Молдавский блок "Победа назвал арест Гуцул расправой с оппозицией
"Победа" выразила протест против ареста Гуцул, назвав его расправой с оппозицией
Глава Гагаузии Евгения Гуцул . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Молдавский политблок "Победа" выражает протест против ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, назвав его "расправой над оппозицией", говорится в заявлении политсилы.
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
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"Блок "Победа" выражает категорический протест против решения суда оставить Евгению Гуцул под арестом еще на 20 дней. Мы считаем это решение политически мотивированным и абсолютно недопустимым в правовом государстве. Дело против башкана( главы - ред.) Гагаузии с самого начала носит характер открытой расправы над оппозицией", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политблока.
Оппозиционеры считают, что решение суда стало очередным шагом по усилению давления на несогласных с действиями властей Молдавии. "Мы не позволим нормализовать репрессии. Эта борьба — не только за свободу Евгении Гуцул, но и за право каждого гражданина на справедливость, достоинство и голос. И мы будем продолжать ее — открыто, честно, с поддержкой тысяч людей по всей стране", - подчеркивается в заявлении.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.