https://ria.ru/20250328/drozdenko-2007961482.html
Путин поддержал выдвижение Дрозденко на новый срок
Путин поддержал выдвижение Дрозденко на новый срок - РИА Новости, 28.03.2025
Путин поддержал выдвижение Дрозденко на новый срок
Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на новый срок и пожелал ему удачи. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:44:00+03:00
2025-03-28T15:44:00+03:00
2025-03-28T15:57:00+03:00
политика
ленинградская область
александр дрозденко
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на новый срок и пожелал ему удачи.В ходе встречи с президентом в пятницу Дрозденко попросил Путина поддержать его выдвижение на новый срок. Осенью в регионе пройдут выборы губернатора."В целом у вас показатели хорошие. Хотя, вы знаете, проблем еще очень много", - ответил Путин.Он попросил Дрозденко обращаться за помощью федерального центра при необходимости. Губернатор поблагодарил президента за поддержку."Вам удачи", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250313/drozdenko-2004704729.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ленинградская область, александр дрозденко, владимир путин
Политика, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Владимир Путин
Путин поддержал выдвижение Дрозденко на новый срок
Путин поддержал намерение главы Ленобласти Дрозденко идти на выборы в сентябре