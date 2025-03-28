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Гуцул заявила об обезглавливании Гагаузии - РИА Новости, 28.03.2025
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19:33 28.03.2025 (обновлено: 19:49 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/gutsul-2008034485.html
Гуцул заявила об обезглавливании Гагаузии
Гуцул заявила об обезглавливании Гагаузии - РИА Новости, 28.03.2025
Гуцул заявила об обезглавливании Гагаузии
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул после решения суда Кишинева об ее аресте на 20 суток заявила, что регион был обезглавлен. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:33:00+03:00
2025-03-28T19:49:00+03:00
гагаузия
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кишинев
молдавия
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евгения гуцул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул после решения суда Кишинева об ее аресте на 20 суток заявила, что регион был обезглавлен.Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение."Гагаузия сегодня была обезглавлена", - заявила Гуцул журналистам, когда ее выводили из зала, после оглашения вердикта суда.Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
https://ria.ru/20250328/gutsul-2008033476.html
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гагаузия, в мире, кишинев, молдавия, россия, евгения гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул
Гагаузия, В мире, Кишинев, Молдавия, Россия, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул заявила об обезглавливании Гагаузии

Гуцул после ареста заявила, что Гагаузия была обезглавлена

© Фото : Виктор Петров/TelegramГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул после решения суда Кишинева об ее аресте на 20 суток заявила, что регион был обезглавлен.
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Молдавский блок "Победа назвал арест Гуцул расправой с оппозицией
дополняется ...
"Гагаузия сегодня была обезглавлена", - заявила Гуцул журналистам, когда ее выводили из зала, после оглашения вердикта суда.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Эксперт назвал Гуцул полным антиподом Санду
Вчера, 15:06
 
ГагаузияВ миреКишиневМолдавияРоссияЕвгения ГуцулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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