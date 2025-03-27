Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-мэра Избербаша - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 27.03.2025 (обновлено: 15:48 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/sud-2007712282.html
Суд продлил арест экс-мэра Избербаша
Суд продлил арест экс-мэра Избербаша - РИА Новости, 27.03.2025
Суд продлил арест экс-мэра Избербаша
Арест бывшего мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова по делу о получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей продлен до 30 мая, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:30:00+03:00
2025-03-27T15:48:00+03:00
избербаш
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975663045_0:133:801:584_1920x0_80_0_0_fc9ef124504768892aa3131a123e852b.jpg
МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Арест бывшего мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова по делу о получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей продлен до 30 мая, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.Исаков был задержан и арестован в начале октября прошлого года, будучи действующим главой Избербаша. В феврале ему продлили арест до 30 марта."Советский районный суд Махачкалы продлил в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая 2025 года", – сообщила собеседница агентства.По версии следствия, в 2019 году градоначальник получил взятку в общей сумме 3,9 миллиона рублей от застройщика за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города.
https://ria.ru/20250327/azs-2007713605.html
https://ria.ru/20250326/sochi-2007413804.html
избербаш
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975663045_3:0:799:597_1920x0_80_0_0_817fad91f537700211ecf79e656f6156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
избербаш, происшествия, махачкала, республика дагестан, россия
Избербаш, Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия
Суд продлил арест экс-мэра Избербаша

Суд продлил арест экс-мэра Избербаша Исакова по делу о взятке

© Фото : администрация ИзбербашаМагомед Исаков
Магомед Исаков - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : администрация Избербаша
Магомед Исаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Арест бывшего мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова по делу о получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей продлен до 30 мая, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.
Исаков был задержан и арестован в начале октября прошлого года, будучи действующим главой Избербаша. В феврале ему продлили арест до 30 марта.
Пожар на заправке в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Суд в Дагестане продлил домашний арест владельцу взорвавшейся АЗС
Вчера, 15:36
"Советский районный суд Махачкалы продлил в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая 2025 года", – сообщила собеседница агентства.
По версии следствия, в 2019 году градоначальник получил взятку в общей сумме 3,9 миллиона рублей от застройщика за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города.
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Экс-мэра Сочи Копайгородского оставили в СИЗО до мая
26 марта, 12:55
 
ИзбербашПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала