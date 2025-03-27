Рейтинг@Mail.ru
Живая вода России. Куда ехать за здоровьем: цены и маршруты - РИА Новости, 27.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 27.03.2025 (обновлено: 08:03 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/puteshestviya-2007561749.html
Живая вода России. Куда ехать за здоровьем: цены и маршруты
Живая вода России. Куда ехать за здоровьем: цены и маршруты - РИА Новости, 27.03.2025
Живая вода России. Куда ехать за здоровьем: цены и маршруты
Весной хочется побыстрее восстановиться после долгой зимы — набраться сил, отдохнуть и оздоровиться. Обычно для таких поездок выбирают не море, а места с... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T08:00:00+03:00
2025-03-27T08:03:00+03:00
туризм
туризм
туризм-важное
маршруты - туризм
белокуриха
минеральные воды
россия
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006970885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91dc270a9509f56611215df6fd96c88e.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Весной хочется побыстрее восстановиться после долгой зимы — набраться сил, отдохнуть и оздоровиться. Обычно для таких поездок выбирают не море, а места с термальными источниками, красивой природой и хорошо оборудованными санаториями. Куда отправиться на каникулы, чтобы дышать свежим воздухом и купаться в минеральной воде — в материале РИА Новости.Кавказские Минеральные Воды"В Кавминводах — четыре города-курорта. Самый популярный — Кисловодск, оздоровиться там весной решили 46 процентов гостей региона. Треть выбрали Ессентуки, 14 процентов отправились в Пятигорск, восемь — в Железноводск", — рассказывают в "Русском Экспрессе".За год популярность этих курортов удвоилась. Весна и осень — высокий сезон, на апрель санатории бронировали еще в декабре, сообщили эксперты.В Ставропольском крае более ста видов минеральных вод, у каждой особые свойства. Стоимость путевки в санаторий на десять ночей — от 58 тысяч рублей на двоих, рассказали в "Русском Экспрессе".В среднем сутки в бюджетной здравнице обойдутся в 6,5 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Санатории среднего уровня стоят от восьми до 12 тысяч рублей в день.Есть и термальные источники под открытым небом — Суворовские и "Жемчужина Кавказа". Правда, дорога туда занимает около полутора часов на машине.Оздоровление легко совместить с экскурсионными поездками в республики Северного Кавказа и активным отдыхом в Приэльбрусье.ТюменьТюменская область еще пять лет назад получила звание столицы термальных вод России. В регионе более 20 горячих источников температурой до 48 градусов. Природная минеральная вода, богатая 19 микроэлементами, по целебным свойствам не уступает знаменитым европейским и кавказским, объясняют в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ.Почти у каждого санатория — свой источник, есть открытые и закрытые бассейны.Самые востребованные здравницы — "Сибирь", "Ингала", "Тараскуль". Они предлагают лечение минеральными водами и сапропелевыми грязями.Десять дней вдвоем в санатории обойдутся примерно в 80 тысяч рублей, дешевле — на базах отдыха. Там проживание и оздоровительные процедуры — от 50 тысяч.БелокурихаСамый популярный термальный курорт на Алтае — Белокуриха. Это еще и один из самых экологически чистых уголков России, его называют сибирской Швейцарией.Два десятка санаториев принимают туристов весь год. Вода в термальных источниках — от 32 до 40 градусов. В ней много радона, азота, фтора. Пантовые ванны, чистейший воздух, прогулки по экотропам тоже улучшают самочувствие.В апреле десять дней можно провести в санатории в Белокурихе за 46 тысяч рублей на туриста, подсчитали в "Русском Экспрессе".Самые востребованные — "Россия", "Белокуриха", "Центросоюза РФ", говорят в "Алеан". Средняя цена проживания с лечением в сутки — от десяти до 12 тысяч рублей.Можно отправиться и на открытые геотермальные источники — Джумалинские. Они не покрываются льдом, температура круглый год около 20 градусов. Вода поступает в ванны в домиках-купальнях.Горячий КлючГорячий Ключ — курорт в Краснодарском крае на берегу реки Псекупс между хребтами Пшаф и Котх. Здесь целебные сероводородные источники соседствуют с реликтовыми лесами, где сохранились древние тисы и самшит доледникового периода. Внешне курорт похож на знаменитые Карловы Вары.Проживание в санаториях — от 4,5 тысячи рублей в сутки. Из развлечений — прогулки по горам и ущельям, дегустации местных продуктов — например, меда.Янган-ТауЯнган-Тау в переводе с башкирского — "горящая гора". Это единственный курорт в России, где используют термальные газы температурой до 150 градусов. Земля здесь дышит, источая клубы пара, который применяют в лечебных процедурах. Курорт расположен в одноименном геопарке, входящем в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, рассказывают в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ.В "Янган-Тау" наряду с геотермальным паром применяют сульфидную грязь и минеральные воды. Способствует оздоровлению и особый микроклимат низкогорья. В свободное время можно отправиться в этнографический комплекс под открытым небом, познакомиться с обычаями и бытом башкирского народа.В санатории "Янган-Тау" оздоровление основано на геотермальных газах одноименной горы, в "Юматово" предлагают еще и лечение кумысом. Процедуры с сероводородными водами популярны в "Зеленой роще" и "Красноусольске".Минимальная цена за путевку на десять дней — от 76 тысяч рублей на двоих. В среднем стоимость суток в здравницах Башкортостана — восемь-девять тысяч, уточнили в "Алеан".Марциальные водыПервый российский курорт, созданный по указу Петра I, расположен недалеко от столицы Карелии — Петрозаводска. Здесь бьют уникальные ключи с рекордным содержанием двухвалентного железа — его концентрация выше, чем в других известных источниках. Вода из четырех скважин разной глубины отличается по минерализации и содержит еще натрий, магний, кальций и марганец.Лечение на курорте проходит по трем направлениям: целебная марциальная вода, сапропелевые грязи из озера Габозера и особенный воздух, очищенный природными фильтрами — залежами шунгита. В Карелии находится единственное в мире месторождение этого минерала.Окрестные санатории для оздоровительных процедур активно используют габозерскую лечебную грязь. Ее открыл и начал применять доктор Сергей Вишневский. С помощью грязи лечат болезни опорно-двигательного аппарата.Средняя стоимость путевки — от 6,5 тысячи рублей в сутки. В свободное время туристы могут посетить курорт Спасская Губа — он в семи километрах от санатория.
https://ria.ru/20250327/usadby-2006063831.html
белокуриха
минеральные воды
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006970885_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_d17499c4e89f7bc2a56876519835db9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, туризм-важное, маршруты - туризм, белокуриха, минеральные воды, россия, высшая школа экономики (вшэ), отдых в россии, куда поехать, что посмотреть
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Маршруты - Туризм, Белокуриха, Минеральные Воды, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), отдых в России, куда поехать, что посмотреть
Живая вода России. Куда ехать за здоровьем: цены и маршруты

