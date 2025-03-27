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Рыхлость структуры НАТО будет усиливаться, считает эксперт - РИА Новости, 31.03.2025
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19:00 27.03.2025 (обновлено: 08:55 31.03.2025)
https://ria.ru/20250327/nato-2008319569.html
Рыхлость структуры НАТО будет усиливаться, считает эксперт
Рыхлость структуры НАТО будет усиливаться, считает эксперт - РИА Новости, 31.03.2025
Рыхлость структуры НАТО будет усиливаться, считает эксперт
НАТО как организация сохранится в той или иной форме, однако очевидно, что вязкость и рыхлость структуры альянса будут только усиливаться, считает научный... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-27T19:00:00+03:00
2025-03-31T08:55:00+03:00
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россия
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андрей кортунов
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владимир путин
нато
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. НАТО как организация сохранится в той или иной форме, однако очевидно, что вязкость и рыхлость структуры альянса будут только усиливаться, считает научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. "Во-первых, мне кажется, что НАТО как структура, говоря словами наших американских коллег, too big to fail, то есть, скорее всего, НАТО выживет, и возможно, что некоторые из нас даже доживут до 100-летия Альянса в 2049 году. В той или иной форме НАТО, по всей видимости, сохранится. И мы видим, что принимаются усилия, даже довольно нестандартные, для того, чтобы не допустить развала НАТО", - сказал он в ходе дискуссии "Кризис роста в НАТО или конец атлантического единства?", которая прошла на площадке клуба "Валдай" в Москве. Эксперт привёл в пример тот факт, что Конгресс США накануне прихода Дональда Трампа к власти принял отдельную резолюцию о том, что Соединенные Штаты остаются членом НАТО, и президент не имеет права выводить США из альянса. "Конечно, это не означает, что положение США в НАТО не изменится, но это создает определенные гарантии на будущее. Но при этом совершенно ясно, что вот эта вязкость, рыхлость структуры НАТО будет сохраняться и даже усиливаться. И парадоксальным образом расширение НАТО и послабляет альянс, который становится все менее единым", - отметил Кортунов. Он добавил, что интересы отдельных членов НАТО по линии восток-запад, север-юг, а также по линии трансатлантических связей расходятся, и эти процессы необратимы, поскольку они зависят не только от смены администрации в Соединенных Штатах. "И этот тренд будет, скорее всего, продолжаться. Можно предположить, что американская стратегия будет во всё большей степени опираться на более подвижные, более гибкие структуры типа AUKUS, типа трёхстороннего Американо-Японо-Южно-Корейского альянса. Хотя на словах, конечно, НАТО останется такой рамочной зонтичной структурой... Но глобализация НАТО, судя по всему, уже не получится", - пояснил эксперт. Кортунов заключил, что на Западе речь в будущем будет идти о сохранении НАТО в качестве некого клуба "западных демократий" в той мере, в которой такой клуб будет иметь право на существование с учетом роста правого популизма не только в США, но и в странах Западной Европы, однако при этом практическая роль НАТО будет снижаться. В декабре 2023 года Конгресс США в рамках проекта оборонного бюджета на 2023-2024 год проголосовал за ограничение возможности президента США по выводу США из НАТО или приостановки деятельности страны в альянсе. Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250305/nato-2003140779.html
https://ria.ru/20241107/nato-1982334360.html
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сша, россия, москва, андрей кортунов, дональд трамп, владимир путин, нато, в мире
США, Россия, Москва, Андрей Кортунов, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, В мире
Рыхлость структуры НАТО будет усиливаться, считает эксперт

Научрук РСМД Кортунов: рыхлость структуры НАТО будет усиливаться

© Fotolia / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© Fotolia / selensergen
Флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. НАТО как организация сохранится в той или иной форме, однако очевидно, что вязкость и рыхлость структуры альянса будут только усиливаться, считает научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
"Во-первых, мне кажется, что НАТО как структура, говоря словами наших американских коллег, too big to fail, то есть, скорее всего, НАТО выживет, и возможно, что некоторые из нас даже доживут до 100-летия Альянса в 2049 году. В той или иной форме НАТО, по всей видимости, сохранится. И мы видим, что принимаются усилия, даже довольно нестандартные, для того, чтобы не допустить развала НАТО", - сказал он в ходе дискуссии "Кризис роста в НАТО или конец атлантического единства?", которая прошла на площадке клуба "Валдай" в Москве.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Экс-военачальник НАТО предрек крах альянса в случае выхода из него США
5 марта, 10:05
Эксперт привёл в пример тот факт, что Конгресс США накануне прихода Дональда Трампа к власти принял отдельную резолюцию о том, что Соединенные Штаты остаются членом НАТО, и президент не имеет права выводить США из альянса.
"Конечно, это не означает, что положение США в НАТО не изменится, но это создает определенные гарантии на будущее. Но при этом совершенно ясно, что вот эта вязкость, рыхлость структуры НАТО будет сохраняться и даже усиливаться. И парадоксальным образом расширение НАТО и послабляет альянс, который становится все менее единым", - отметил Кортунов.
Он добавил, что интересы отдельных членов НАТО по линии восток-запад, север-юг, а также по линии трансатлантических связей расходятся, и эти процессы необратимы, поскольку они зависят не только от смены администрации в Соединенных Штатах.
"И этот тренд будет, скорее всего, продолжаться. Можно предположить, что американская стратегия будет во всё большей степени опираться на более подвижные, более гибкие структуры типа AUKUS, типа трёхстороннего Американо-Японо-Южно-Корейского альянса. Хотя на словах, конечно, НАТО останется такой рамочной зонтичной структурой... Но глобализация НАТО, судя по всему, уже не получится", - пояснил эксперт.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Госдуме посоветовали НАТО самораспуститься
7 ноября 2024, 02:50
Кортунов заключил, что на Западе речь в будущем будет идти о сохранении НАТО в качестве некого клуба "западных демократий" в той мере, в которой такой клуб будет иметь право на существование с учетом роста правого популизма не только в США, но и в странах Западной Европы, однако при этом практическая роль НАТО будет снижаться.
В декабре 2023 года Конгресс США в рамках проекта оборонного бюджета на 2023-2024 год проголосовал за ограничение возможности президента США по выводу США из НАТО или приостановки деятельности страны в альянсе.
Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Швеция присоединилась к НАТО 7 марта 2024 года. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Россия атаковала НАТО там, где не ждали
08:00
 
СШАРоссияМоскваАндрей КортуновДональд ТрампВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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