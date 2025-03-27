https://ria.ru/20250327/sovfed-2007674731.html

Совфед одобрил закон о порядке индексации присужденных сумм

Совфед одобрил закон о порядке индексации присужденных сумм - РИА Новости, 27.03.2025

Совфед одобрил закон о порядке индексации присужденных сумм

Совет Федерации на заседании в четверг одобрил закон, уточняющий порядок индексации присужденных сумм в судопроизводстве. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T13:51:00+03:00

2025-03-27T13:51:00+03:00

2025-03-27T13:51:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в четверг одобрил закон, уточняющий порядок индексации присужденных сумм в судопроизводстве. Законом уточняется Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ). Согласно изменениям, заявление об индексации присужденных судом денежных сумм может быть подано в срок, не превышающий одного года со дня исполнения должником судебного акта. При наличии уважительных причин указанный срок может быть восстановлен арбитражным судом. Аналогичные изменения вносятся в Гражданско-процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства, поскольку, как отметили в конституционном комитете Совфеда, индексация присужденных сумм применяется и в судах общей юрисдикции дел. Законом также предусматривается возможность рассмотрения арбитражным судом заявления об индексации присужденных судом денежных сумм в порядке упрощенного производства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, совет федерации рф, общество