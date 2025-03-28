https://ria.ru/20250328/bespilotniki-2007853177.html

В Воронежской области ночью уничтожили более 30 беспилотников

В Воронежской области ночью уничтожили более 30 беспилотников - РИА Новости, 28.03.2025

В Воронежской области ночью уничтожили более 30 беспилотников

губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T07:16:00+03:00

2025-03-28T07:16:00+03:00

2025-03-28T07:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более 30 БПЛА уничтожили над территорией пяти муниципалитетов Воронежской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев."Минувшей ночью над территорией пяти муниципалитетов Воронежской области дежурными силами ПВО было уничтожено более 30 БПЛА... По информации на данный момент, пострадавших и разрушений нет", — написал он.В одном из районов в результате падения фрагментов беспилотника загорелась сухая трава, огонь потушен.Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250328/slyusar-2007849134.html

воронежская область

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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)