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Умер актер Алексей Веселкин

Умер актер Алексей Веселкин - РИА Новости, 27.03.2025

Умер актер Алексей Веселкин

Заслуженный артист РФ, ведущий актер труппы Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Веселкин скончался в возрасте 63 лет, сообщается на... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T09:35:00+03:00

2025-03-27T09:35:00+03:00

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культура

россия

алексей веселкин

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, ведущий актер труппы Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Веселкин скончался в возрасте 63 лет, сообщается на официальном сайте театра."Двадцать шестого марта ушел из жизни заслуженный артист России Алексей Веселкин. Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом - таким он останется в нашей памяти и в наших сердцах", - говорится в сообщении.В РАМТе отметили, что в истории театра останутся образы, созданные Алексеем Веселкиным в спектаклях 1980-2000-х годов: Ледик - "Крестики-нолики", Тарталья - "Любовь к трем апельсинам", Алексей - "Кабанчик", Близнецы - "Сказка о четырех близнецах", Эдгар - "Король Лир", Антиох - "Береника", Шиманов - "Ловушка 46, рост второй", Пип - "Большие надежды", Николас - "Сон с продолжением", четыре роли в спектакле "Марсианские хроники", Меркуцио - "Ромео и Джульетта", кардинал Чибо - "Лоренцаччо", Леонид - "Гупешка" и многие-многие другие."В нем соединялись и уважение к научным постулатам, и немалая доля человечности, а небрежная элегантность мастера и азартная погруженность в дело покоряли зрителей", - добавляется в сообщении.Как уточняется, о дате и месте прощания будет сообщено позднее.Веселкин был принят в труппу РАМТа (Центрального Детского театра) в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года в театре он сыграл порядка 60 ролей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, алексей веселкин