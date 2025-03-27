Совфед одобрил закон о порядке индексации присужденных сумм
Совфед одобрил закон об индексации присужденных сумм в судопроизводстве
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Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в четверг одобрил закон, уточняющий порядок индексации присужденных сумм в судопроизводстве.
Законом уточняется Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ). Согласно изменениям, заявление об индексации присужденных судом денежных сумм может быть подано в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта. При наличии уважительных причин указанный срок может быть восстановлен арбитражным судом.
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Аналогичные изменения вносятся в Гражданско-процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства, поскольку, как отметили в конституционном комитете Совфеда, индексация присужденных сумм применяется и в судах общей юрисдикции дел.
Законом также предусматривается возможность рассмотрения арбитражным судом заявления об индексации присужденных судом денежных сумм в порядке упрощенного производства.
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