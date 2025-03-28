Гуцул заявила об обезглавливании Гагаузии
Гуцул после ареста заявила, что Гагаузия была обезглавлена
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул после решения суда Кишинева об ее аресте на 20 суток заявила, что регион был обезглавлен.
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
"Гагаузия сегодня была обезглавлена", - заявила Гуцул журналистам, когда ее выводили из зала, после оглашения вердикта суда.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
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