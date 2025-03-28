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Молдавия проиграет в ЕСПЧ по делу Гуцул, заявил адвокат - РИА Новости, 28.03.2025
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19:53 28.03.2025 (обновлено: 20:11 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/gutsul-2008037667.html
Молдавия проиграет в ЕСПЧ по делу Гуцул, заявил адвокат
Молдавия проиграет в ЕСПЧ по делу Гуцул, заявил адвокат - РИА Новости, 28.03.2025
Молдавия проиграет в ЕСПЧ по делу Гуцул, заявил адвокат
Молдавия проиграет в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил журналистам в Кишиневе ее адвокат... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:53:00+03:00
2025-03-28T20:11:00+03:00
гагаузия
европейский суд по правам человека (еспч)
молдавия
в мире
кишинев
владимир путин
евгения гуцул
россия
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Молдавия проиграет в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил журналистам в Кишиневе ее адвокат Сергей Морару.Районный суд Кишинева в пятницу удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул сроком на 20 суток."Это дело Молдавия проиграет в ЕСПЧ. Сегодня многие судьи не проходят процедуру проверки добропорядочности, потому что фигурируют в решениях ЕСПЧ за допущенные ранее нарушения. Соответственно, мы надеемся, что, возможно, однажды справедливость восторжествует, и эти судьи тоже окажутся в будущих решениях ЕСПЧ", - сказал Морару.Он отметил, что за последние пять лет ЕСПЧ вынес более 30 решений против Молдавии в связи с необоснованными арестами и нарушениями прав обвиняемых.Морару подчеркнул, что защита подаст сначала апелляцию в местную инстанцию, однако не рассчитывает на ее справедливое рассмотрение в Молдавии. "Мы подадим апелляцию, но она может иметь смысл и эффект только в будущем – через полгода, через год. На сегодняшний день нет никакой надежды, что Апелляционная палата вынесет справедливое решение", — сказал адвокат.Он указал на несоответствие представленных прокуратурой доказательств международным правовым стандартам. "Даже если бы их проверил студент юридического факультета, никто бы не сказал, что такие документы могут служить основанием для ареста", — заявил представитель главы Гагаузии.Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
https://ria.ru/20250328/gutsul-2008010977.html
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
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гагаузия, европейский суд по правам человека (еспч), молдавия, в мире, кишинев, владимир путин, евгения гуцул, россия, реджеп тайип эрдоган
Гагаузия, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Молдавия, В мире, Кишинев, Владимир Путин, Евгения Гуцул, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган
Молдавия проиграет в ЕСПЧ по делу Гуцул, заявил адвокат

Адвокат главы Гагаузии Морару: Молдавия проиграет в ЕСПЧ по делу Гуцул

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Молдавия проиграет в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил журналистам в Кишиневе ее адвокат Сергей Морару.
Районный суд Кишинева в пятницу удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул сроком на 20 суток.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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«
"Это дело Молдавия проиграет в ЕСПЧ. Сегодня многие судьи не проходят процедуру проверки добропорядочности, потому что фигурируют в решениях ЕСПЧ за допущенные ранее нарушения. Соответственно, мы надеемся, что, возможно, однажды справедливость восторжествует, и эти судьи тоже окажутся в будущих решениях ЕСПЧ", - сказал Морару.
Он отметил, что за последние пять лет ЕСПЧ вынес более 30 решений против Молдавии в связи с необоснованными арестами и нарушениями прав обвиняемых.
Морару подчеркнул, что защита подаст сначала апелляцию в местную инстанцию, однако не рассчитывает на ее справедливое рассмотрение в Молдавии. "Мы подадим апелляцию, но она может иметь смысл и эффект только в будущем – через полгода, через год. На сегодняшний день нет никакой надежды, что Апелляционная палата вынесет справедливое решение", — сказал адвокат.
Он указал на несоответствие представленных прокуратурой доказательств международным правовым стандартам. "Даже если бы их проверил студент юридического факультета, никто бы не сказал, что такие документы могут служить основанием для ареста", — заявил представитель главы Гагаузии.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
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ГагаузияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)МолдавияВ миреКишиневВладимир ПутинЕвгения ГуцулРоссияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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