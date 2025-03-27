https://ria.ru/20250327/puteshestviya-2007561749.html

Живая вода России. Куда ехать за здоровьем: цены и маршруты

Живая вода России. Куда ехать за здоровьем: цены и маршруты - РИА Новости, 27.03.2025

Живая вода России. Куда ехать за здоровьем: цены и маршруты

Весной хочется побыстрее восстановиться после долгой зимы — набраться сил, отдохнуть и оздоровиться. Обычно для таких поездок выбирают не море, а места с... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T08:00:00+03:00

2025-03-27T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Весной хочется побыстрее восстановиться после долгой зимы — набраться сил, отдохнуть и оздоровиться. Обычно для таких поездок выбирают не море, а места с термальными источниками, красивой природой и хорошо оборудованными санаториями. Куда отправиться на каникулы, чтобы дышать свежим воздухом и купаться в минеральной воде — в материале РИА Новости.Кавказские Минеральные Воды"В Кавминводах — четыре города-курорта. Самый популярный — Кисловодск, оздоровиться там весной решили 46 процентов гостей региона. Треть выбрали Ессентуки, 14 процентов отправились в Пятигорск, восемь — в Железноводск", — рассказывают в "Русском Экспрессе".За год популярность этих курортов удвоилась. Весна и осень — высокий сезон, на апрель санатории бронировали еще в декабре, сообщили эксперты.В Ставропольском крае более ста видов минеральных вод, у каждой особые свойства. Стоимость путевки в санаторий на десять ночей — от 58 тысяч рублей на двоих, рассказали в "Русском Экспрессе".В среднем сутки в бюджетной здравнице обойдутся в 6,5 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан". Санатории среднего уровня стоят от восьми до 12 тысяч рублей в день.Есть и термальные источники под открытым небом — Суворовские и "Жемчужина Кавказа". Правда, дорога туда занимает около полутора часов на машине.Оздоровление легко совместить с экскурсионными поездками в республики Северного Кавказа и активным отдыхом в Приэльбрусье.ТюменьТюменская область еще пять лет назад получила звание столицы термальных вод России. В регионе более 20 горячих источников температурой до 48 градусов. Природная минеральная вода, богатая 19 микроэлементами, по целебным свойствам не уступает знаменитым европейским и кавказским, объясняют в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ.Почти у каждого санатория — свой источник, есть открытые и закрытые бассейны.Самые востребованные здравницы — "Сибирь", "Ингала", "Тараскуль". Они предлагают лечение минеральными водами и сапропелевыми грязями.Десять дней вдвоем в санатории обойдутся примерно в 80 тысяч рублей, дешевле — на базах отдыха. Там проживание и оздоровительные процедуры — от 50 тысяч.БелокурихаСамый популярный термальный курорт на Алтае — Белокуриха. Это еще и один из самых экологически чистых уголков России, его называют сибирской Швейцарией.Два десятка санаториев принимают туристов весь год. Вода в термальных источниках — от 32 до 40 градусов. В ней много радона, азота, фтора. Пантовые ванны, чистейший воздух, прогулки по экотропам тоже улучшают самочувствие.В апреле десять дней можно провести в санатории в Белокурихе за 46 тысяч рублей на туриста, подсчитали в "Русском Экспрессе".Самые востребованные — "Россия", "Белокуриха", "Центросоюза РФ", говорят в "Алеан". Средняя цена проживания с лечением в сутки — от десяти до 12 тысяч рублей.Можно отправиться и на открытые геотермальные источники — Джумалинские. Они не покрываются льдом, температура круглый год около 20 градусов. Вода поступает в ванны в домиках-купальнях.Горячий КлючГорячий Ключ — курорт в Краснодарском крае на берегу реки Псекупс между хребтами Пшаф и Котх. Здесь целебные сероводородные источники соседствуют с реликтовыми лесами, где сохранились древние тисы и самшит доледникового периода. Внешне курорт похож на знаменитые Карловы Вары.Проживание в санаториях — от 4,5 тысячи рублей в сутки. Из развлечений — прогулки по горам и ущельям, дегустации местных продуктов — например, меда.Янган-ТауЯнган-Тау в переводе с башкирского — "горящая гора". Это единственный курорт в России, где используют термальные газы температурой до 150 градусов. Земля здесь дышит, источая клубы пара, который применяют в лечебных процедурах. Курорт расположен в одноименном геопарке, входящем в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, рассказывают в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ.В "Янган-Тау" наряду с геотермальным паром применяют сульфидную грязь и минеральные воды. Способствует оздоровлению и особый микроклимат низкогорья. В свободное время можно отправиться в этнографический комплекс под открытым небом, познакомиться с обычаями и бытом башкирского народа.В санатории "Янган-Тау" оздоровление основано на геотермальных газах одноименной горы, в "Юматово" предлагают еще и лечение кумысом. Процедуры с сероводородными водами популярны в "Зеленой роще" и "Красноусольске".Минимальная цена за путевку на десять дней — от 76 тысяч рублей на двоих. В среднем стоимость суток в здравницах Башкортостана — восемь-девять тысяч, уточнили в "Алеан".Марциальные водыПервый российский курорт, созданный по указу Петра I, расположен недалеко от столицы Карелии — Петрозаводска. Здесь бьют уникальные ключи с рекордным содержанием двухвалентного железа — его концентрация выше, чем в других известных источниках. Вода из четырех скважин разной глубины отличается по минерализации и содержит еще натрий, магний, кальций и марганец.Лечение на курорте проходит по трем направлениям: целебная марциальная вода, сапропелевые грязи из озера Габозера и особенный воздух, очищенный природными фильтрами — залежами шунгита. В Карелии находится единственное в мире месторождение этого минерала.Окрестные санатории для оздоровительных процедур активно используют габозерскую лечебную грязь. Ее открыл и начал применять доктор Сергей Вишневский. С помощью грязи лечат болезни опорно-двигательного аппарата.Средняя стоимость путевки — от 6,5 тысячи рублей в сутки. В свободное время туристы могут посетить курорт Спасская Губа — он в семи километрах от санатория.

https://ria.ru/20250327/usadby-2006063831.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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