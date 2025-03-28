https://ria.ru/20250328/fsin-2007976182.html

Во ФСИН опровергли информацию об УДО "Доктора смерть", убившего 11 человек

Во ФСИН опровергли информацию об УДО "Доктора смерть", убившего 11 человек - РИА Новости, 28.03.2025

Во ФСИН опровергли информацию об УДО "Доктора смерть", убившего 11 человек

Данные о возможном скором условно-досрочном освобождении из колонии в пермском Соликамске серийного убийцы Максима Петрова, известного как "Доктор Смерть",... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:19:00+03:00

2025-03-28T16:19:00+03:00

2025-03-28T16:19:00+03:00

происшествия

соликамск

санкт-петербург

пермский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg

ПЕРМЬ, 28 мар - РИА Новости. Данные о возможном скором условно-досрочном освобождении из колонии в пермском Соликамске серийного убийцы Максима Петрова, известного как "Доктор Смерть", приговоренного к пожизненному сроку за смертельные инъекции пациентам, не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН. Ранее несколько Telegram-каналов и СМИ сообщили, что Максим Петров, получивший пожизненный срок за убийство 11 человек, может выйти по УДО из ИК-2 "Белый лебедь" в Соликамске в апреле. Администрация колонии якобы может одобрить желание Петрова отправить ходатайство о досрочном освобождении в суд, если у заключённого будет положительная характеристика при отсутствии грубых нарушений за последние четыре года. "Появившаяся информация об УДО не соответствует действительности", - ответили в ведомстве на запрос агентства. Дополнительных пояснений в ведомстве не дали. Петров в ноябре 2003 года был приговорен к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима за серию убийств: работая врачом скорой помощи в Санкт-Петербурге, с августа 1997 года по январь 2000 года он делал смертельные инъекции пациентам, а затем похищал их имущество. Колония "Белый лебедь", где содержатся осужденные на пожизненное заключение, находится в Пермском крае.

https://ria.ru/20250222/dolg-2000950069.html

https://ria.ru/20241028/ubiytsa-1980517418.html

соликамск

санкт-петербург

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, соликамск, санкт-петербург, пермский край