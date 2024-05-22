https://ria.ru/20240522/sherlok-1947433668.html

Василий Ливанов и другие Холмсы: лучшие Шерлоки в кино

Василий Ливанов и другие Холмсы: лучшие Шерлоки в кино - РИА Новости, 22.05.2024

Василий Ливанов и другие Холмсы: лучшие Шерлоки в кино

День рождения Артура Конан Дойла (сегодня ему 165) — повод вспомнить не только его детективы-бестселлеры, но и фильмы про легендарного Шерлока Холмса. За сто с... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T08:00

2024-05-22T08:00

2024-05-22T08:08

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Павел Сурков. День рождения Артура Конан Дойла (сегодня ему 165) — повод вспомнить не только его детективы-бестселлеры, но и фильмы про легендарного Шерлока Холмса. За сто с лишним лет этот образ воплотили несколько десятков актеров — от малоизвестных до звезд. О пятерке самых ярких (и неожиданных) исполнителей роли знаменитого сыщика — в материале РИА Новости.Неизвестный американский артист, или самый первый кино-ХолмсПервый фильм о Шерлоке появился в 1900-м и не имел никакого отношения к Конан Дойлу. Дело в том, что классик в то время активно писал и печатал произведения о Холмсе, а их герой, по выражению Корнея Чуковского, получил "отвратительного двойника" — персонажа из многочисленных бульварных рассказиков. Вот, собственно, таким двойником и был герой первого фильма о знаменитом сыщике — американской немой короткометражки "Озадаченный Шерлок Холмс".Сюжет этой 30-секундной ленты, снятой для мутоскопа, одного из первых автоматов для демонстрации кинолент, довольно нелеп: Шерлока грабит неизвестный вор, который то появляется, то исчезает, а в конце, к удивлению сыщика, выскакивает через окно. Кто именно исполнил роль Холмса, мы не знаем — в фильме отсутствовали титры. До нас дошло лишь имя оператора — Артур Марвин.Джереми Бретт, главный британецКлассический британский Шерлок, игравший великого сыщика на английском телевидении десять лет. Сам Бретт Холмса ненавидел. Считал, что эта роль однотипная и совершенно неинтересная. Куда любопытнее для него как для актера был бы Ватсон. Тем не менее артист участвовал в экранизации всех классических рассказов Конан Дойла, старательно имитируя классический английский выговор и повадки викторианского джентльмена.Британская телепостановка была близка к тексту оригинала, а Джереми — чрезвычайно обаятелен. Так что у большинства англичан образ Шерлока ассоциируется именно с Бреттом, которого до сих пор называют "главным английским Холмсом".Василий Ливанов, "неожиданный русский""Если бы папа увидел этого русского артиста, он был бы счастлив!" — говорят, именно так воскликнула дочь Конан Дойла, увидев советскую экранизацию Игоря Масленникова. Дуэт Василия Ливанова и Виталия Соломина в ролях Холмса и Ватсона — великолепен. Пожалуй, впервые на экране возникли два абсолютно равноценных главных персонажа: до этих фильмов спутник великого сыщика оставался в тени. В качестве образца для грима и костюмов Масленников использовал классические иллюстрации к книгам Конан Дойла художника Сиднея Пэджетта — неудивительно, что Холмс-Ливанов оказался так похож на "британский оригинал". И по сей день в Музее Холмса на Бейкер-стрит в Лондоне портрет Ливанова висит на одном из почетных мест в числе лучших киноисполнителей. А может, и как самый лучший — во всяком случае, именно таким представляют себе Холмса миллионы читателей по всему миру.Питер Кушинг, самый непохожийПитер Кушинг, которого фанаты "Звездных войн" помнят губернатором Таркином, казалось, совершенно не подходит на роль великого сыщика. Маленький рост, отрицательное обаяние — ему бы злодеев играть. Тем не менее он неоднократно появлялся на экране в образе Шерлока Холмса. А однажды — вместе с лучшим другом Кристофером Ли, который прославился в том числе ролями Дракулы и мерзавца Скараманги в бондиане. Оба прирожденных кинозлодея были заняты в "Собаке Баскервилей" — вольной экранизации романа, где сэр Генри (именно его играл Ли) — не романтичный увалень, а отчаянный британский смельчак. На фоне статного Кристофера невысокий Кушинг несколько проигрывал, но сумел передать своему Холмсу истинно британскую харизму. Получился не столько детектив, сколько фэнтезийный бурлеск, но тем не менее любимый фанатами знаменитого сыщика.Бенедикт Камбербэтч и Роберт Дауни — младший – Холмсы нового векаСериал "Шерлок" — великолепная фантазия по мотивам рассказов Конан Дойла, шедевр постмодернизма — подарил нам новых Холмса и Ватсона. Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен стали героями молодежи, которая заинтересовалась и книгами Дойла. Ну и сыщик из дилогии Гая Ричи, основанной на графических романах по мотивам знаменитых рассказов, тоже понравился зрителям. Неудивительно, что Роберт Дауни — младший, один из главных красавчиков Голливуда, оказался именно таким — комиксовым и странным Холмсом. Лохматый, неуклюжий, но бесстрашный и наделенный все тем же дедуктивным методом, он разительно отличается от всех экранных Шерлоков.Бонус: Игорь ПетренкоСериал Андрея Кавуна рассказывает необычную историю Холмса (Игорь Петренко) и Ватсона (Андрей Панин): знаменитый сыщик никаких преступлений не раскрывал, а все подвиги совершал бравый отставной вояка-доктор, который из скромности приписал их своему приятелю. Но этот Шерлок — близорукий и слегка трусливый — очень быстро перевоспитывается, начинает брать с Ватсона пример и в конце концов превращается в полноценного супермена. Это же, знаете ли, элементарно!

https://ria.ru/20240517/kino-1946132295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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кино и сериалы, шерлок холмс, василий ливанов, бенедикт камбербэтч, артур конан дойл