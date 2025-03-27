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Россия и Казахстан усилили обмен данными по водохранилищам - РИА Новости, 27.03.2025
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03:35 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/rossija-2007594461.html
Россия и Казахстан усилили обмен данными по водохранилищам
Россия и Казахстан усилили обмен данными по водохранилищам - РИА Новости, 27.03.2025
Россия и Казахстан усилили обмен данными по водохранилищам
Россия и Казахстан в преддверии весенних паводков усилили обмен информацией по состоянию водных объектов, в том числе водохранилищ, находящихся в приграничной... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T03:35:00+03:00
2025-03-27T03:35:00+03:00
россия
казахстан
урал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия и Казахстан в преддверии весенних паводков усилили обмен информацией по состоянию водных объектов, в том числе водохранилищ, находящихся в приграничной зоне, в целях проведения превентивных мероприятий. "В преддверии паводков в этом году Казахстан и Россия усилили обмен данными по трансграничным рекам и водохранилищам приграничной зоны", - говорится в ответе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) на соответствующий запрос РИА Новости. Отмечается, что между странами налажено взаимодействие по линии отделений прогнозирования ЧС, отделов мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий главных управлений МЧС России, дислоцированных в центрах Приволжского и Уральского федеральных округов, а также Казахстаном. "Сложная гидрологическая обстановка в периоды активного снеготаяния, выпадения обильных осадков может сложиться на водохранилищах бассейнов рек Урал, Тобол, Ишим и Иртыш", - поясняется в сообщении.
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россия, казахстан, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Россия, Казахстан, Урал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Россия и Казахстан усилили обмен данными по водохранилищам

ВНИИ ГОЧС: Россия и Казахстан усилили обмен данными по водохранилищам

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Россия и Казахстан в преддверии весенних паводков усилили обмен информацией по состоянию водных объектов, в том числе водохранилищ, находящихся в приграничной зоне, в целях проведения превентивных мероприятий.
"В преддверии паводков в этом году Казахстан и Россия усилили обмен данными по трансграничным рекам и водохранилищам приграничной зоны", - говорится в ответе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) на соответствующий запрос РИА Новости.
Отмечается, что между странами налажено взаимодействие по линии отделений прогнозирования ЧС, отделов мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных мероприятий главных управлений МЧС России, дислоцированных в центрах Приволжского и Уральского федеральных округов, а также Казахстаном.
"Сложная гидрологическая обстановка в периоды активного снеготаяния, выпадения обильных осадков может сложиться на водохранилищах бассейнов рек Урал, Тобол, Ишим и Иртыш", - поясняется в сообщении.
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