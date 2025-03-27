https://ria.ru/20250327/overchuk-2007605882.html

Оверчук прокомментировал итоги саммитов России и Китая

Оверчук прокомментировал итоги саммитов России и Китая - РИА Новости, 27.03.2025

Оверчук прокомментировал итоги саммитов России и Китая

Итоги саммитов России и КНР в мае и сентябре придадут новый импульс развитию связей между двумя странами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T07:51:00+03:00

2025-03-27T07:51:00+03:00

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БОАО (КНР), 27 мар - РИА Новости. Итоги саммитов России и КНР в мае и сентябре придадут новый импульс развитию связей между двумя странами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "В привязке к юбилейным торжествам по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне планируются взаимные визиты председателя КНР в Москву в мае и президента РФ в Китай в сентябре. Уверен, что итоги саммитов придадут новый импульс двустороннему развитию связей между нашими странами, укрепят наши отношения", - заявил Оверчук на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном. По словам российского вице-премьера, глубоко доверительный диалог глав двух государств является направляющим для развития отношений России и Китая. Оверчук назвал также Китай главным партнером России. "Дальнейшее укрепление стратегического всеобъемлющего партнерства отвечает национальным интересам нашей страны", - подчеркнул Оверчук. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву в привязке к Дню Победы 9 мая, а российский лидер Владимир Путин посетит Китай к дате 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа - начале сентября.

https://ria.ru/20250325/pobeda-2007043445.html

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в мире, китай, россия, москва, алексей оверчук, сергей лавров, си цзиньпин