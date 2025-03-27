https://ria.ru/20250327/moshennichestvo-2007633534.html

Совфед одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству

Совфед одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству - РИА Новости, 27.03.2025

Совфед одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству

Совет Федерации на заседании в четверг одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству, документом вводится запрет сотрудникам госорганов, банков и... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T10:57:00+03:00

2025-03-27T10:57:00+03:00

2025-03-27T12:33:00+03:00

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МОКВА, 27 мар – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в четверг одобрил закон о противодействии телефонному мошенничеству, документом вводится запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через иностранные мессенджеры, вводится маркировка звонков от организаций.При обсуждении закона спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что "большинство предложений Совета Федерации было учтено"."Это коллективный труд правительства, Центрального банка, сенаторов, депутатов, силовых ведомств, банков, сотовых операторов. Это пример общегосударственной законодательной работы, так как по-другому проблему не разрешить", - сказала она.По словам спикера СФ, область новых технологий динамично развивается, и уже за время подготовки закона появились новые риски, поэтому необходимо работать на опережение.Законом предлагается установить запрет сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с клиентами через иностранные мессенджеры. В том числе поправками ко второму чтению был включен запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования граждан некоторым некредитным финансовым организациям (профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды и другие), владельцам агрегаторов товаров и услуг, владельцам сайтов, страниц и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей и которые распространяют рекламу на русском или других языках народов РФ, для владельцев сайтов объявлений с трафиком более 100 тысяч человек.Правительство РФ в рамках мер по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству предлагает ввести обязательную маркировку, которая будет отображать наименование организации при приеме звонков. Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться наименование организации, что позволит понять, звонит ли пользователю сотрудник банка или мошенник.Учтены предложения цифровых платформ, в том числе агрегаторов, операторов связи, досок объявлений в части использования биометрических персональных данных - прописано право, а не обязательство внедрения данного фактора при идентификации. Также предлагается обязать устанавливать микрофинансовые организации в России личность клиента c использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы при дистанционном заключении договора займа.Защита снятия наличных в банкоматеКроме того, инициативой вводится обязанность банков распространять антифрод-мероприятия не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы. Они должны прекращать операции в случае, если зафиксированы подозрительные действия - это позволит оперативно блокировать подозрительные транзакции и предотвращать хищение средств ещё на этапе их вывода.Кредитная организация до выдачи наличных через банкомат обязана проверить на наличие признаков выдачи без добровольного согласия клиента и на признаки мошенничества. При наличии признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента посредством банкоматов кредитная организация, предоставившая клиенту платежную карту, обязана на 48 часов с момента направления запроса на выдачу наличных денежных средств ограничить выдачу наличных денежных средств на сумму до 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения. Признаки выдачи наличных средств без добровольного согласия клиента через банкомат устанавливаются Банком России и размещаются на его официальном сайте.Лимит на снятие наличных до 100 тысяч рублей в месяц со скомпрометированных счетов также позволит минимизировать финансовые потери жертв.Институт уполномоченных представителей клиентов при переводе денегЗаконом также вводится механизм "второй руки" для граждан и обязанность для банков не только запрашивать, но и в течение 5 лет хранить доверенность на проведение операций с денежными средствами.По норме, кредитная организация будет обязана обеспечить клиенту возможность наделить третье лицо статусом уполномоченного лица для получения подтверждения совершения операции по переводу денежных средств с банковских счетов, открытых указанному клиенту в этой кредитной организации, в том числе с применением банкомата. При этом статусом уполномоченного лица не может быть наделено лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.Кредитная организация обязана приостановить совершение операции по переводу до момента получения подтверждения уполномоченного лица клиента, а также отказать клиенту в операции по переводу через систему быстрых платежей или карту, если операция должны быть подтверждена уполномоченным лицом.Запрет на передачу сим-карт третьим лицамДокументом также устанавливается запрет на передачу SIM-карт третьим лицам и установить полномочия государственных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности государства, на получение по запросу сведений из информационных систем операторов связи с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Инициативой предлагается установить для операторов связи обязанность по предоставлению таким органам власти запрашиваемых сведений. При этом закон разрешает передачу сим-карты близким родственникам.Кроме того, на "Госуслугах" появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт.Законом отдельно создается новая федеральная госинформсистема противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием интернета. Её пользователями будут Генпрокуратура РФ, СК РФ, Банк России, кредитные организации и операторы связи.Закон запрещает осуществление автоматических массовых телефонных вызовов без предварительного согласия абонента. Именно заказчик звонков должен будет доказать, что получил такое согласие, отмечается в документе.Кроме того, закон запрещает получение кодов подтверждения от "Госуслуг" во время телефонных разговоров – в целях противодействия мошенникам.Закон вступает в силу с 1 июня 2025 года.

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https://ria.ru/20250325/shadaev-2007175321.html

https://ria.ru/20250326/moshenniki-2007330670.html

https://ria.ru/20250121/sim-1994880940.html

https://ria.ru/20250326/sk-2007567480.html

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Варвара Скокшина

совет федерации рф, происшествия, россия