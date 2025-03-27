https://ria.ru/20250327/peterburg-2007648213.html

Жителя Петербурга арестовали за комментарий о "РДК"*

Жителя Петербурга арестовали за комментарий о "РДК"* - РИА Новости, 27.03.2025

Жителя Петербурга арестовали за комментарий о "РДК"*

Житель Петербурга, задержанный за комментарий в соцсети про "Русский добровольческий корпус"*, заключен под стражу по обвинению в публичном оправдании... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T12:10:00+03:00

2025-03-27T12:10:00+03:00

2025-03-27T12:10:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/26/1497962675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d27131050baba859da21d07743f7dfb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Житель Петербурга, задержанный за комментарий в соцсети про "Русский добровольческий корпус"*, заключен под стражу по обвинению в публичном оправдании терроризма, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вахтанги Рогавы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 (публичное оправдание и пропаганда терроризма) УК РФ", - сообщает пресс-служба. Следствие полагает, что не позднее 9 февраля Рогава разместил в интернете в одном из сообществ пост с упоминанием "РДК". "В данном комментарии Рогава сравнивал нормальных членов "РДК" с "выведенным совковым стадом", то есть российским обществом", - уточняет пресс-служба судов. Ранее о задержании петербуржца сообщила пресс-служба ГСУСК по городу. По данным следствия, в феврале фигурант в открытой для пользователей группе в социальной сети опубликовал комментарий, оправдывающий и пропагандирующий терроризм. Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России. В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что задержанный мужчина окончил Санкт-Петербургский институт кино и телевидения и до недавнего времени работал актером массовых сцен, а позже трудился рекламщиком в крупном агентстве по организации культурно-массовых мероприятий.* "РДК", запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250307/sud-2003600740.html

https://ria.ru/20241205/kapustin-1987448395.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия