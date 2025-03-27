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ВС России сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на Богуславском направлении
ВС России сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на Богуславском направлении - РИА Новости, 27.03.2025
ВС России сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на Богуславском направлении
ВС РФ сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на богуславском направлении, уничтожив часть колонны техники, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T07:17:00+03:00
2025-03-27T07:17:00+03:00
2025-03-27T07:17:00+03:00
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. ВС РФ сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на богуславском направлении, уничтожив часть колонны техники, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районе Новой Кругляковки средствами ночного наблюдения выявлено перемещение трех автомобилей и бронетранспортера. По выявленной цели был нанесен артудар, в результате чего уничтожен пикап и грузовой автомобиль. При повторной детонации и характерным маркерам установлено, что грузовик перевозил минометные мины и БК (боекомплект - ред.) к стрелковому оружию", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на Богуславском направлении
Марочко: ВС России сорвали подвоз боеприпасов на Богуславском направлении