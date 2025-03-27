https://ria.ru/20250327/putin-2007664087.html

Путин наградил Москалькову орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Москалькову орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 27.03.2025

Путин наградил Москалькову орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о награждении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой орденом "За заслуги перед... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T13:18:00+03:00

2025-03-27T13:18:00+03:00

2025-03-27T13:37:00+03:00

общество

россия

татьяна москалькова

владимир путин

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о награждении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Прежде, чем предоставить слово Татьяне Николаевне Москальковой, хочу вас проинформировать, что вчера указом президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Москалькова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Поздравляем Вас сердечно", - сказала Матвиенко перед выступлением Москальковой на заседании СФ.Матвиенко также пошутила, что с такой высокой оценкой "можно уже даже не слушать доклад" Москальковой."Уже президент за нас все сделал, оценив работу такой высокой наградой", - добавила политик.

https://ria.ru/20250319/moskalkova-2005913185.html

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общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко