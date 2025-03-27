Оверчук прокомментировал итоги саммитов России и Китая
Оверчук: итоги саммитов России и Китая придадут новый импульс развитию отношений
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВстреча вице-премьера РФ Алексея Оверчука с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном в рамках Боаоского азиатского форума в Китае
Встреча вице-премьера РФ Алексея Оверчука с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном в рамках Боаоского азиатского форума в Китае
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БОАО (КНР), 27 мар - РИА Новости. Итоги саммитов России и КНР в мае и сентябре придадут новый импульс развитию связей между двумя странами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"В привязке к юбилейным торжествам по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне планируются взаимные визиты председателя КНР в Москву в мае и президента РФ в Китай в сентябре. Уверен, что итоги саммитов придадут новый импульс двустороннему развитию связей между нашими странами, укрепят наши отношения", - заявил Оверчук на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.
По словам российского вице-премьера, глубоко доверительный диалог глав двух государств является направляющим для развития отношений России и Китая.
Оверчук назвал также Китай главным партнером России.
"Дальнейшее укрепление стратегического всеобъемлющего партнерства отвечает национальным интересам нашей страны", - подчеркнул Оверчук.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву в привязке к Дню Победы 9 мая, а российский лидер Владимир Путин посетит Китай к дате 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа - начале сентября.
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