"Алеан": день отдыха в санаториях Минвод стоит 6,5 тысячи рублей

© Getty Images / boggy22Девушки в джакузи
Девушки в джакузи - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Getty Images / boggy22
Девушки в джакузи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Весной хочется побыстрее восстановиться после долгой зимы — набраться сил, отдохнуть и оздоровиться. Обычно для таких поездок выбирают не море, а места с термальными источниками, красивой природой и хорошо оборудованными санаториями. Куда отправиться на каникулы, чтобы дышать свежим воздухом и купаться в минеральной воде — в материале РИА Новости.

Кавказские Минеральные Воды

"В Кавминводах — четыре города-курорта. Самый популярный — Кисловодск, оздоровиться там весной решили 46 процентов гостей региона. Треть выбрали Ессентуки, 14 процентов отправились в Пятигорск, восемь — в Железноводск", — рассказывают в "Русском Экспрессе".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТуристы отдыхают на скамейке у Нарзанной галереи в Кисловодске
Туристы отдыхают на скамейке у Нарзанной галереи в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Туристы отдыхают на скамейке у Нарзанной галереи в Кисловодске
За год популярность этих курортов удвоилась. Весна и осень — высокий сезон, на апрель санатории бронировали еще в декабре, сообщили эксперты.
В Ставропольском крае более ста видов минеральных вод, у каждой особые свойства. Стоимость путевки в санаторий на десять ночей — от 58 тысяч рублей на двоих, рассказали в "Русском Экспрессе".
В среднем сутки в бюджетной здравнице обойдутся в 6,5 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Санатории среднего уровня стоят от восьми до 12 тысяч рублей в день.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Пациенты проходят лечебную процедуру в соляной пещере в санатории имени Георгия Димитрова в Кисловодске

