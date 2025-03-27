https://ria.ru/20250327/pushkov-2007629676.html

В Совфеде призвали ООН осудить нападения на российских журналистов

В Совфеде призвали ООН осудить нападения на российских журналистов - РИА Новости, 27.03.2025

В Совфеде призвали ООН осудить нападения на российских журналистов

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ направила обращения в ООН и другие международные организации с призывом осудить... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T10:36:00+03:00

2025-03-27T10:36:00+03:00

2025-03-27T10:36:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ направила обращения в ООН и другие международные организации с призывом осудить нападения со стороны киевского режима на российских военкоров, сообщил глава комиссии Алексей Пушков. "Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ направила обращения генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, специальному докладчику ООН по вопросу о свободе мнений Ирену Хану, генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яну Браатху. Мы призываем категорически осудить украинских властей: с точки зрения международного права журналисты квалифицируются как гражданские лица", - сказал Пушков в ходе пленарного заседания Совфеда. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли в понедельник в результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статьям "убийство" и "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". В пресс-службе Первого канала в среду сообщили РИА Новости, что военкор Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области на границе с Украиной. В пресс-службе уточнили, что находившийся с ней оператор Дмитрий Волков ранен. Прокофьева работала в испанской редакции агентства Sputnik с сентября 2020 по ноябрь 2022 года, вела свой блог в Telegram для сбора гуманитарной помощи и уже после увольнения из Sputnik возила ее в зону СВО, позже стала работать с Первым каналом. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов, в руках которых не было и нет оружия, ведет по ним прицельный огонь.

https://ria.ru/20250326/terror-2007532594.html

https://ria.ru/20250131/bespilotnik-1996537887.html

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Варвара Скокшина

белгородская область, украина, россия, алексей пушков, анна прокофьева, антониу гутерреш, совет федерации рф