https://ria.ru/20250327/trutnev-2007807325.html

Трутнев оценил рост объемов судоремонта в Арктике

Трутнев оценил рост объемов судоремонта в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025

Трутнев оценил рост объемов судоремонта в Арктике

Объемы судоремонта в Арктике выросли в разы, увеличилось количество заказов как по гражданским судам, так и по военным, сообщил вице-премьер – полпред... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T21:49:00+03:00

2025-03-27T21:49:00+03:00

2025-03-27T21:49:00+03:00

экономика

арктика

россия

мурманск

юрий трутнев

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МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Объемы судоремонта в Арктике выросли в разы, увеличилось количество заказов как по гражданским судам, так и по военным, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Уже сегодня на совещании докладывали о развитии судоремонта, причём о повышении объёма судоремонта уже разы, увеличении количества заказов, и заказов оборонных, и гражданских", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции Международного арктического форума. Международный арктический форум проходит в Мурманске 26-27 марта под девизом "На Севере – жить!" и посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума – фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html

арктика

россия

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, арктика, россия, мурманск, юрий трутнев