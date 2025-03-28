https://ria.ru/20250328/arest-2008028986.html
Суд в Молдавии принял решение об аресте Гуцул
Суд в Молдавии принял решение об аресте Гуцул - РИА Новости, 28.03.2025
Суд в Молдавии принял решение об аресте Гуцул
Районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 20 суток, сообщается... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:53:00+03:00
2025-03-28T18:53:00+03:00
2025-03-28T19:17:00+03:00
молдавия
в мире
россия
гагаузия
евгения гуцул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2008029179_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a75fd596b19c564db83dec0f152a9c39.jpg
КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 20 суток, сообщается в заявлении инстанции."Суд Кишинева постановил частично удовлетворить запрос прокуроров. Применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде ареста на 20 суток", — говорится в документе. Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, и отметила, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007951708.html
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007914247.html
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007824725.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2008029179_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1cc64f58c1e03bda44c2f95952f49751.jpg
Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул
Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток.
2025-03-28T18:53
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, россия, гагаузия, евгения гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул, мария захарова
Молдавия, В мире, Россия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Мария Захарова
Суд в Молдавии принял решение об аресте Гуцул
Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток
КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 20 суток, сообщается в заявлении инстанции.
"Суд Кишинева
постановил частично удовлетворить запрос прокуроров. Применить в отношении Гуцул
Евгении меру пресечения в виде ареста на 20 суток", — говорится в документе.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.
Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.
Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.
По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова
, Москва
надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии
оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, и отметила, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.
Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией
.
Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.