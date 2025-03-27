https://ria.ru/20250327/sanktsii-2007742986.html

ЕС сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен

ЕС сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 27.03.2025

ЕС сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда европейских стран и Канады по Украине в Париже заявила, что ЕС сохранит санкции против... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T17:28:00+03:00

2025-03-27T17:28:00+03:00

2025-03-27T17:39:00+03:00

санкции в отношении россии

в мире

россия

канада

украина

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007746137_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_d37cc0a0bd4d09d40c7cf805de3847ae.jpg

БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда европейских стран и Канады по Украине в Париже заявила, что ЕС сохранит санкции против России."Мы обсудили продолжение давления на Россию. Совершенно ясно, что санкции остаются в силе. Мы хотим справедливого и прочного мирного соглашения. Такова наша цель", - заявила она в видеообращении в сети Bluesky.

https://ria.ru/20250327/sanktsii-2007675577.html

россия

канада

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкции в отношении россии, в мире, россия, канада, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия