https://ria.ru/20250328/erdogan-2007918989.html

Эрдоган выразил готовность содействовать продвижению черноморской сделки

Эрдоган выразил готовность содействовать продвижению черноморской сделки - РИА Новости, 28.03.2025

Эрдоган выразил готовность содействовать продвижению черноморской сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку диалогу РФ и США и готовность турецкой... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:11:00+03:00

2025-03-28T13:11:00+03:00

2025-03-28T13:24:00+03:00

россия

сша

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку диалогу РФ и США и готовность турецкой стороны содействовать продвижению черноморской инициативы, сообщает пресс-служба Кремля."Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и готовность турецкой стороны содействовать продвижению "Черноморской сделки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250327/mvf-2007764961.html

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Варвара Скокшина

россия, сша, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин