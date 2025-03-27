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ЕС сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен
ЕС сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 27.03.2025
ЕС сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда европейских стран и Канады по Украине в Париже заявила, что ЕС сохранит санкции против... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T17:28:00+03:00
2025-03-27T17:28:00+03:00
2025-03-27T17:39:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда европейских стран и Канады по Украине в Париже заявила, что ЕС сохранит санкции против России."Мы обсудили продолжение давления на Россию. Совершенно ясно, что санкции остаются в силе. Мы хотим справедливого и прочного мирного соглашения. Такова наша цель", - заявила она в видеообращении в сети Bluesky.
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Санкции в отношении России, В мире, Россия, Канада, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС сохранит санкции против России, заявила фон дер Ляйен
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сохранит санкции против России