https://ria.ru/20250327/rossija-2007594461.html

Россия и Казахстан усилили обмен данными по водохранилищам

Россия и Казахстан усилили обмен данными по водохранилищам - РИА Новости, 27.03.2025

Россия и Казахстан усилили обмен данными по водохранилищам

Россия и Казахстан в преддверии весенних паводков усилили обмен информацией по состоянию водных объектов, в том числе водохранилищ, находящихся в приграничной... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T03:35:00+03:00

2025-03-27T03:35:00+03:00

2025-03-27T03:35:00+03:00

россия

казахстан

урал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия и Казахстан в преддверии весенних паводков усилили обмен информацией по состоянию водных объектов, в том числе водохранилищ, находящихся в приграничной зоне, в целях проведения превентивных мероприятий. "В преддверии паводков в этом году Казахстан и Россия усилили обмен данными по трансграничным рекам и водохранилищам приграничной зоны", - говорится в ответе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) на соответствующий запрос РИА Новости. Отмечается, что между странами налажено взаимодействие по линии отделений прогнозирования ЧС, отделов мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий главных управлений МЧС России, дислоцированных в центрах Приволжского и Уральского федеральных округов, а также Казахстаном. "Сложная гидрологическая обстановка в периоды активного снеготаяния, выпадения обильных осадков может сложиться на водохранилищах бассейнов рек Урал, Тобол, Ишим и Иртыш", - поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20250103/tokaev-1992372625.html

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казахстан

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, казахстан, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире