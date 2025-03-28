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Путин и Эрдоган обсудили отношения между Россией и Турцией
Путин и Эрдоган обсудили отношения между Россией и Турцией - РИА Новости, 28.03.2025
Путин и Эрдоган обсудили отношения между Россией и Турцией
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, обсудили двустороннюю повестку, сообщила канцелярия турецкого... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:31:00+03:00
2025-03-28T12:31:00+03:00
2025-03-28T12:31:00+03:00
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АНКАРА, 28 мар - РИА Новости. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, обсудили двустороннюю повестку, сообщила канцелярия турецкого лидера. "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы", - сообщила канцелярия.
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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире
Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, В мире
Путин и Эрдоган обсудили отношения между Россией и Турцией
Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения между Россией и Турцией