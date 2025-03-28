Решение суда по делу Гуцул будет опротестовано, заявил адвокат
Адвокат Байрам: решение суда в Молдавии по делу Гуцул будет опротестовано
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Решение суда по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул будет опротестовано, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.
Районный суд Кишинева в пятницу удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузии сроком на 20 суток.
"Решение суда будет опротестовано в установленном законом порядке. Мы уверены в своей правовой позиции", — заявила Байрам.
По словам адвоката, защита планирует подготовить апелляционную жалобу в максимально сжатые сроки с учетом всех процессуальных требований молдавского законодательства.
"Считаем принятое судом решение необоснованным и несоразмерным. Нарушения процессуальных норм при рассмотрении дела очевидны", — отметила она.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
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