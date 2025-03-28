https://ria.ru/20250328/gosduma-2007832347.html

В ГД внесут проект об отмене ОГЭ и ЕГЭ для победителей олимпиады школьников

В ГД внесут проект об отмене ОГЭ и ЕГЭ для победителей олимпиады школьников - РИА Новости, 28.03.2025

В ГД внесут проект об отмене ОГЭ и ЕГЭ для победителей олимпиады школьников

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить победителей и призеров... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T01:28:00+03:00

2025-03-28T01:28:00+03:00

2025-03-28T01:28:00+03:00

общество

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) от сдачи ЕГЭ и ОГЭ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. "Внести…следующее изменение: Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, являющиеся победителями или призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации", - сообщается в проекте федерального закона. Законопроектом предлагается освободить победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников от сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА). Отмечается, что в настоящее время они освобождаются только от экзамена по предмету, соответствующему профилю олимпиады, что не учитывает их высокие достижения. Как рассказал РИА Новости Миронов, получение призового места на олимпиаде свидетельствует о глубоких знаниях и выдающихся интеллектуальных способностях подростков. По его словам, это говорит об аналитическом мышлении, умении самостоятельно приобретать и систематизировать информацию, а также о высокой мотивации к обучению в целом. "Таких школьников нужно обязательно поощрять и освобождать от Государственной итоговой аттестации", – сказал лидер СРЗП. Политик считает, что данная инициатива создаст благоприятные условия для развития талантливой молодёжи, позволит ей сосредоточиться на дальнейшем углубленном изучении предметов. "Со временем победители олимпиад внесут большой вклад в развитие науки, техники, культуры и экономики нашей страны", – заключил Миронов.

https://ria.ru/20250226/ege-2001700074.html

https://ria.ru/20250312/ege-2004522843.html

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общество, сергей миронов, госдума рф