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Бывший министр юстиции Молдавии прокомментировал арест Гуцул - РИА Новости, 28.03.2025
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22:56 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/gagauziya-2008058525.html
Бывший министр юстиции Молдавии прокомментировал арест Гуцул
Бывший министр юстиции Молдавии прокомментировал арест Гуцул - РИА Новости, 28.03.2025
Бывший министр юстиции Молдавии прокомментировал арест Гуцул
Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул потенциально может привезти к разморозке конфликта между Кишиневом и Комратом, который удалось заморозить в 1994 году... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T22:56:00+03:00
2025-03-28T22:56:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
россия
евгения гуцул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул потенциально может привезти к разморозке конфликта между Кишиневом и Комратом, который удалось заморозить в 1994 году созданием Гагаузской автономии, заявил бывший министр юстиции республики Станислав Павловский. Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение. "Кишинев сначала (в 1990-е годы- ред.) пытался решить вопрос в Гагаузии силовым путем, но (Власти Молдавии - ред.) поняли, что силовым путем не получается, и пошли путем переговоров, и пришли к той формуле, что есть сейчас - созданию Гагаузской автономии… То, что делают сейчас наши власти, они пытаются этот в какой-то степени замороженный конфликт разморозить", - заявил Павловский в эфире телеканала GRT, комментируя арест Гуцул. Он выразил недоумение в связи с тем, что власти Молдавии пытаются подорвать социальный мир в стране. "Должен существовать элементарный здравый смысл, но здесь я его не наблюдаю. Должно существовать понимание того, во что это все может выльется", - добавил Павловский. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
https://ria.ru/20241109/vlakh-1982799351.html
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в мире, кишинев, молдавия, россия, евгения гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Бывший министр юстиции Молдавии прокомментировал арест Гуцул

Экс-глава Минюста Молдавии Павловский: арест Гуцул может разморозить конфликт

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул потенциально может привезти к разморозке конфликта между Кишиневом и Комратом, который удалось заморозить в 1994 году созданием Гагаузской автономии, заявил бывший министр юстиции республики Станислав Павловский.
Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.
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"Кишинев сначала (в 1990-е годы- ред.) пытался решить вопрос в Гагаузии силовым путем, но (Власти Молдавии - ред.) поняли, что силовым путем не получается, и пошли путем переговоров, и пришли к той формуле, что есть сейчас - созданию Гагаузской автономии… То, что делают сейчас наши власти, они пытаются этот в какой-то степени замороженный конфликт разморозить", - заявил Павловский в эфире телеканала GRT, комментируя арест Гуцул.
Он выразил недоумение в связи с тем, что власти Молдавии пытаются подорвать социальный мир в стране. "Должен существовать элементарный здравый смысл, но здесь я его не наблюдаю. Должно существовать понимание того, во что это все может выльется", - добавил Павловский.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
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В миреКишиневМолдавияРоссияЕвгения ГуцулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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