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Во ФСИН опровергли информацию об УДО "Доктора смерть", убившего 11 человек - РИА Новости, 28.03.2025
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16:19 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/fsin-2007976182.html
Во ФСИН опровергли информацию об УДО "Доктора смерть", убившего 11 человек
Во ФСИН опровергли информацию об УДО "Доктора смерть", убившего 11 человек - РИА Новости, 28.03.2025
Во ФСИН опровергли информацию об УДО "Доктора смерть", убившего 11 человек
Данные о возможном скором условно-досрочном освобождении из колонии в пермском Соликамске серийного убийцы Максима Петрова, известного как "Доктор Смерть",... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:19:00+03:00
2025-03-28T16:19:00+03:00
происшествия
соликамск
санкт-петербург
пермский край
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ПЕРМЬ, 28 мар - РИА Новости. Данные о возможном скором условно-досрочном освобождении из колонии в пермском Соликамске серийного убийцы Максима Петрова, известного как "Доктор Смерть", приговоренного к пожизненному сроку за смертельные инъекции пациентам, не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН. Ранее несколько Telegram-каналов и СМИ сообщили, что Максим Петров, получивший пожизненный срок за убийство 11 человек, может выйти по УДО из ИК-2 "Белый лебедь" в Соликамске в апреле. Администрация колонии якобы может одобрить желание Петрова отправить ходатайство о досрочном освобождении в суд, если у заключённого будет положительная характеристика при отсутствии грубых нарушений за последние четыре года. "Появившаяся информация об УДО не соответствует действительности", - ответили в ведомстве на запрос агентства. Дополнительных пояснений в ведомстве не дали. Петров в ноябре 2003 года был приговорен к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима за серию убийств: работая врачом скорой помощи в Санкт-Петербурге, с августа 1997 года по январь 2000 года он делал смертельные инъекции пациентам, а затем похищал их имущество. Колония "Белый лебедь", где содержатся осужденные на пожизненное заключение, находится в Пермском крае.
https://ria.ru/20250222/dolg-2000950069.html
https://ria.ru/20241028/ubiytsa-1980517418.html
соликамск
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происшествия, соликамск, санкт-петербург, пермский край
Происшествия, Соликамск, Санкт-Петербург, Пермский край
Во ФСИН опровергли информацию об УДО "Доктора смерть", убившего 11 человек

Во ФСИН опровергли данные об УДО "Доктора смерть" Петрова, убившего 11 человек

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 28 мар - РИА Новости. Данные о возможном скором условно-досрочном освобождении из колонии в пермском Соликамске серийного убийцы Максима Петрова, известного как "Доктор Смерть", приговоренного к пожизненному сроку за смертельные инъекции пациентам, не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН.
Ранее несколько Telegram-каналов и СМИ сообщили, что Максим Петров, получивший пожизненный срок за убийство 11 человек, может выйти по УДО из ИК-2 "Белый лебедь" в Соликамске в апреле. Администрация колонии якобы может одобрить желание Петрова отправить ходатайство о досрочном освобождении в суд, если у заключённого будет положительная характеристика при отсутствии грубых нарушений за последние четыре года.
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"Появившаяся информация об УДО не соответствует действительности", - ответили в ведомстве на запрос агентства.
Дополнительных пояснений в ведомстве не дали.
Петров в ноябре 2003 года был приговорен к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима за серию убийств: работая врачом скорой помощи в Санкт-Петербурге, с августа 1997 года по январь 2000 года он делал смертельные инъекции пациентам, а затем похищал их имущество.
Колония "Белый лебедь", где содержатся осужденные на пожизненное заключение, находится в Пермском крае.
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