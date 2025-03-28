https://ria.ru/20250328/erdogan-2007912174.html

Эрдоган подчеркнул важность совместной работы Турции и России по Сирии

Эрдоган подчеркнул важность совместной работы Турции и России по Сирии - РИА Новости, 28.03.2025

Эрдоган подчеркнул важность совместной работы Турции и России по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул важность совместной работы Турции и РФ для... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:43:00+03:00

2025-03-28T12:43:00+03:00

2025-03-28T12:49:00+03:00

в мире

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реджеп тайип эрдоган

владимир путин

сирийские демократические силы

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АНКАРА, 28 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул важность совместной работы Турции и РФ для стабильности в Сирии. "Президент Эрдоган заявил, что Турция придает большое значение сотрудничеству с Россией по Сирии, что для Турции и России важно работать вместе для достижения прочного мира и стабильности на основе территориальной целостности Сирии и что Турция и Россия могут работать вместе для устранения усилий, подпитывающих этническую и сектантскую дискриминацию, направленную на разрушение единства Сирии, и для полной отмены санкций против Сирии",- сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган заявил, что "ресурсы Сирии должны быть оставлены сирийской администрации, что Турция поддерживает роспуск так называемых "Сирийских демократических сил" под руководством центральной администрации и что для стабильности Сирии жизненно важно, чтобы она больше не была благоприятной зоной для террористических организаций".

https://ria.ru/20250326/siriya-2007333576.html

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в мире, турция, сирия, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, сирийские демократические силы