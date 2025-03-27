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Музей Шерлока Холмса в Лондоне

Музей Шерлока Холмса в Лондоне - РИА Новости, 27.03.2025

Музей Шерлока Холмса в Лондоне

Музей Шерлока Холмса – частный музей в Лондоне (Великобритания), посвященный знаменитому литературному герою – детективу Шерлоку Холмсу британского писателя... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T01:56:00+03:00

2025-03-27T01:56:00+03:00

2025-03-27T01:57:00+03:00

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Музей Шерлока Холмса – частный музей в Лондоне (Великобритания), посвященный знаменитому литературному герою – детективу Шерлоку Холмсу британского писателя сэра Артура Конана Дойла. Первый в мире музей-квартира литературного персонажа. Открылся 27 марта 1990 года по самому известному в мире адресу – 221B, Бейкер-стрит.В период создания детективов о Шерлоке Холмсе эта улица уже была, а вот домов под номерами 221 или 221B еще не существовало. В 1930 году Бейкер-стрит расширилась, и дом № 221B стал реальным адресом.Четырехэтажный таунхаус в георгианском стиле, в котором находится музей, был построен в 1815 году. В 1860-1936 годы он был пансионом. Здание является памятником архитектуры II степени. Оно сохранено точно таким же, каким и было в викторианскую эпоху.Сам Конан Дойл также написал в своем первом рассказе ("Этюд в багровых тонах", 1887), что это был дом, в котором снимали квартиры, а его хозяйкой была миссис Хадсон.Об этом же свидетельствует и буква "В" на номере дома, что означает меблированные комнаты, располагавшиеся на втором и третьем этажах. На здании в память о "времени проживания" знаменитого сыщика размещена голубая табличка: Шерлок Холмс, консультирующий детектив, 1881-1904.У входа в музей посетителей встречает полицейский, который препровождает всех к девушкам в строгих платьях времен королевы Виктории. Они продают билеты в музей.Здесь же посетителей музея приглашают посетить маленький ресторанчик "Миссис Хадсон", специализирующийся на блюдах викторианской эпохи.Интерьеры всех комнат также тщательно сохранены. Здесь можно увидеть подлинную мебель викторианской эпохи, а также ценные предметы, когда-то принадлежавшие Шерлоку, его друзьям и врагам.Первый этаж отведен под сувенирный магазин, в котором представлен самый большой ассортимент уникальных сувениров и артефактов, связанных с главным героем произведений Артура Конана Дойла. Здесь можно приобрести ручки, бюсты Шерлока, кепки, игральные карты, кружки, джин, книги о Холмсе, разнообразные аксессуары и многое другое.Наиболее примечательным является знаменитый кабинет Холмса на первом этаже с видом на Бейкер-стрит. К нему из коридора ведут 17 ступеней. Здесь выставлены вещи сыщика – охотничья шапка, увеличительное стекло, курительная трубка из калабаса, блокнот и различные маскировки. На книжных полках хранятся медицинские книги. У камина – скрипка и смычок, трубки заполнены и готовы к использованию. В углу на крючках висят шляпа Холмса и знаменитая кепка доктора Ватсона.Спальня детектива также находится на первом этаже рядом с кабинетом. На ночном столике у кровати лежит небольшой томик под названием "Техника игры на скрипке".На втором этаже находится выставка книг и писем о детективе, в углу на постаменте стоит его бронзовый бюст.На третьем этаже расположены восковые фигуры персонажей детективов о Холмсе. Они выполнены в натуральную величину. Иногда там появляются "реальные" персонажи, которые добавляют атмосферу подлинности в образах полицейского, горничной или хозяйки квартиры миссис Хадсон.В 2006 году за исполнение роли Холмса в многосерийном фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986) российский актер Василий Ливанов стал почетным кавалером ордена Британской империи. Впоследствии Ливанов посетил лондонский музей, где его портрет висит на одном из почетных мест в числе лучших киноисполнителей.С тех пор, как музей Шерлока Холмса открыл свою знаменитую парадную дверь, его ежегодно посещают более ста тысяч туристов со всего мира.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, лондон, великобритания, шерлок холмс, артур конан дойл