https://ria.ru/20250327/peterburg-2007657914.html

На берегу Финского залива спасли детеныша нерпы

На берегу Финского залива спасли детеныша нерпы - РИА Новости, 27.03.2025

На берегу Финского залива спасли детеныша нерпы

Детеныша нерпы нашли на берегу Финского залива и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:52:00+03:00

2025-03-27T12:52:00+03:00

2025-03-27T12:52:00+03:00

хорошие новости

санкт-петербург

репино

финский залив

фонд друзей балтийской нерпы

гуп «водоканал санкт-петербурга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Детеныша нерпы нашли на берегу Финского залива и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы. По информации фонда, детеныша нерпы утром в четверг заметили на берегу в гавани форта Ино. Специалисты попросили неравнодушных жителей помочь с поиском нерпенка. "Балтийская нерпа с форта Ино у нас, и искать ее не нужно! Выражаем благодарность замечательным и отзывчивым людям", - говорится в сообщении на странице фонда в соцсети "ВКонтакте". Первые в этом сезоне пациенты поступили в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Петербурге в середине марта. Специалисты центра, который расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино, готовы оперативно помочь животным, оказавшимся в опасности. В Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20250128/tigr-1995922103.html

https://ria.ru/20250125/lisenok-1995481956.html

санкт-петербург

репино

финский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, репино, финский залив, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга