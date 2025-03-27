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ВС России сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на Богуславском направлении - РИА Новости, 27.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:17 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007603474.html
ВС России сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на Богуславском направлении
ВС России сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на Богуславском направлении - РИА Новости, 27.03.2025
ВС России сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на Богуславском направлении
ВС РФ сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на богуславском направлении, уничтожив часть колонны техники, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T07:17:00+03:00
2025-03-27T07:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. ВС РФ сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на богуславском направлении, уничтожив часть колонны техники, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В районе Новой Кругляковки средствами ночного наблюдения выявлено перемещение трех автомобилей и бронетранспортера. По выявленной цели был нанесен артудар, в результате чего уничтожен пикап и грузовой автомобиль. При повторной детонации и характерным маркерам установлено, что грузовик перевозил минометные мины и БК (боекомплект - ред.) к стрелковому оружию", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
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в мире, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на Богуславском направлении

Марочко: ВС России сорвали подвоз боеприпасов на Богуславском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" в зоне СВО
Работа РСЗО 9К57 Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа РСЗО 9К57 "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мар - РИА Новости. ВС РФ сорвали подвоз боеприпасов для ВСУ на богуславском направлении, уничтожив часть колонны техники, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В районе Новой Кругляковки средствами ночного наблюдения выявлено перемещение трех автомобилей и бронетранспортера. По выявленной цели был нанесен артудар, в результате чего уничтожен пикап и грузовой автомобиль. При повторной детонации и характерным маркерам установлено, что грузовик перевозил минометные мины и БК (боекомплект - ред.) к стрелковому оружию", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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