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Молдавский блок "Победа назвал арест Гуцул расправой с оппозицией - РИА Новости, 28.03.2025
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19:24 28.03.2025 (обновлено: 19:40 28.03.2025) дополняется ...
https://ria.ru/20250328/gutsul-2008033476.html
Молдавский блок "Победа назвал арест Гуцул расправой с оппозицией
Молдавский блок "Победа назвал арест Гуцул расправой с оппозицией - РИА Новости, 28.03.2025
Молдавский блок "Победа назвал арест Гуцул расправой с оппозицией
Молдавский политблок "Победа" выражает протест против ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, назвав его "расправой над оппозицией", говорится в заявлении... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:24:00+03:00
2025-03-28T19:40:00+03:00
в мире
гагаузия
кишинев
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россия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
владимир путин
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Молдавский политблок "Победа" выражает протест против ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, назвав его "расправой над оппозицией", говорится в заявлении политсилы.Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение."Блок "Победа" выражает категорический протест против решения суда оставить Евгению Гуцул под арестом еще на 20 дней. Мы считаем это решение политически мотивированным и абсолютно недопустимым в правовом государстве. Дело против башкана( главы - ред.) Гагаузии с самого начала носит характер открытой расправы над оппозицией", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политблока.Оппозиционеры считают, что решение суда стало очередным шагом по усилению давления на несогласных с действиями властей Молдавии. "Мы не позволим нормализовать репрессии. Эта борьба — не только за свободу Евгении Гуцул, но и за право каждого гражданина на справедливость, достоинство и голос. И мы будем продолжать ее — открыто, честно, с поддержкой тысяч людей по всей стране", - подчеркивается в заявлении.Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
https://ria.ru/20250328/gutsul-2008034485.html
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, россия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Россия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Молдавский блок "Победа назвал арест Гуцул расправой с оппозицией

"Победа" выразила протест против ареста Гуцул, назвав его расправой с оппозицией

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Молдавский политблок "Победа" выражает протест против ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, назвав его "расправой над оппозицией", говорится в заявлении политсилы.
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Гуцул заявила об обезглавливании Гагаузии
Вчера, 19:33
«
"Блок "Победа" выражает категорический протест против решения суда оставить Евгению Гуцул под арестом еще на 20 дней. Мы считаем это решение политически мотивированным и абсолютно недопустимым в правовом государстве. Дело против башкана( главы - ред.) Гагаузии с самого начала носит характер открытой расправы над оппозицией", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале политблока.
Оппозиционеры считают, что решение суда стало очередным шагом по усилению давления на несогласных с действиями властей Молдавии. "Мы не позволим нормализовать репрессии. Эта борьба — не только за свободу Евгении Гуцул, но и за право каждого гражданина на справедливость, достоинство и голос. И мы будем продолжать ее — открыто, честно, с поддержкой тысяч людей по всей стране", - подчеркивается в заявлении.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Кишиневе Гуцул предъявили обвинение по четырем статьям
Вчера, 17:33
 
В миреГагаузияКишиневМолдавияРоссияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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