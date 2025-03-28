https://ria.ru/20250328/gutsul-2008034485.html

Гуцул заявила об обезглавливании Гагаузии

Гуцул заявила об обезглавливании Гагаузии - РИА Новости, 28.03.2025

Гуцул заявила об обезглавливании Гагаузии

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул после решения суда Кишинева об ее аресте на 20 суток заявила, что регион был обезглавлен. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T19:33:00+03:00

2025-03-28T19:33:00+03:00

2025-03-28T19:49:00+03:00

гагаузия

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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул после решения суда Кишинева об ее аресте на 20 суток заявила, что регион был обезглавлен.Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение."Гагаузия сегодня была обезглавлена", - заявила Гуцул журналистам, когда ее выводили из зала, после оглашения вердикта суда.Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.

https://ria.ru/20250328/gutsul-2008033476.html

https://ria.ru/20250328/gutsul-2007951708.html

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