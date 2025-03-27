Рейтинг@Mail.ru
Трутнев оценил рост объемов судоремонта в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/trutnev-2007807325.html
Трутнев оценил рост объемов судоремонта в Арктике
Трутнев оценил рост объемов судоремонта в Арктике - РИА Новости, 27.03.2025
Трутнев оценил рост объемов судоремонта в Арктике
Объемы судоремонта в Арктике выросли в разы, увеличилось количество заказов как по гражданским судам, так и по военным, сообщил вице-премьер – полпред... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:49:00+03:00
2025-03-27T21:49:00+03:00
экономика
арктика
россия
мурманск
юрий трутнев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952659782_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1808e961d24c63c8eb979b9c18902bb8.jpg
МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Объемы судоремонта в Арктике выросли в разы, увеличилось количество заказов как по гражданским судам, так и по военным, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Уже сегодня на совещании докладывали о развитии судоремонта, причём о повышении объёма судоремонта уже разы, увеличении количества заказов, и заказов оборонных, и гражданских", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции Международного арктического форума. Международный арктический форум проходит в Мурманске 26-27 марта под девизом "На Севере – жить!" и посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума – фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html
арктика
россия
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952659782_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a74b0a89498cad9d29300d5096b1f3f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, арктика, россия, мурманск, юрий трутнев
Экономика, Арктика, Россия, Мурманск, Юрий Трутнев
Трутнев оценил рост объемов судоремонта в Арктике

Трутнев заявил, что объемы судоремонта в Арктике выросли в разы

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЦех корпусно-сварочного производства на судостроительном предприятии
Цех корпусно-сварочного производства на судостроительном предприятии - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Цех корпусно-сварочного производства на судостроительном предприятии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Объемы судоремонта в Арктике выросли в разы, увеличилось количество заказов как по гражданским судам, так и по военным, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
«
"Уже сегодня на совещании докладывали о развитии судоремонта, причём о повышении объёма судоремонта уже разы, увеличении количества заказов, и заказов оборонных, и гражданских", - сказал Трутнев на итоговой пресс-конференции Международного арктического форума.
Международный арктический форум проходит в Мурманске 26-27 марта под девизом "На Севере – жить!" и посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума – фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
Военнослужащие разведывательного подразделения Печенгской бригады Северного флота на боевых арктических вездеходах Алеут - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Россия по потенциалу в Арктике опережает любую страну, сообщил Патрушев
16 августа 2024, 00:43
 
ЭкономикаАрктикаРоссияМурманскЮрий Трутнев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала