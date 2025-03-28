https://ria.ru/20250328/eksperty-2008064256.html
Эксперты МАГАТЭ не обнаружили утечек топлива на ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ не обнаружили утечек топлива на ЗАЭС - РИА Новости, 28.03.2025
Эксперты МАГАТЭ не обнаружили утечек топлива на ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), посетили резервуары для... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T23:55:00+03:00
2025-03-28T23:55:00+03:00
2025-03-28T23:55:00+03:00
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ВЕНА, 28 мар - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), посетили резервуары для дизельного топлива на объекте и не обнаружили признаков повреждений или утечек, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Как сообщалось ранее, МАГАТЭ стало известно о сообщении о предполагаемой утечке топлива, хранящегося для дизель-генераторов ЗАЭС. При обращении к станции по этому вопросу представители ЗАЭС заявили, что это "фейк" и что утечек из топливных баков не зафиксировано. Агентство в этой связи запросило доступ к топливным бакам для проведения независимой оценки ситуации на месте. "Во время визита в зону хранения топлива, расположенную за пределами периметра ЗАЭС, команда МАГАТЭ сообщила, что уровни в резервуарах были нормальными, не было следов разлива топлива и не было доказательств проведения каких-либо ремонтных работ", - говорится в заявлении МАГАТЭ со ссылкой на слова Гросси, опубликованном на официальном портале Агентства. Уточняется, что состояние трех резервуаров на ЗАЭС имеет важное значение для ядерной безопасности, так как станция зависит от дизельных аварийных генераторов для питания, если теряется вся электроэнергия от внешней сети, как это происходило восемь раз за время военного конфликта. ЗАЭС нуждается в электричестве для охлаждения своих шести реакторов и других важных функций безопасности, пояснили в МАГАТЭ. "Поскольку МАГАТЭ постоянно присутствует на ЗАЭС, мы смогли быстро осмотреть резервуары и предоставить независимую и достоверную информацию о ситуации там международному сообществу", - отметил Гросси, добавив, что эксперты Агентства будут оставаться на ядерном объекте "столько, сколько это будет необходимо для предотвращения ядерной аварии". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250328/rosatom-2007920954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, днепр (город), энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Космос - РИА Наука, Днепр (город), Энергодар, Европа, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Эксперты МАГАТЭ не обнаружили утечек топлива на ЗАЭС
Гросси: МАГАТЭ не обнаружило утечки из топливных баков дизель-генераторов ЗАЭС
ВЕНА, 28 мар - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), посетили резервуары для дизельного топлива на объекте и не обнаружили признаков повреждений или утечек, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Как сообщалось ранее, МАГАТЭ
стало известно о сообщении о предполагаемой утечке топлива, хранящегося для дизель-генераторов ЗАЭС. При обращении к станции по этому вопросу представители ЗАЭС заявили, что это "фейк" и что утечек из топливных баков не зафиксировано. Агентство в этой связи запросило доступ к топливным бакам для проведения независимой оценки ситуации на месте.
«
"Во время визита в зону хранения топлива, расположенную за пределами периметра ЗАЭС, команда МАГАТЭ сообщила, что уровни в резервуарах были нормальными, не было следов разлива топлива и не было доказательств проведения каких-либо ремонтных работ", - говорится в заявлении МАГАТЭ со ссылкой на слова Гросси
, опубликованном на официальном портале Агентства.
Уточняется, что состояние трех резервуаров на ЗАЭС имеет важное значение для ядерной безопасности, так как станция зависит от дизельных аварийных генераторов для питания, если теряется вся электроэнергия от внешней сети, как это происходило восемь раз за время военного конфликта. ЗАЭС нуждается в электричестве для охлаждения своих шести реакторов и других важных функций безопасности, пояснили в МАГАТЭ.
"Поскольку МАГАТЭ постоянно присутствует на ЗАЭС, мы смогли быстро осмотреть резервуары и предоставить независимую и достоверную информацию о ситуации там международному сообществу", - отметил Гросси, добавив, что эксперты Агентства будут оставаться на ядерном объекте "столько, сколько это будет необходимо для предотвращения ядерной аварии".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.