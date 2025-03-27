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Путин наградил Москалькову орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 27.03.2025
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13:18 27.03.2025 (обновлено: 13:37 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/putin-2007664087.html
Путин наградил Москалькову орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Москалькову орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 27.03.2025
Путин наградил Москалькову орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о награждении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой орденом "За заслуги перед... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T13:18:00+03:00
2025-03-27T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о награждении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Прежде, чем предоставить слово Татьяне Николаевне Москальковой, хочу вас проинформировать, что вчера указом президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Москалькова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Поздравляем Вас сердечно", - сказала Матвиенко перед выступлением Москальковой на заседании СФ.Матвиенко также пошутила, что с такой высокой оценкой "можно уже даже не слушать доклад" Москальковой."Уже президент за нас все сделал, оценив работу такой высокой наградой", - добавила политик.
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общество, россия, татьяна москалькова, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
Путин наградил Москалькову орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Москалькову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ о награждении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Прежде, чем предоставить слово Татьяне Николаевне Москальковой, хочу вас проинформировать, что вчера указом президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление законности, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу Москалькова награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Поздравляем Вас сердечно", - сказала Матвиенко перед выступлением Москальковой на заседании СФ.
Матвиенко также пошутила, что с такой высокой оценкой "можно уже даже не слушать доклад" Москальковой.
"Уже президент за нас все сделал, оценив работу такой высокой наградой", - добавила политик.
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ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаВладимир ПутинСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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