На берегу Финского залива спасли детеныша нерпы
На берегу Финского залива нашли детеныша нерпы и отправили на реабилитацию
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Детеныша нерпы нашли на берегу Финского залива и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
По информации фонда, детеныша нерпы утром в четверг заметили на берегу в гавани форта Ино. Специалисты попросили неравнодушных жителей помочь с поиском нерпенка.
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"Балтийская нерпа с форта Ино у нас, и искать ее не нужно! Выражаем благодарность замечательным и отзывчивым людям", - говорится в сообщении на странице фонда в соцсети "ВКонтакте".
Первые в этом сезоне пациенты поступили в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Петербурге в середине марта.
Специалисты центра, который расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино, готовы оперативно помочь животным, оказавшимся в опасности.
В Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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