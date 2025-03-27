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Биография Алексея Веселкина

Биография Алексея Веселкина - РИА Новости, 27.03.2025

Биография Алексея Веселкина

Российский актер театра и кино, заслуженный артист России Алексей Алексеевич Веселкин родился 21 ноября 1961 года в семье эстрадных артистов. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:31:00+03:00

2025-03-27T12:31:00+03:00

2025-03-27T12:31:00+03:00

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алексей веселкин

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Российский актер театра и кино, заслуженный артист России Алексей Алексеевич Веселкин родился 21 ноября 1961 года в семье эстрадных артистов. Учился в известной московской школе № 232 с театральным уклоном (ныне ГБОУ "Школа № 2054"), где вели занятия педагоги Высшего театрального училища имени Б.В. Щукина (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина).В 1983 году окончил Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина, учился на курсе народного артиста РСФСР Юрия Катина-Ярцева.После окончания вуза был принят в труппу Центрального детского театра (ныне Российский академический молодежный театр, РАМТ).За 42 года работы в театре сыграл около 60 ролей в таких спектаклях, как "Мы играем в Маяковского", "Молодая гвардия", "Бонжур, месье Перро", "Гуманоид в небе мчится", "Предсказание Эгля", "Сказки Пушкина", "Ловушка № 46, рост второй", "Сцены у Пушкинского дома", "Долгое-долгое детство", "Разговоры в учительской", "Пушкинские сказки", "Алеша", "Сон с продолжением", "Кабанчик", "Крестики-нолики", "Баня", "Любовь к трем апельсинам", "Между небом и землей жаворонок вьется", "Сказка о четырех близнецах", "Снежная королева", "Король Лир", "Береника", "Большие надежды", "Капитанская дочка", "Хагоромо", "Модная лавка", "Марсианские хроники", "Лоренцаччо", "Ромео и Джульетта", "Отверженные", "Тень", "Волшебник Изумрудного города" (выступил также в качестве режиссера постановки), "Forever", "Инь и Ян. Белая версия", "Инь и Ян. Черная версия", "Повелитель мух", "Гупешка", "Берег утопии", Rock-n-roll life, "Алые паруса", "Чехов-GALA", "В пространстве сцены", "Участь Электры", "Нюрнберг", "Демократия", "Последние дни", "Проблема", "Горе от ума", "Выстрел", "Маленький лорд Фаунтлерой", "Чисто английское привидение".В текущем репертуаре РАМТа выходил на сцену в ролях Меннерса-отца в спектакле "Алые паруса", Фамусова в "Горе от ума", Шипучина в постановке "Чехов-GALA", Айвза в "Нюрнберге", Джерри в "Проблеме". Алексей Веселкин отметился также в кинематографе. В 1976 году состоялся его дебют в картине Юрия Григорьева "Поле перейти". Актер также снимался в фильмах "Два гусара" Вячеслава Криштофовича, "Вера, Надежда, Любовь" Владимира Грамматикова, "Все начинается с любви" Ярослава Ланчака, "Егорка" Александра Яновского (все – 1984), "Нужные люди" Владимира Аленикова (1986), "Диск-жокей" Бориса Небиеридзе (1987), "Артистка из Грибова" Леонида Квинихидзе , "Черный коридор" Вадима Дербенева (оба – 1988), "Армавир" Вадима Абдрашитова, "Женщина для всех" Анатолия Матешко (оба – 1991), сериалах "Медики" Евгения Соколова (2001), "FM и ребята" Ольги Перуновской, "Русские в городе ангелов" Родиона Нахапетова, "Смотрящий вниз" Марины Сахаровой и Ивана Щеголева (все – 2002), "Кулагин и партнеры" Александра Грабаря, Алексея Илюхина и др. (2004-2013), "Не родись красивой" Александра Назарова, Станислава Назирова и др. (2005-2006), "Все к лучшему" Дмитрия Магонова, Киры Ангелиной и др. (2010-2011), "Всем скорбящим радость" Владимира Фатьянова (2013), "Проект "Анна Николаевна" – 2" Александра Карпиловского (2021) и др.Алексей Веселкин работал на телевидении. Вел детские передачи "Будильник", "Детский час" и "До 16 и старше", телешоу "50х50", "Царь горы", "Зов предков", "Сделка", "Великолепная пятерка" и др. Был одним из первых ведущих программы "Магазин на диване".Многие годы был ведущим на радио "Маяк": вел шоу "Программа П", "Вера. Надежда. Алексей", " Сергей Стиллавин и его друзья", "Разум и Чувства", "Хочу все знать". В 1996 году Алексею Веселкину было присвоено звание заслуженного артиста России. В 2021 году актеру была объявлена благодарность президента Российской Федерации. За роль в спектаклях "Инь и Ян. Белая версия" и " Инь и Ян. Черная версия" получил Театральную премию газеты "Московский комсомолец" в номинации "Лучший мужской тандем". Также являлся лауреатом фестиваля "Театральная Весна".26 марта 2025 года Алексей Веселкин скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, алексей веселкин