https://ria.ru/20250328/imamoglu-2007899043.html

Арестованный мэр Стамбула пожаловался на отсутствие реакции Запада

Арестованный мэр Стамбула пожаловался на отсутствие реакции Запада - РИА Новости, 28.03.2025

Арестованный мэр Стамбула пожаловался на отсутствие реакции Запада

Арестованный мэр крупнейшего мегаполиса Турции Стамбула Экрем Имамоглу в пятницу посетовал на отсутствие "сильной реакции" на его арест со стороны западных... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:56:00+03:00

2025-03-28T11:56:00+03:00

2025-03-28T11:56:00+03:00

в мире

турция

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экрем имамоглу

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реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Арестованный мэр крупнейшего мегаполиса Турции Стамбула Экрем Имамоглу в пятницу посетовал на отсутствие "сильной реакции" на его арест со стороны западных лидеров, "ослепленных" геополитикой. Имамоглу в статье для американской газеты New York Times отметил, что поддержку оппозиции после его ареста оказали "социал-демократические лидеры и мэры в Турции и за ее пределами от Амстердама до Загреба", а также гражданское общество. "А центральные правительства стран мира? Их молчание оглушительно. Вашингтон лишь выразил "беспокойство в связи с последними арестами и протестами" в Турции. Европейские лидеры, за исключением немногих из них, не выступили с сильной реакцией", - написал Имамоглу в статье. Мэр отмечает, что ввиду последних событий в мире, в том числе за счет попыток урегулировать украинский конфликт, смены власти в Сирии и разрушений в секторе Газа, стратегическая важность Турции возросла, не в последнюю очередь за счет способности Анкары оказать помощь в создании европейской архитектуры безопасности, тем не менее, пишет Имамоглу, "геополитика не должна ослеплять нас". Лидер оппозиционной CHP Озгюр Озель также заявил ряду иностранных СМИ на этой неделе о недостаточной реакции Запада на события в Турции, в ответ на это президент Реджеп Тайип Эрдоган пожурил Озеля, "жалующегося на нас всему миру". Турция сожалеет из-за заявлений ряда представителей международного сообщества, усмотревших политическую подоплеку в деле арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, видит в этом двойные стандарты, заявил в четверг министр юстиции Турции Йылмаз Тунч. Тунч вновь подчеркнул, что расследование в отношении Имамоглу и других чиновников не имеет политической подоплеки, хотя оппозиция на это всячески намекает. Он посетовал, что ряд кругов заявляют о якобы связи расследования с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, хотя они не видели документов дела, также Турция сталкивается с волной дезинформации вокруг этого дела. Тунч также перечислил ряд преступлений, в связи с которыми арестован Имамоглу - среди них махинации с тендерами, отмывание доходов мэрии через фирмы-однодневки и другие. Число задержанных участников незаконных акций протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула превысило 1,8 тысячи человек по всей Турции, арестованы 260 человек, сообщил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.

https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007183635.html

https://ria.ru/20250325/turtsiya-2007320591.html

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в мире, турция, стамбул, амстердам, экрем имамоглу, озгюр озель, реджеп тайип эрдоган