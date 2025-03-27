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Совфед одобрил закон о порядке индексации присужденных сумм - РИА Новости, 27.03.2025
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13:51 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/sovfed-2007674731.html
Совфед одобрил закон о порядке индексации присужденных сумм
Совфед одобрил закон о порядке индексации присужденных сумм - РИА Новости, 27.03.2025
Совфед одобрил закон о порядке индексации присужденных сумм
Совет Федерации на заседании в четверг одобрил закон, уточняющий порядок индексации присужденных сумм в судопроизводстве. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:51:00+03:00
2025-03-27T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в четверг одобрил закон, уточняющий порядок индексации присужденных сумм в судопроизводстве. Законом уточняется Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ). Согласно изменениям, заявление об индексации присужденных судом денежных сумм может быть подано в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта. При наличии уважительных причин указанный срок может быть восстановлен арбитражным судом. Аналогичные изменения вносятся в Гражданско-процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства, поскольку, как отметили в конституционном комитете Совфеда, индексация присужденных сумм применяется и в судах общей юрисдикции дел. Законом также предусматривается возможность рассмотрения арбитражным судом заявления об индексации присужденных судом денежных сумм в порядке упрощенного производства.
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Россия, Совет Федерации РФ, Общество
Совфед одобрил закон о порядке индексации присужденных сумм

Совфед одобрил закон об индексации присужденных сумм в судопроизводстве

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в четверг одобрил закон, уточняющий порядок индексации присужденных сумм в судопроизводстве.
Законом уточняется Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ). Согласно изменениям, заявление об индексации присужденных судом денежных сумм может быть подано в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта. При наличии уважительных причин указанный срок может быть восстановлен арбитражным судом.
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Аналогичные изменения вносятся в Гражданско-процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства, поскольку, как отметили в конституционном комитете Совфеда, индексация присужденных сумм применяется и в судах общей юрисдикции дел.
Законом также предусматривается возможность рассмотрения арбитражным судом заявления об индексации присужденных судом денежных сумм в порядке упрощенного производства.
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