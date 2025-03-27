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Умер актер Алексей Веселкин - РИА Новости, 27.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:35 27.03.2025 (обновлено: 10:49 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/zasluzhennyj-2007617687.html
Умер актер Алексей Веселкин
Умер актер Алексей Веселкин - РИА Новости, 27.03.2025
Умер актер Алексей Веселкин
Заслуженный артист РФ, ведущий актер труппы Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Веселкин скончался в возрасте 63 лет, сообщается на... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:35:00+03:00
2025-03-27T10:49:00+03:00
культура
россия
алексей веселкин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, ведущий актер труппы Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Веселкин скончался в возрасте 63 лет, сообщается на официальном сайте театра."Двадцать шестого марта ушел из жизни заслуженный артист России Алексей Веселкин. Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом - таким он останется в нашей памяти и в наших сердцах", - говорится в сообщении.В РАМТе отметили, что в истории театра останутся образы, созданные Алексеем Веселкиным в спектаклях 1980-2000-х годов: Ледик - "Крестики-нолики", Тарталья - "Любовь к трем апельсинам", Алексей - "Кабанчик", Близнецы - "Сказка о четырех близнецах", Эдгар - "Король Лир", Антиох - "Береника", Шиманов - "Ловушка 46, рост второй", Пип - "Большие надежды", Николас - "Сон с продолжением", четыре роли в спектакле "Марсианские хроники", Меркуцио - "Ромео и Джульетта", кардинал Чибо - "Лоренцаччо", Леонид - "Гупешка" и многие-многие другие."В нем соединялись и уважение к научным постулатам, и немалая доля человечности, а небрежная элегантность мастера и азартная погруженность в дело покоряли зрителей", - добавляется в сообщении.Как уточняется, о дате и месте прощания будет сообщено позднее.Веселкин был принят в труппу РАМТа (Центрального Детского театра) в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года в театре он сыграл порядка 60 ролей.
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Культура, Россия, Алексей Веселкин
Умер актер Алексей Веселкин

Заслуженный артист России Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаслуженный артист России Алексей Веселкин
Заслуженный артист России Алексей Веселкин - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заслуженный артист России Алексей Веселкин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, ведущий актер труппы Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Веселкин скончался в возрасте 63 лет, сообщается на официальном сайте театра.
«
"Двадцать шестого марта ушел из жизни заслуженный артист России Алексей Веселкин. Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом - таким он останется в нашей памяти и в наших сердцах", - говорится в сообщении.
В РАМТе отметили, что в истории театра останутся образы, созданные Алексеем Веселкиным в спектаклях 1980-2000-х годов: Ледик - "Крестики-нолики", Тарталья - "Любовь к трем апельсинам", Алексей - "Кабанчик", Близнецы - "Сказка о четырех близнецах", Эдгар - "Король Лир", Антиох - "Береника", Шиманов - "Ловушка 46, рост второй", Пип - "Большие надежды", Николас - "Сон с продолжением", четыре роли в спектакле "Марсианские хроники", Меркуцио - "Ромео и Джульетта", кардинал Чибо - "Лоренцаччо", Леонид - "Гупешка" и многие-многие другие.
«
"В нем соединялись и уважение к научным постулатам, и немалая доля человечности, а небрежная элегантность мастера и азартная погруженность в дело покоряли зрителей", - добавляется в сообщении.
Как уточняется, о дате и месте прощания будет сообщено позднее.
Веселкин был принят в труппу РАМТа (Центрального Детского театра) в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года в театре он сыграл порядка 60 ролей.
 
КультураРоссияАлексей Веселкин
 
 
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