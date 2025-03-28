Рейтинг@Mail.ru
Экс-генпрокурор Молдавии назвал арест Гуцул опасным сигналом - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/gutsul-2008043371.html
Экс-генпрокурор Молдавии назвал арест Гуцул опасным сигналом
Экс-генпрокурор Молдавии назвал арест Гуцул опасным сигналом - РИА Новости, 28.03.2025
Экс-генпрокурор Молдавии назвал арест Гуцул опасным сигналом
Арест главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является опасным сигналом, когда пресечение свободы становится политическим оружием и способом... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:41:00+03:00
2025-03-28T20:41:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
александр стояногло
евгения гуцул
владимир путин
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007359792_0:98:721:504_1920x0_80_0_0_fdbe7853df056e03b73619b6f9ada35a.jpg
КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Арест главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является опасным сигналом, когда пресечение свободы становится политическим оружием и способом запугивания, заявил экс-генпрокурор, бывший кандидат в президенты Молдавии, один из лидеров блока "Альтернатива" Александр Стояногло. Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение. "Применение предварительного ареста в отношении башкана (главы – ред.) автономного-территориального округа Гагаузия на 20 дней - это не процессуальная мера. Это сигнал. Плохой, опасный и просчитанный неверно. Я лично не знаком с этим человеком и не сужу о его виновности или невиновности. Но я знаю закон. И прекрасно понимаю, как превентивный арест превращается из инструмента защиты общества в политическое оружие и способ запугивания", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Он заявил, что как бывший прокурор считает подобное решение чрезмерным, поскольку для него должны быть исключительные основания. "В данном случае таких рисков публично не представлено. Есть лишь стремление к показушности и желание проучить тех, кто неудобен власти. Ещё хуже — содержание в изоляторе в условиях, унижающих человеческое достоинство, без надлежащей медицинской помощи. Это не мера пресечения. Это наказание заранее. В прямое противоречие с принципом презумпции невиновности. Сегодня — башкан Гагаузии. Завтра — любой мэр, журналист или неудобный гражданин", - отметил Стояногло. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
https://ria.ru/20250328/gutsul-2008037667.html
https://ria.ru/20250328/gutsul-2008010977.html
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007951708.html
молдавия
кишинев
россия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007359792_0:46:721:587_1920x0_80_0_0_019067b700dee351c6d87a7229cd430e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, россия, александр стояногло, евгения гуцул, владимир путин, задержание главы гагаузии гуцул, гагаузия
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Александр Стояногло, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Гагаузия
Экс-генпрокурор Молдавии назвал арест Гуцул опасным сигналом

Стояногло назвал арест главы Гагаузии Гуцул опасным сигналом

© Фото : Виктор Петров/TelegramГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Арест главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул является опасным сигналом, когда пресечение свободы становится политическим оружием и способом запугивания, заявил экс-генпрокурор, бывший кандидат в президенты Молдавии, один из лидеров блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Молдавия проиграет в ЕСПЧ по делу Гуцул, заявил адвокат
Вчера, 19:53
"Применение предварительного ареста в отношении башкана (главы – ред.) автономного-территориального округа Гагаузия на 20 дней - это не процессуальная мера. Это сигнал. Плохой, опасный и просчитанный неверно. Я лично не знаком с этим человеком и не сужу о его виновности или невиновности. Но я знаю закон. И прекрасно понимаю, как превентивный арест превращается из инструмента защиты общества в политическое оружие и способ запугивания", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он заявил, что как бывший прокурор считает подобное решение чрезмерным, поскольку для него должны быть исключительные основания.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Кишиневе Гуцул предъявили обвинение по четырем статьям
Вчера, 17:33
"В данном случае таких рисков публично не представлено. Есть лишь стремление к показушности и желание проучить тех, кто неудобен власти. Ещё хуже — содержание в изоляторе в условиях, унижающих человеческое достоинство, без надлежащей медицинской помощи. Это не мера пресечения. Это наказание заранее. В прямое противоречие с принципом презумпции невиновности. Сегодня — башкан Гагаузии. Завтра — любой мэр, журналист или неудобный гражданин", - отметил Стояногло.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Эксперт назвал Гуцул полным антиподом Санду
Вчера, 15:06
 
В миреМолдавияКишиневРоссияАлександр СтояноглоЕвгения ГуцулВладимир ПутинЗадержание главы Гагаузии ГуцулГагаузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала