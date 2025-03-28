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Суд в Молдавии принял решение об аресте Гуцул

Суд в Молдавии принял решение об аресте Гуцул - РИА Новости, 28.03.2025

Суд в Молдавии принял решение об аресте Гуцул

Районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 20 суток, сообщается... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T18:53:00+03:00

2025-03-28T18:53:00+03:00

2025-03-28T19:17:00+03:00

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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 20 суток, сообщается в заявлении инстанции."Суд Кишинева постановил частично удовлетворить запрос прокуроров. Применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде ареста на 20 суток", — говорится в документе. Задержание ГуцулГлаву Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, и отметила, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Гагаузией. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.Гуцул стала главой Гагаузии весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии "Шор". Молдавские власти объявили политсилу антиконституционной, обвинили ее в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела против лидеров партии. Кроме того, Кишинев начал проверки результатов самих выборов.

https://ria.ru/20250328/gutsul-2007951708.html

https://ria.ru/20250328/gutsul-2007914247.html

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007824725.html

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Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул Суд в Кишиневе арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток. 2025-03-28T18:53 true PT0M07S

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