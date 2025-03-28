https://ria.ru/20250328/erdogan-2007908628.html

Путин и Эрдоган обсудили отношения между Россией и Турцией

Путин и Эрдоган обсудили отношения между Россией и Турцией - РИА Новости, 28.03.2025

Путин и Эрдоган обсудили отношения между Россией и Турцией

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, обсудили двустороннюю повестку, сообщила канцелярия турецкого... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:31:00+03:00

2025-03-28T12:31:00+03:00

2025-03-28T12:31:00+03:00

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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АНКАРА, 28 мар - РИА Новости. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, обсудили двустороннюю повестку, сообщила канцелярия турецкого лидера. "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы", - сообщила канцелярия.

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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, в мире