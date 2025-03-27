Россельхозбанк сообщил о выполнении "Русагро" своих обязательств
Россельхозбанк сообщил, что "Русагро" выполняет все обязательства перед банком
Офис "Россельхозбанка". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. "Русагро" выполняет все обязательства перед Россельхозбанком, имеет запас прочности для их обслуживания, заявили РИА Новости в кредитной организации.
"Русагро" взаимодействует с банком в обычном режиме, исполняя все взятые на себя обязательства. Компания обладает достаточным запасом прочности для того, чтобы продолжить их обслуживание", - сообщили в банке.
В среду стало известно, что основатель "Русагро" Вадим Мошкович и ее бывший гендиректор Максим Басов задержаны. Обоим предъявлены обвинения в мошенничестве особо крупном размере и превышении должностных полномочий (по части 4 статьи 159 и 201 УК РФ). В четверг Мещанский суд Москвы арестовал Мошковича и Басова до 25 мая. Вину оба не признают.
Позднее газета "Коммерсантъ" сообщила, что дело в отношении Мошковича завели по заявлению Владислава Бурова - бывшего совладельца масложирового холдинга "Солнечные продукты", активы которого "Русагро" выкупила в 2018 году. По данным издания, бизнесмен мог обмануть Бурова, причинив тому ущерб более чем на 30 миллиардов рублей.
В финотчетности по МСФО за 2018 год "Русагро" указывала, что приобрела 34,7 миллиарда рублей долга "Солнечных продуктов" в рассрочку на 20 лет. Для обеспечения по возникшим обязательствам перед РСХБ компания приобрела его 20-летние облигации на 19,9 миллиарда рублей со ставкой купонного дохода 10,5%. Доходы от этих бумаг позволят "Русагро" выплатить банку по итогам выше обозначенного периода почти 35 миллиардов рублей плюс проценты, кредитов для сделки "Русагро" не привлекала, пояснял в марте 2019 года представитель агрохолдинга газете "Ведомости".
Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Включена в перечень экономически значимых организаций, вследствие чего в сентябре прошлого года суд по заявлению Минсельхоза России приостановил права кипрской Ros Agro PLC в ПАО "Группа "Русагро". Торги акциями ПАО начались на Мосбирже 17 февраля 2025 года.
Чистая прибыль компании в 2024 году снизилась на 29,5% - до 31,577 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 19% - до 340,089 миллиарда рублей.