Биография Алексея Веселкина
Алексей Веселкин
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Российский актер театра и кино, заслуженный артист России Алексей Алексеевич Веселкин родился 21 ноября 1961 года в семье эстрадных артистов.
Учился в известной московской школе № 232 с театральным уклоном (ныне ГБОУ "Школа № 2054"), где вели занятия педагоги Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина).
В 1983 году окончил Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина, учился на курсе народного артиста РСФСР Юрия Катина-Ярцева.
После окончания вуза был принят в труппу Центрального детского театра (ныне Российский академический молодежный театр, РАМТ).
За 42 года работы в театре сыграл около 60 ролей в таких спектаклях, как "Мы играем в Маяковского", "Молодая гвардия", "Бонжур, месье Перро", "Гуманоид в небе мчится", "Предсказание Эгля", "Сказки Пушкина", "Ловушка № 46, рост второй", "Сцены у Пушкинского дома", "Долгое-долгое детство", "Разговоры в учительской", "Пушкинские сказки", "Алеша", "Сон с продолжением", "Кабанчик", "Крестики-нолики", "Баня", "Любовь к трем апельсинам", "Между небом и землей жаворонок вьется", "Сказка о четырех близнецах", "Снежная королева", "Король Лир", "Береника", "Большие надежды", "Капитанская дочка", "Хагоромо", "Модная лавка", "Марсианские хроники", "Лоренцаччо", "Ромео и Джульетта", "Отверженные", "Тень", "Волшебник Изумрудного города" (выступил также в качестве режиссера постановки), "Forever", "Инь и Ян. Белая версия", "Инь и Ян. Черная версия", "Повелитель мух", "Гупешка", "Берег утопии", Rock-n-roll life, "Алые паруса", "Чехов-GALA", "В пространстве сцены", "Участь Электры", "Нюрнберг", "Демократия", "Последние дни", "Проблема", "Горе от ума", "Выстрел", "Маленький лорд Фаунтлерой", "Чисто английское привидение".
В текущем репертуаре РАМТа выходил на сцену в ролях Меннерса-отца в спектакле "Алые паруса", Фамусова в "Горе от ума", Шипучина в постановке "Чехов-GALA", Айвза в "Нюрнберге", Джерри в "Проблеме".
Алексей Веселкин отметился также в кинематографе. В 1976 году состоялся его дебют в картине Юрия Григорьева "Поле перейти". Актер также снимался в фильмах "Два гусара" Вячеслава Криштофовича, "Вера, Надежда, Любовь" Владимира Грамматикова, "Все начинается с любви" Ярослава Ланчака, "Егорка" Александра Яновского (все – 1984), "Нужные люди" Владимира Аленикова (1986), "Диск-жокей" Бориса Небиеридзе (1987), "Артистка из Грибова" Леонида Квинихидзе , "Черный коридор" Вадима Дербенева (оба – 1988), "Армавир" Вадима Абдрашитова, "Женщина для всех" Анатолия Матешко (оба – 1991), сериалах "Медики" Евгения Соколова (2001), "FM и ребята" Ольги Перуновской, "Русские в городе ангелов" Родиона Нахапетова, "Смотрящий вниз" Марины Сахаровой и Ивана Щеголева (все – 2002), "Кулагин и партнеры" Александра Грабаря, Алексея Илюхина и др. (2004-2013), "Не родись красивой" Александра Назарова, Станислава Назирова и др. (2005-2006), "Все к лучшему" Дмитрия Магонова, Киры Ангелиной и др. (2010-2011), "Всем скорбящим радость" Владимира Фатьянова (2013), "Проект "Анна Николаевна" – 2" Александра Карпиловского (2021) и др.
Алексей Веселкин работал на телевидении. Вел детские передачи "Будильник", "Детский час" и "До 16 и старше", телешоу "50х50", "Царь горы", "Зов предков", "Сделка", "Великолепная пятерка" и др. Был одним из первых ведущих программы "Магазин на диване".
Многие годы был ведущим на радио "Маяк": вел шоу "Программа П", "Вера. Надежда. Алексей", " Сергей Стиллавин и его друзья", "Разум и Чувства", "Хочу все знать".
В 1996 году Алексею Веселкину было присвоено звание заслуженного артиста России.
В 2021 году актеру была объявлена благодарность президента Российской Федерации.
За роль в спектаклях "Инь и Ян. Белая версия" и " Инь и Ян. Черная версия" получил Театральную премию газеты "Московский комсомолец" в номинации "Лучший мужской тандем". Также являлся лауреатом фестиваля "Театральная Весна".
26 марта 2025 года Алексей Веселкин скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников