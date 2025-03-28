https://ria.ru/20250328/erdogan-2007918989.html
Эрдоган выразил готовность содействовать продвижению черноморской сделки
Эрдоган выразил готовность содействовать продвижению черноморской сделки - РИА Новости, 28.03.2025
Эрдоган выразил готовность содействовать продвижению черноморской сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку диалогу РФ и США и готовность турецкой... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:11:00+03:00
2025-03-28T13:11:00+03:00
2025-03-28T13:24:00+03:00
россия
сша
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку диалогу РФ и США и готовность турецкой стороны содействовать продвижению черноморской инициативы, сообщает пресс-служба Кремля."Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и готовность турецкой стороны содействовать продвижению "Черноморской сделки", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Россия, США, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Эрдоган выразил готовность содействовать продвижению черноморской сделки
Эрдоган в разговоре с Путиным выразил готовность продвигать черноморскую сделку