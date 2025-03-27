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Костин рассказал о планах модернизации и строительства новых верфей - РИА Новости, 27.03.2025
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18:55 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/verf-2007775605.html
Костин рассказал о планах модернизации и строительства новых верфей
Костин рассказал о планах модернизации и строительства новых верфей - РИА Новости, 27.03.2025
Костин рассказал о планах модернизации и строительства новых верфей
Завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, планируется полностью модернизировать к 2030 году, а... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T18:55:00+03:00
2025-03-27T18:55:00+03:00
экономика
владивосток
санкт-петербург
россия
андрей костин (банкир)
владимир путин
андрей пучков
объединенная судостроительная корпорация
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, планируется полностью модернизировать к 2030 году, а примерно к 2032 году будет построена во Владивостоке новая "Приморская верфь", сообщил глава ВТБ Андрей Костин. "Да, безусловно у нас в планах модернизация и строительство новых верфей. Мы планируем к 2030 году полностью модернизировать "Северную верфь" в Санкт-Петербурге... И примерно к 2032 году будет новая "Приморская верфь", которая будет построена во Владивостоке... Это серьезно увеличит возможности, порядка 20-25 судов в год мы сможем на этих новых верфях производить", - сказал он журналистам в кулуарах Международного арктического форума. Также Костин отметил, что в планах развивать и гражданское, и военное судостроение, более того в планах строительство трех новых атомных ледоколов. "И у нас большие планы, в том числе и по обеспечению Северного морского пути и атомными ледоколами, и судами торговыми. Будем производить и бензовозы, и танкеры. И в общем большие планы, но будем смотреть постепенно. Это длительный процесс, чтобы построить верфь нужно минимум пять-семь лет. И это сразу все не произойдет", - подытожил он. В сентябре 2024 году руководство ОСК во Владивостоке представило президенту РФ Владимиру Путину площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте. Председатель совета директоров ОСК Костин и генеральный директор Андрей Пучков показали президенту с борта катера предлагаемое место размещения верфи в бухте Промежуточная близ Владивостока. В октябре 2023 года 100% акций ОСК, крупнейшей судостроительной компании России, были переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
https://ria.ru/20241122/trutnev-1985222073.html
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экономика, владивосток, санкт-петербург, россия, андрей костин (банкир), владимир путин, андрей пучков, объединенная судостроительная корпорация, северная верфь
Экономика, Владивосток, Санкт-Петербург, Россия, Андрей Костин (банкир), Владимир Путин, Андрей Пучков, Объединенная судостроительная корпорация, Северная верфь
Костин рассказал о планах модернизации и строительства новых верфей

Костин: "Северную верфь" в Петербурге планируют модернизировать к 2030 году

© Фото : Объединенная судостроительная корпорацияНа судостроительном заводе ОСК "Северная верфь"
На судостроительном заводе ОСК Северная верфь - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : Объединенная судостроительная корпорация
На судостроительном заводе ОСК "Северная верфь". Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, планируется полностью модернизировать к 2030 году, а примерно к 2032 году будет построена во Владивостоке новая "Приморская верфь", сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
«
"Да, безусловно у нас в планах модернизация и строительство новых верфей. Мы планируем к 2030 году полностью модернизировать "Северную верфь" в Санкт-Петербурге... И примерно к 2032 году будет новая "Приморская верфь", которая будет построена во Владивостоке... Это серьезно увеличит возможности, порядка 20-25 судов в год мы сможем на этих новых верфях производить", - сказал он журналистам в кулуарах Международного арктического форума.
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Также Костин отметил, что в планах развивать и гражданское, и военное судостроение, более того в планах строительство трех новых атомных ледоколов.
«
"И у нас большие планы, в том числе и по обеспечению Северного морского пути и атомными ледоколами, и судами торговыми. Будем производить и бензовозы, и танкеры. И в общем большие планы, но будем смотреть постепенно. Это длительный процесс, чтобы построить верфь нужно минимум пять-семь лет. И это сразу все не произойдет", - подытожил он.
В сентябре 2024 году руководство ОСК во Владивостоке представило президенту РФ Владимиру Путину площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте. Председатель совета директоров ОСК Костин и генеральный директор Андрей Пучков показали президенту с борта катера предлагаемое место размещения верфи в бухте Промежуточная близ Владивостока.
В октябре 2023 года 100% акций ОСК, крупнейшей судостроительной компании России, были переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.
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ЭкономикаВладивостокСанкт-ПетербургРоссияАндрей Костин (банкир)Владимир ПутинАндрей ПучковОбъединенная судостроительная корпорацияСеверная верфь
 
 
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