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Россельхозбанк сообщил о выполнении "Русагро" своих обязательств - РИА Новости, 27.03.2025
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20:51 27.03.2025 (обновлено: 21:15 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/rusagro-2007800732.html
Россельхозбанк сообщил о выполнении "Русагро" своих обязательств
Россельхозбанк сообщил о выполнении "Русагро" своих обязательств - РИА Новости, 27.03.2025
Россельхозбанк сообщил о выполнении "Русагро" своих обязательств
"Русагро" выполняет все обязательства перед Россельхозбанком, имеет запас прочности для их обслуживания, заявили РИА Новости в кредитной организации. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T20:51:00+03:00
2025-03-27T21:15:00+03:00
экономика
русагро
россельхозбанк
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Русагро" выполняет все обязательства перед Россельхозбанком, имеет запас прочности для их обслуживания, заявили РИА Новости в кредитной организации. "Русагро" взаимодействует с банком в обычном режиме, исполняя все взятые на себя обязательства. Компания обладает достаточным запасом прочности для того, чтобы продолжить их обслуживание", - сообщили в банке.В среду стало известно, что основатель "Русагро" Вадим Мошкович и ее бывший гендиректор Максим Басов задержаны. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ). В четверг Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича и Басова до 25 мая. Вину оба не признают.Позднее газета "Коммерсантъ" сообщила, что дело в отношении Мошковича завели по заявлению Владислава Бурова - бывшего совладельца масложирового холдинга "Солнечные продукты", активы которого "Русагро" выкупила в 2018 году. По данным издания, бизнесмен мог обмануть Бурова, причинив тому ущерб более чем на 30 миллиардов рублей.В финотчетности по МСФО за 2018 год "Русагро" указывала, что приобрела 34,7 миллиарда рублей долга "Солнечных продуктов" в рассрочку на 20 лет. Для обеспечения по возникшим обязательствам перед РСХБ компания приобрела его 20-летние облигации на 19,9 миллиарда рублей со ставкой купонного дохода 10,5%. Доходы от этих бумаг позволят "Русагро" выплатить банку по итогам выше обозначенного периода почти 35 миллиардов рублей плюс проценты, кредитов для сделки "Русагро" не привлекала, пояснял в марте 2019 года представитель агрохолдинга газете "Ведомости".Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Включена в перечень экономически значимых организаций, вследствие чего в сентябре прошлого года суд по заявлению Минсельхоза России приостановил права кипрской Ros Agro PLC в ПАО "Группа "Русагро". Торги акциями ПАО начались на Мосбирже 17 февраля 2025 года.Чистая прибыль компании в 2024 году снизилась на 29,5% - до 31,577 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 19% - до 340,089 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250327/rusagro-2007696910.html
https://ria.ru/20250327/moshkovich-2007721681.html
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экономика, русагро , россельхозбанк
Экономика, Русагро , Россельхозбанк
Россельхозбанк сообщил о выполнении "Русагро" своих обязательств

Россельхозбанк сообщил, что "Русагро" выполняет все обязательства перед банком

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис "Россельхозбанка"
Офис Россельхозбанка - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис "Россельхозбанка". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Русагро" выполняет все обязательства перед Россельхозбанком, имеет запас прочности для их обслуживания, заявили РИА Новости в кредитной организации.
"Русагро" взаимодействует с банком в обычном режиме, исполняя все взятые на себя обязательства. Компания обладает достаточным запасом прочности для того, чтобы продолжить их обслуживание", - сообщили в банке.
Максим Басов - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Экс-гендиректора "Русагро" арестовали по делу о мошенничестве
Вчера, 14:59
В среду стало известно, что основатель "Русагро" Вадим Мошкович и ее бывший гендиректор Максим Басов задержаны. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ). В четверг Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича и Басова до 25 мая. Вину оба не признают.
Позднее газета "Коммерсантъ" сообщила, что дело в отношении Мошковича завели по заявлению Владислава Бурова - бывшего совладельца масложирового холдинга "Солнечные продукты", активы которого "Русагро" выкупила в 2018 году. По данным издания, бизнесмен мог обмануть Бурова, причинив тому ущерб более чем на 30 миллиардов рублей.
В финотчетности по МСФО за 2018 год "Русагро" указывала, что приобрела 34,7 миллиарда рублей долга "Солнечных продуктов" в рассрочку на 20 лет. Для обеспечения по возникшим обязательствам перед РСХБ компания приобрела его 20-летние облигации на 19,9 миллиарда рублей со ставкой купонного дохода 10,5%. Доходы от этих бумаг позволят "Русагро" выплатить банку по итогам выше обозначенного периода почти 35 миллиардов рублей плюс проценты, кредитов для сделки "Русагро" не привлекала, пояснял в марте 2019 года представитель агрохолдинга газете "Ведомости".
Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Включена в перечень экономически значимых организаций, вследствие чего в сентябре прошлого года суд по заявлению Минсельхоза России приостановил права кипрской Ros Agro PLC в ПАО "Группа "Русагро". Торги акциями ПАО начались на Мосбирже 17 февраля 2025 года.
Чистая прибыль компании в 2024 году снизилась на 29,5% - до 31,577 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 19% - до 340,089 миллиарда рублей.
Вадим Мошкович в суде - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Основатель "Русагро" Мошкович находится под санкциями 32 стран
Вчера, 16:05
 
ЭкономикаРусагроРоссельхозбанк
 
 
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