Пациенты проходят лечебную процедуру в соляной пещере в санатории имени Георгия Димитрова в Кисловодске

Пациенты проходят лечебную процедуру в соляной пещере в санатории имени Георгия Димитрова в Кисловодске

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Отдыхающие пьют минеральную воду в нарзанной галерее в Кисловодске. Посетители могут попробовать три вида нарзана: общий, доломитный и сульфатный

Отдыхающие пьют минеральную воду в нарзанной галерее в Кисловодске. Посетители могут попробовать три вида нарзана: общий, доломитный и сульфатный

Отдыхающие пьют минеральную воду в нарзанной галерее в Кисловодске. Посетители могут попробовать три вида нарзана: общий, доломитный и сульфатный

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Здание бальнеолечебницы "Октябрьские ванны" в Кисловодске

Здание бальнеолечебницы Октябрьские ванны в Кисловодске

Здание бальнеолечебницы "Октябрьские ванны" в Кисловодске

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Здание санатория "Нарзан" в Кисловодске

Здание санатория Нарзан в Кисловодске

Здание санатория "Нарзан" в Кисловодске

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Здание санатория "Дворец нарзанов" в Кисловодске

Здание санатория Дворец нарзанов в Кисловодске

Здание санатория "Дворец нарзанов" в Кисловодске

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Курортный бульвар в Кисловодске

 Курортный бульвар в Кисловодске

Курортный бульвар в Кисловодске

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
6 из 6

Пациенты проходят лечебную процедуру в соляной пещере в санатории имени Георгия Димитрова в Кисловодске

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
1 из 6

Отдыхающие пьют минеральную воду в нарзанной галерее в Кисловодске. Посетители могут попробовать три вида нарзана: общий, доломитный и сульфатный

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 6

Здание бальнеолечебницы "Октябрьские ванны" в Кисловодске

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
3 из 6

Здание санатория "Нарзан" в Кисловодске

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
4 из 6

Здание санатория "Дворец нарзанов" в Кисловодске

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
5 из 6

Курортный бульвар в Кисловодске

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
6 из 6
Есть и термальные источники под открытым небом — Суворовские и "Жемчужина Кавказа". Правда, дорога туда занимает около полутора часов на машине.
Оздоровление легко совместить с экскурсионными поездками в республики Северного Кавказа и активным отдыхом в Приэльбрусье.

Тюмень

Тюменская область еще пять лет назад получила звание столицы термальных вод России. В регионе более 20 горячих источников температурой до 48 градусов. Природная минеральная вода, богатая 19 микроэлементами, по целебным свойствам не уступает знаменитым европейским и кавказским, объясняют в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ.
© РИА Новости / Мария СеливановаЭко-парк "Тайга" в Тюмени. Термальный бассейн
Эко-парк Тайга в Тюмени. Термальный бассейн - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Эко-парк "Тайга" в Тюмени. Термальный бассейн
Почти у каждого санатория — свой источник, есть открытые и закрытые бассейны.
Самые востребованные здравницы — "Сибирь", "Ингала", "Тараскуль". Они предлагают лечение минеральными водами и сапропелевыми грязями.
© РИА Новости / Мария СеливановаБассейн в эко-парке Тайга
Бассейн в эко-парке Тайга
Бассейн в эко-парке Тайга
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
© Getty Images / SergeyVButorinТюмень
Тюмень
Тюмень
© Getty Images / SergeyVButorin
2 из 4
© Getty Images / GA161076

Набережная реки Туры в Тюмени

Набережная реки Тура в Тюмени

Набережная реки Туры в Тюмени

© Getty Images / GA161076
3 из 4
© РИА Новости / Александр Андреев

Термальный курорт "Лето-Лето", крытый бассейн

Термальный курорт Лето-Лето, крытый бассейн

Термальный курорт "Лето-Лето", крытый бассейн

© РИА Новости / Александр Андреев
4 из 4
Бассейн в эко-парке Тайга
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
Тюмень
© Getty Images / SergeyVButorin
2 из 4

Набережная реки Туры в Тюмени

© Getty Images / GA161076
3 из 4

Термальный курорт "Лето-Лето", крытый бассейн

© РИА Новости / Александр Андреев
4 из 4
Десять дней вдвоем в санатории обойдутся примерно в 80 тысяч рублей, дешевле — на базах отдыха. Там проживание и оздоровительные процедуры — от 50 тысяч.

Белокуриха

Самый популярный термальный курорт на Алтае — Белокуриха. Это еще и один из самых экологически чистых уголков России, его называют сибирской Швейцарией.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСанаторий "Центросоюз" в городе Белокурихе в Алтайском крае
Санаторий Центросоюз в городе Белокуриха в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Санаторий "Центросоюз" в городе Белокурихе в Алтайском крае
Два десятка санаториев принимают туристов весь год. Вода в термальных источниках — от 32 до 40 градусов. В ней много радона, азота, фтора. Пантовые ванны, чистейший воздух, прогулки по экотропам тоже улучшают самочувствие.
В апреле десять дней можно провести в санатории в Белокурихе за 46 тысяч рублей на туриста, подсчитали в "Русском Экспрессе".
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЖенщины сидят на лавочке на берегу реки Белокурихи
Женщины сидят на лавочке на берегу реки Белокуриха - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Женщины сидят на лавочке на берегу реки Белокурихи
Самые востребованные — "Россия", "Белокуриха", "Центросоюза РФ", говорят в "Алеан". Средняя цена проживания с лечением в сутки — от десяти до 12 тысяч рублей.
Можно отправиться и на открытые геотермальные источники — Джумалинские. Они не покрываются льдом, температура круглый год около 20 градусов. Вода поступает в ванны в домиках-купальнях.

Горячий Ключ

Горячий Ключ — курорт в Краснодарском крае на берегу реки Псекупс между хребтами Пшаф и Котх. Здесь целебные сероводородные источники соседствуют с реликтовыми лесами, где сохранились древние тисы и самшит доледникового периода. Внешне курорт похож на знаменитые Карловы Вары.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Питьевая галерея санатория "Горячий Ключ"

Питьевая галерея санатория Горячий Ключ

Питьевая галерея санатория "Горячий Ключ"

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 7
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Водолечебница в курортной зоне города Горячий Ключ

Водолечебница в курортной зоне города Горячий Ключ

Водолечебница в курортной зоне города Горячий Ключ

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 7
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Город Горячий Ключ в Краснодарском крае

Город Горячий Ключ в Краснодарском крае

Город Горячий Ключ в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Девушка наливает минеральную воду в питьевой галерее санатория на курорте "Горячий Ключ" в Краснодарском крае

Девушка наливает минеральную воду в питьевой галерее санатория на курорте Горячий ключ в Краснодарском крае

Девушка наливает минеральную воду в питьевой галерее санатория на курорте "Горячий Ключ" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Девочка набирают в ладони воду из родника сятого Пантелеимона Целителя на склоне горы в районе минеральной поляны на курорте "Горячий Кюч" в Краснодарском крае

Девочка набирают в ладони воду из родника Святого Пантелеимона Целителя на склоне горы в районе минеральной поляны на курорте Горячий ключ в Краснодарском крае

Девочка набирают в ладони воду из родника сятого Пантелеимона Целителя на склоне горы в районе минеральной поляны на курорте "Горячий Кюч" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Отдыхающие возле часовни в честь Иверской иконы Божией Матери на курорте "Горячий Ключ" в Краснодарском крае

Отдыхающие возле часовни в честь Иверской иконы Божией Матери на курорте Горячий ключ в Краснодарском крае

Отдыхающие возле часовни в честь Иверской иконы Божией Матери на курорте "Горячий Ключ" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Колесо обозрения на территории туристического комплекса "Дыхание гор" на курорте "Горячий Ключ" в Краснодарском крае

Колесо обозрения на территории туристического комплекса Дыхание гор на курорте Горячий ключ в Краснодарском крае

Колесо обозрения на территории туристического комплекса "Дыхание гор" на курорте "Горячий Ключ" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 7

Питьевая галерея санатория "Горячий Ключ"

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 7

Водолечебница в курортной зоне города Горячий Ключ

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 7

Город Горячий Ключ в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 7

Девушка наливает минеральную воду в питьевой галерее санатория на курорте "Горячий Ключ" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 7

Девочка набирают в ладони воду из родника сятого Пантелеимона Целителя на склоне горы в районе минеральной поляны на курорте "Горячий Кюч" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 7

Отдыхающие возле часовни в честь Иверской иконы Божией Матери на курорте "Горячий Ключ" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 7

Колесо обозрения на территории туристического комплекса "Дыхание гор" на курорте "Горячий Ключ" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 7
Проживание в санаториях — от 4,5 тысячи рублей в сутки. Из развлечений — прогулки по горам и ущельям, дегустации местных продуктов — например, меда.

