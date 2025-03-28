https://ria.ru/20250328/advokat-2008033101.html

Решение суда по делу Гуцул будет опротестовано, заявил адвокат

Решение суда по делу Гуцул будет опротестовано, заявил адвокат - РИА Новости, 28.03.2025

Решение суда по делу Гуцул будет опротестовано, заявил адвокат

Решение суда по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул будет опротестовано, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Байрам. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T19:22:00+03:00

2025-03-28T19:22:00+03:00

2025-03-28T19:24:00+03:00

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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Решение суда по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул будет опротестовано, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.Районный суд Кишинева в пятницу удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузии сроком на 20 суток."Решение суда будет опротестовано в установленном законом порядке. Мы уверены в своей правовой позиции", — заявила Байрам.По словам адвоката, защита планирует подготовить апелляционную жалобу в максимально сжатые сроки с учетом всех процессуальных требований молдавского законодательства."Считаем принятое судом решение необоснованным и несоразмерным. Нарушения процессуальных норм при рассмотрении дела очевидны", — отметила она.Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007824725.html

https://ria.ru/20250328/storonniki-2007875447.html

https://ria.ru/20250328/gutsul-2007951708.html

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