https://ria.ru/20250327/ukraina-2007686551.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.03.2025
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в четверг в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T14:24:00+03:00
2025-03-27T14:24:00+03:00
2025-03-27T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в четверг в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По его данным, тревога в Харьковской области звучит более получаса. В 13.57 мск тревога расширилась на Днепропетровскую область, в 14.14 распространилась на Сумскую область. Ранее в четверг тревога уже звучала в указанных регионах, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250326/vzryvy-2007342965.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу