические лидеры и мэры в Турции и за ее пределами от Амстердама до Загреба", а также гражданское общество.
Акции в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Турции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

С прошлой недели в Стамбуле и других турецких городах проходят масштабные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула и члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

С прошлой недели в Стамбуле и других турецких городах проходят масштабные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула и члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Причиной протеста послужило решение стамбульского суда в районе Чаглаян об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с мэром арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии.

Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

Причиной протеста послужило решение стамбульского суда в районе Чаглаян об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с мэром арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Getty Images / Serdar Ozsoy

На фото: задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре.

Задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре

На фото: задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
3 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Сообщается, что турецкая полиция задержала уже более 1,1 тысячи участников протестов. Ранения получили 123 полицейских.

Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

Сообщается, что турецкая полиция задержала уже более 1,1 тысячи участников протестов. Ранения получили 123 полицейских.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 10
© Getty Images / Chris McGrath

На фото: полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле.

Полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

На фото: полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле.

© Getty Images / Chris McGrath
5 из 10
© AP Photo / Huseyin Aldemir

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
6 из 10
© AP Photo / Huseyin Aldemir

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, у некоторых протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, у некоторых протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
7 из 10
© Getty Images / Serdar Ozsoy

Власти Стамбула и других турецких городов запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта и объявили проводящиеся протестные акции незаконными.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре

Власти Стамбула и других турецких городов запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта и объявили проводящиеся протестные акции незаконными.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
8 из 10
© Getty Images / Chris McGrath

Двадцать шестого марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

Двадцать шестого марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

© Getty Images / Chris McGrath
9 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле.

Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

На фото: участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10

С прошлой недели в Стамбуле и других турецких городах проходят масштабные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула и члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Причиной протеста послужило решение стамбульского суда в районе Чаглаян об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с мэром арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 10

На фото: задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
3 из 10

Сообщается, что турецкая полиция задержала уже более 1,1 тысячи участников протестов. Ранения получили 123 полицейских.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото: полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле.

© Getty Images / Chris McGrath
5 из 10

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
6 из 10

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, у некоторых протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
7 из 10

Власти Стамбула и других турецких городов запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта и объявили проводящиеся протестные акции незаконными.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
8 из 10

Двадцать шестого марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

© Getty Images / Chris McGrath
9 из 10

На фото: участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10
"А центральные правительства стран мира? Их молчание оглушительно. Вашингтон лишь выразил "беспокойство в связи с последними арестами и протестами" в Турции. Европейские лидеры, за исключением немногих из них, не выступили с сильной реакцией", - написал Имамоглу в статье.
Мэр отмечает, что ввиду последних событий в мире, в том числе за счет попыток урегулировать украинский конфликт, смены власти в Сирии и разрушений в секторе Газа, стратегическая важность Турции возросла, не в последнюю очередь за счет способности Анкары оказать помощь в создании европейской архитектуры безопасности, тем не менее, пишет Имамоглу, "геополитика не должна ослеплять нас".
Лидер оппозиционной CHP Озгюр Озель также заявил ряду иностранных СМИ на этой неделе о недостаточной реакции Запада на события в Турции, в ответ на это президент Реджеп Тайип Эрдоган пожурил Озеля, "жалующегося на нас всему миру".
Протестующие против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу у штаб-квартиры Народно-республиканской партии в Анкаре - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Анкаре продлили запрет на проведение акций протеста
25 марта, 13:50
Турция сожалеет из-за заявлений ряда представителей международного сообщества, усмотревших политическую подоплеку в деле арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, видит в этом двойные стандарты, заявил в четверг министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. Тунч вновь подчеркнул, что расследование в отношении Имамоглу и других чиновников не имеет политической подоплеки, хотя оппозиция на это всячески намекает. Он посетовал, что ряд кругов заявляют о якобы связи расследования с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, хотя они не видели документов дела, также Турция сталкивается с волной дезинформации вокруг этого дела.
Тунч также перечислил ряд преступлений, в связи с которыми арестован Имамоглу - среди них махинации с тендерами, отмывание доходов мэрии через фирмы-однодневки и другие.
Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
Протестующие против ареста мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Оппозиция Турции прекращает вечерние митинги у мэрии Стамбула
25 марта, 23:34
 
В миреТурцияСтамбулАмстердамЭкрем ИмамоглуОзгюр ОзельРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала