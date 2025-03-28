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Путин поддержал выдвижение Дрозденко на новый срок - РИА Новости, 28.03.2025
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15:44 28.03.2025 (обновлено: 15:57 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/drozdenko-2007961482.html
Путин поддержал выдвижение Дрозденко на новый срок
Путин поддержал выдвижение Дрозденко на новый срок - РИА Новости, 28.03.2025
Путин поддержал выдвижение Дрозденко на новый срок
Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на новый срок и пожелал ему удачи. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:44:00+03:00
2025-03-28T15:57:00+03:00
политика
ленинградская область
александр дрозденко
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на новый срок и пожелал ему удачи.В ходе встречи с президентом в пятницу Дрозденко попросил Путина поддержать его выдвижение на новый срок. Осенью в регионе пройдут выборы губернатора."В целом у вас показатели хорошие. Хотя, вы знаете, проблем еще очень много", - ответил Путин.Он попросил Дрозденко обращаться за помощью федерального центра при необходимости. Губернатор поблагодарил президента за поддержку."Вам удачи", - сказал Путин.
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политика, ленинградская область, александр дрозденко, владимир путин
Политика, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Владимир Путин
Путин поддержал выдвижение Дрозденко на новый срок

Путин поддержал намерение главы Ленобласти Дрозденко идти на выборы в сентябре

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на новый срок и пожелал ему удачи.
В ходе встречи с президентом в пятницу Дрозденко попросил Путина поддержать его выдвижение на новый срок. Осенью в регионе пройдут выборы губернатора.
«
"В целом у вас показатели хорошие. Хотя, вы знаете, проблем еще очень много", - ответил Путин.
Он попросил Дрозденко обращаться за помощью федерального центра при необходимости. Губернатор поблагодарил президента за поддержку.
"Вам удачи", - сказал Путин.
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Ленобласти прокомментировали сообщения СМИ о возможной отставке Дрозденко
13 марта, 11:31
 
ПолитикаЛенинградская областьАлександр ДрозденкоВладимир Путин
 
 
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