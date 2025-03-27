https://ria.ru/20250327/sud-2007712282.html

Суд продлил арест экс-мэра Избербаша

Суд продлил арест экс-мэра Избербаша - РИА Новости, 27.03.2025

Суд продлил арест экс-мэра Избербаша

Арест бывшего мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова по делу о получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей продлен до 30 мая, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:30:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Арест бывшего мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова по делу о получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей продлен до 30 мая, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.Исаков был задержан и арестован в начале октября прошлого года, будучи действующим главой Избербаша. В феврале ему продлили арест до 30 марта."Советский районный суд Махачкалы продлил в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая 2025 года", – сообщила собеседница агентства.По версии следствия, в 2019 году градоначальник получил взятку в общей сумме 3,9 миллиона рублей от застройщика за невоспрепятствование строительству многоквартирного дома на земельном участке в черте города.

https://ria.ru/20250327/azs-2007713605.html

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избербаш, происшествия, махачкала, республика дагестан, россия