https://ria.ru/20250327/verf-2007775605.html

Костин рассказал о планах модернизации и строительства новых верфей

Костин рассказал о планах модернизации и строительства новых верфей - РИА Новости, 27.03.2025

Костин рассказал о планах модернизации и строительства новых верфей

Завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, планируется полностью модернизировать к 2030 году, а... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T18:55:00+03:00

2025-03-27T18:55:00+03:00

2025-03-27T18:55:00+03:00

экономика

владивосток

санкт-петербург

россия

андрей костин (банкир)

владимир путин

андрей пучков

объединенная судостроительная корпорация

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МУРМАНСК, 27 мар - РИА Новости. Завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, планируется полностью модернизировать к 2030 году, а примерно к 2032 году будет построена во Владивостоке новая "Приморская верфь", сообщил глава ВТБ Андрей Костин. "Да, безусловно у нас в планах модернизация и строительство новых верфей. Мы планируем к 2030 году полностью модернизировать "Северную верфь" в Санкт-Петербурге... И примерно к 2032 году будет новая "Приморская верфь", которая будет построена во Владивостоке... Это серьезно увеличит возможности, порядка 20-25 судов в год мы сможем на этих новых верфях производить", - сказал он журналистам в кулуарах Международного арктического форума. Также Костин отметил, что в планах развивать и гражданское, и военное судостроение, более того в планах строительство трех новых атомных ледоколов. "И у нас большие планы, в том числе и по обеспечению Северного морского пути и атомными ледоколами, и судами торговыми. Будем производить и бензовозы, и танкеры. И в общем большие планы, но будем смотреть постепенно. Это длительный процесс, чтобы построить верфь нужно минимум пять-семь лет. И это сразу все не произойдет", - подытожил он. В сентябре 2024 году руководство ОСК во Владивостоке представило президенту РФ Владимиру Путину площадку для строительства новой верфи, специализирующейся на морском торговом флоте. Председатель совета директоров ОСК Костин и генеральный директор Андрей Пучков показали президенту с борта катера предлагаемое место размещения верфи в бухте Промежуточная близ Владивостока. В октябре 2023 года 100% акций ОСК, крупнейшей судостроительной компании России, были переданы в доверительное управление ВТБ на пять лет для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.

https://ria.ru/20241122/trutnev-1985222073.html

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007456984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владивосток, санкт-петербург, россия, андрей костин (банкир), владимир путин, андрей пучков, объединенная судостроительная корпорация, северная верфь