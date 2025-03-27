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ЕС сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 27.03.2025
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17:28 27.03.2025 (обновлено: 17:39 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/sanktsii-2007742986.html
ЕС сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен
ЕС сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 27.03.2025
ЕС сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда европейских стран и Канады по Украине в Париже заявила, что ЕС сохранит санкции против... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:28:00+03:00
2025-03-27T17:39:00+03:00
санкции в отношении россии
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россия
канада
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урсула фон дер ляйен
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда европейских стран и Канады по Украине в Париже заявила, что ЕС сохранит санкции против России."Мы обсудили продолжение давления на Россию. Совершенно ясно, что санкции остаются в силе. Мы хотим справедливого и прочного мирного соглашения. Такова наша цель", - заявила она в видеообращении в сети Bluesky.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, канада, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
Санкции в отношении России, В мире, Россия, Канада, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сохранит санкции против России

© Getty Images / Tom NicholsonПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после завершения саммита "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже. 27 марта 2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после завершения саммита коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже. 27 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Getty Images / Tom Nicholson
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после завершения саммита "коалиции желающих" в Елисейском дворце в Париже. 27 марта 2025
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда европейских стран и Канады по Украине в Париже заявила, что ЕС сохранит санкции против России.
"Мы обсудили продолжение давления на Россию. Совершенно ясно, что санкции остаются в силе. Мы хотим справедливого и прочного мирного соглашения. Такова наша цель", - заявила она в видеообращении в сети Bluesky.
Глава Европейского совета Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Глава Евросовета призвал продолжать санкционное давление на Россию
Вчера, 13:59
 
Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияКанадаУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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