Янган-Тау

Янган-Тау в переводе с башкирского — "горящая гора". Это единственный курорт в России, где используют термальные газы температурой до 150 градусов. Земля здесь дышит, источая клубы пара, который применяют в лечебных процедурах. Курорт расположен в одноименном геопарке, входящем в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, рассказывают в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ.
© Фото : геокурорт "Янган-Тау"Геокурорт "Янган-Тау" в Башкирии
Геокурорт Янган-Тау в Башкирии - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : геокурорт "Янган-Тау"
Геокурорт "Янган-Тау" в Башкирии
В "Янган-Тау" наряду с геотермальным паром применяют сульфидную грязь и минеральные воды. Способствует оздоровлению и особый микроклимат низкогорья. В свободное время можно отправиться в этнографический комплекс под открытым небом, познакомиться с обычаями и бытом башкирского народа.
В санатории "Янган-Тау" оздоровление основано на геотермальных газах одноименной горы, в "Юматово" предлагают еще и лечение кумысом. Процедуры с сероводородными водами популярны в "Зеленой роще" и "Красноусольске".
© Getty Images / Oksana_Shmatok

"Янган-Тау", Республика Башкортостан

Янган-Тау, Республика Башкортостан

"Янган-Тау", Республика Башкортостан

© Getty Images / Oksana_Shmatok
1 из 3
© Getty Images / Oksana_Shmatok

"Янган-Тау", Республика Башкортостан

Янган-Тау, Республика Башкортостан

"Янган-Тау", Республика Башкортостан

© Getty Images / Oksana_Shmatok
2 из 3
© Getty Images / Oksana_Shmatok

"Янган-Тау", Республика Башкортостан

Янган-Тау, Республика Башкортостан

"Янган-Тау", Республика Башкортостан

© Getty Images / Oksana_Shmatok
3 из 3

"Янган-Тау", Республика Башкортостан

© Getty Images / Oksana_Shmatok
1 из 3

"Янган-Тау", Республика Башкортостан

© Getty Images / Oksana_Shmatok
2 из 3

"Янган-Тау", Республика Башкортостан

© Getty Images / Oksana_Shmatok
3 из 3
Минимальная цена за путевку на десять дней — от 76 тысяч рублей на двоих. В среднем стоимость суток в здравницах Башкортостана — восемь-девять тысяч, уточнили в "Алеан".

Марциальные воды

Первый российский курорт, созданный по указу Петра I, расположен недалеко от столицы Карелии — Петрозаводска. Здесь бьют уникальные ключи с рекордным содержанием двухвалентного железа — его концентрация выше, чем в других известных источниках. Вода из четырех скважин разной глубины отличается по минерализации и содержит еще натрий, магний, кальций и марганец.
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкВъезд в поселок Марциальные воды в Республике Карелии
Въезд в поселок Марциальные воды в Республике Карелия - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
Въезд в поселок Марциальные воды в Республике Карелии
Лечение на курорте проходит по трем направлениям: целебная марциальная вода, сапропелевые грязи из озера Габозера и особенный воздух, очищенный природными фильтрами — залежами шунгита. В Карелии находится единственное в мире месторождение этого минерала.
Окрестные санатории для оздоровительных процедур активно используют габозерскую лечебную грязь. Ее открыл и начал применять доктор Сергей Вишневский. С помощью грязи лечат болезни опорно-двигательного аппарата.
Средняя стоимость путевки — от 6,5 тысячи рублей в сутки. В свободное время туристы могут посетить курорт Спасская Губа — он в семи километрах от санатория.
Участницы фестиваля искусств и костюмированного бала Midsummer Night’s Dream в усадьбе Середниково - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Усадьбы поэтов. Самые живописные имения недалеко от Москвы
06:00
 
ТуризмТуризмТуризм-ВажноеМаршруты - ТуризмБелокурихаМинеральные ВодыРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)отдых в Россиикуда поехатьчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала