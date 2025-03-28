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Оппозиция начала умолять Запад о помощи, заявил Эрдоган - РИА Новости, 28.03.2025
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21:19 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/erdogan-2008048848.html
Оппозиция начала умолять Запад о помощи, заявил Эрдоган
Оппозиция начала умолять Запад о помощи, заявил Эрдоган - РИА Новости, 28.03.2025
Оппозиция начала умолять Запад о помощи, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране заявил, что оппозиция "потеряла контроль" и "умоляет Запад" о помощи. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T21:19:00+03:00
2025-03-28T21:19:00+03:00
в мире
турция
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анкара (провинция)
экрем имамоглу
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 28 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране заявил, что оппозиция "потеряла контроль" и "умоляет Запад" о помощи. "Наконец, мы увидели, что они (оппозиция) потеряли контроль над собой настолько, что стали умолять Запад. Мы столкнулись с таким сильным умственным затмением, что председатель партии (лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) – ред.), которая гордится тем, что основала республику, выходит и официально требует политического мандата", - сказал турецкий лидер, выступая на 9-ом традиционном ифтаре (вечернее разговение во время священного для мусульман месяца Рамадан) "Народная воля". По его словам, всякий раз, когда Турция возражала против указанных ей обязанностей, "она становилась мишенью для нападок со стороны ряда зарубежных кругов". Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу проходят с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов Турции. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.
https://ria.ru/20250322/erdogan-2006712882.html
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стамбул
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в мире, турция, стамбул, анкара (провинция), экрем имамоглу, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Анкара (провинция), Экрем Имамоглу, Реджеп Тайип Эрдоган
Оппозиция начала умолять Запад о помощи, заявил Эрдоган

Эрдоган заявил, что оппозиция потеряла контроль и стала умолять Запад о помощи

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста в Стамбуле
Акция протеста в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 28 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране заявил, что оппозиция "потеряла контроль" и "умоляет Запад" о помощи.
«
"Наконец, мы увидели, что они (оппозиция) потеряли контроль над собой настолько, что стали умолять Запад. Мы столкнулись с таким сильным умственным затмением, что председатель партии (лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) – ред.), которая гордится тем, что основала республику, выходит и официально требует политического мандата", - сказал турецкий лидер, выступая на 9-ом традиционном ифтаре (вечернее разговение во время священного для мусульман месяца Рамадан) "Народная воля".
По его словам, всякий раз, когда Турция возражала против указанных ей обязанностей, "она становилась мишенью для нападок со стороны ряда зарубежных кругов".
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу проходят с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов Турции. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. При этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии, всего по судебному делу проходят более 90 человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Эрдоган прокомментировал акции протеста в Турции
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В миреТурцияСтамбулАнкара (провинция)Экрем ИмамоглуРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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