https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007603474.html

ВС России сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на Богуславском направлении

ВС России сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на Богуславском направлении - РИА Новости, 27.03.2025

ВС России сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на Богуславском направлении

ВС РФ сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на богуславском направлении, уничтожив часть колонны техники, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T07:17:00+03:00

2025-03-27T07:17:00+03:00

2025-03-27T07:17:00+03:00

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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. ВС РФ сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на богуславском направлении, уничтожив часть колонны техники, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районе Новой Кругляковки средствами ночного наблюдения выявлено перемещение трех автомобилей и бронетранспортера. По выявленной цели был нанесен артудар, в результате чего уничтожен пикап и грузовой автомобиль. При повторной детонации и характерным маркерам установлено, что грузовик перевозил минометные мины и БК (боекомплект - ред.) к стрелковому оружию", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины