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Россия и Казахстан усилили обмен данными по водохранилищам
Россия и Казахстан усилили обмен данными по водохранилищам - РИА Новости, 27.03.2025
Россия и Казахстан усилили обмен данными по водохранилищам
Россия и Казахстан в преддверии весенних паводков усилили обмен информацией по состоянию водных объектов, в том числе водохранилищ, находящихся в приграничной... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T03:35:00+03:00
2025-03-27T03:35:00+03:00
2025-03-27T03:35:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия и Казахстан в преддверии весенних паводков усилили обмен информацией по состоянию водных объектов, в том числе водохранилищ, находящихся в приграничной зоне, в целях проведения превентивных мероприятий. "В преддверии паводков в этом году Казахстан и Россия усилили обмен данными по трансграничным рекам и водохранилищам приграничной зоны", - говорится в ответе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) на соответствующий запрос РИА Новости. Отмечается, что между странами налажено взаимодействие по линии отделений прогнозирования ЧС, отделов мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий главных управлений МЧС России, дислоцированных в центрах Приволжского и Уральского федеральных округов, а также Казахстаном. "Сложная гидрологическая обстановка в периоды активного снеготаяния, выпадения обильных осадков может сложиться на водохранилищах бассейнов рек Урал, Тобол, Ишим и Иртыш", - поясняется в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Россия, Казахстан, Урал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Россия и Казахстан усилили обмен данными по водохранилищам
ВНИИ ГОЧС: Россия и Казахстан усилили обмен данными по водохранилищам