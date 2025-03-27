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Жителя Петербурга арестовали за комментарий о "РДК"* - РИА Новости, 27.03.2025
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12:10 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/peterburg-2007648213.html
Жителя Петербурга арестовали за комментарий о "РДК"*
Жителя Петербурга арестовали за комментарий о "РДК"* - РИА Новости, 27.03.2025
Жителя Петербурга арестовали за комментарий о "РДК"*
Житель Петербурга, задержанный за комментарий в соцсети про "Русский добровольческий корпус"*, заключен под стражу по обвинению в публичном оправдании... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T12:10:00+03:00
2025-03-27T12:10:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Житель Петербурга, задержанный за комментарий в соцсети про "Русский добровольческий корпус"*, заключен под стражу по обвинению в публичном оправдании терроризма, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вахтанги Рогавы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 (публичное оправдание и пропаганда терроризма) УК РФ", - сообщает пресс-служба. Следствие полагает, что не позднее 9 февраля Рогава разместил в интернете в одном из сообществ пост с упоминанием "РДК". "В данном комментарии Рогава сравнивал нормальных членов "РДК" с "выведенным совковым стадом", то есть российским обществом", - уточняет пресс-служба судов. Ранее о задержании петербуржца сообщила пресс-служба ГСУСК по городу. По данным следствия, в феврале фигурант в открытой для пользователей группе в социальной сети опубликовал комментарий, оправдывающий и пропагандирующий терроризм. Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России. В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что задержанный мужчина окончил Санкт-Петербургский институт кино и телевидения и до недавнего времени работал актером массовых сцен, а позже трудился рекламщиком в крупном агентстве по организации культурно-массовых мероприятий.* "РДК", запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250307/sud-2003600740.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Жителя Петербурга арестовали за комментарий о "РДК"*

В Петербурге арестовали актера массовки за комментарий о "РДК"

© PixabayЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Pixabay
Задержание. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар - РИА Новости. Житель Петербурга, задержанный за комментарий в соцсети про "Русский добровольческий корпус"*, заключен под стражу по обвинению в публичном оправдании терроризма, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вахтанги Рогавы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 (публичное оправдание и пропаганда терроризма) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
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Следствие полагает, что не позднее 9 февраля Рогава разместил в интернете в одном из сообществ пост с упоминанием "РДК". "В данном комментарии Рогава сравнивал нормальных членов "РДК" с "выведенным совковым стадом", то есть российским обществом", - уточняет пресс-служба судов.
Ранее о задержании петербуржца сообщила пресс-служба ГСУСК по городу. По данным следствия, в феврале фигурант в открытой для пользователей группе в социальной сети опубликовал комментарий, оправдывающий и пропагандирующий терроризм. Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России.
В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что задержанный мужчина окончил Санкт-Петербургский институт кино и телевидения и до недавнего времени работал актером массовых сцен, а позже трудился рекламщиком в крупном агентстве по организации культурно-массовых мероприятий.
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