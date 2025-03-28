Экс-генпрокурор Молдавии назвал арест Гуцул опасным сигналом
Стояногло назвал арест главы Гагаузии Гуцул опасным сигналом
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Арест главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является опасным сигналом, когда пресечение свободы становится политическим оружием и способом запугивания, заявил экс-генпрокурор, бывший кандидат в президенты Молдавии, один из лидеров блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
"Применение предварительного ареста в отношении башкана (главы – ред.) автономного-территориального округа Гагаузия на 20 дней - это не процессуальная мера. Это сигнал. Плохой, опасный и просчитанный неверно. Я лично не знаком с этим человеком и не сужу о его виновности или невиновности. Но я знаю закон. И прекрасно понимаю, как превентивный арест превращается из инструмента защиты общества в политическое оружие и способ запугивания", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он заявил, что как бывший прокурор считает подобное решение чрезмерным, поскольку для него должны быть исключительные основания.
"В данном случае таких рисков публично не представлено. Есть лишь стремление к показушности и желание проучить тех, кто неудобен власти. Ещё хуже — содержание в изоляторе в условиях, унижающих человеческое достоинство, без надлежащей медицинской помощи. Это не мера пресечения. Это наказание заранее. В прямое противоречие с принципом презумпции невиновности. Сегодня — башкан Гагаузии. Завтра — любой мэр, журналист или неудобный гражданин", - отметил Стояногло.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
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