https://ria.ru/20250328/drozdenko-2007961482.html

Путин поддержал выдвижение Дрозденко на новый срок

Путин поддержал выдвижение Дрозденко на новый срок - РИА Новости, 28.03.2025

Путин поддержал выдвижение Дрозденко на новый срок

Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на новый срок и пожелал ему удачи. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:44:00+03:00

2025-03-28T15:44:00+03:00

2025-03-28T15:57:00+03:00

политика

ленинградская область

александр дрозденко

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на новый срок и пожелал ему удачи.В ходе встречи с президентом в пятницу Дрозденко попросил Путина поддержать его выдвижение на новый срок. Осенью в регионе пройдут выборы губернатора."В целом у вас показатели хорошие. Хотя, вы знаете, проблем еще очень много", - ответил Путин.Он попросил Дрозденко обращаться за помощью федерального центра при необходимости. Губернатор поблагодарил президента за поддержку."Вам удачи", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250313/drozdenko-2004704729.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, ленинградская область, александр дрозденко, владимир путин