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Эрдоган подчеркнул важность совместной работы Турции и России по Сирии
Эрдоган подчеркнул важность совместной работы Турции и России по Сирии - РИА Новости, 28.03.2025
Эрдоган подчеркнул важность совместной работы Турции и России по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул важность совместной работы Турции и РФ для... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:43:00+03:00
2025-03-28T12:43:00+03:00
2025-03-28T12:49:00+03:00
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АНКАРА, 28 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул важность совместной работы Турции и РФ для стабильности в Сирии. "Президент Эрдоган заявил, что Турция придает большое значение сотрудничеству с Россией по Сирии, что для Турции и России важно работать вместе для достижения прочного мира и стабильности на основе территориальной целостности Сирии и что Турция и Россия могут работать вместе для устранения усилий, подпитывающих этническую и сектантскую дискриминацию, направленную на разрушение единства Сирии, и для полной отмены санкций против Сирии",- сообщила канцелярия турецкого лидера. Эрдоган заявил, что "ресурсы Сирии должны быть оставлены сирийской администрации, что Турция поддерживает роспуск так называемых "Сирийских демократических сил" под руководством центральной администрации и что для стабильности Сирии жизненно важно, чтобы она больше не была благоприятной зоной для террористических организаций".
https://ria.ru/20250326/siriya-2007333576.html
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в мире, турция, сирия, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, сирийские демократические силы
В мире, Турция, Сирия, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Сирийские демократические силы
Эрдоган подчеркнул важность совместной работы Турции и России по Сирии
Эрдоган заявил Путину о важности работы Турции и России для безопасности Сирии