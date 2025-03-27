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Трутнев оценил рост объемов судоремонта в Арктике
Трутнев оценил рост объемов судоремонта в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
Трутнев оценил рост объемов судоремонта в Арктике
Объемы судоремонта в Арктике выросли в разы, увеличилось количество заказов как по гражданским судам, так и по военным, сообщил вице-премьер – полпред... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:49:00+03:00
2025-03-27T21:49:00+03:00
2025-03-27T21:49:00+03:00
экономика
арктика
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мурманск
юрий трутнев
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МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Объемы судоремонта в Арктике выросли в разы, увеличилось количество заказов как по гражданским судам, так и по военным, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Уже сегодня на совещании докладывали о развитии судоремонта, причём о повышении объёма судоремонта уже разы, увеличении количества заказов, и заказов оборонных, и гражданских", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции Международного арктического форума. Международный арктический форум проходит в Мурманске 26-27 марта под девизом "На Севере – жить!" и посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума – фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, арктика, россия, мурманск, юрий трутнев
Экономика, Арктика, Россия, Мурманск, Юрий Трутнев
Трутнев оценил рост объемов судоремонта в Арктике
Трутнев заявил, что объемы судоремонта в Арктике выросли в разы