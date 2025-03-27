https://ria.ru/20250327/matvienko-2007710156.html
Матвиенко возмутилась тем, что школьников могут высаживать из автобусов
Матвиенко возмутилась тем, что школьников могут высаживать из автобусов - РИА Новости, 27.03.2025
Матвиенко возмутилась тем, что школьников могут высаживать из автобусов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась, что школьников кто-то может высадить из общественного транспорта за неоплату проезда, и предложила... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:26:00+03:00
2025-03-27T15:26:00+03:00
2025-03-27T16:07:00+03:00
общество
валентина матвиенко
роман старовойт
совет федерации рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949755_0:0:2824:1590_1920x0_80_0_0_564ed0624d68cb60a9cd79fb7e73571b.jpg
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась, что школьников кто-то может высадить из общественного транспорта за неоплату проезда, и предложила проконтролировать доступность и реализацию льгот на проезд для семей с детьми. "Вы много уделили времени льготам, которые предоставляет транспортный комплекс, особенно семьям с детьми. И это правда. Демография сегодня самая главная тема. Льгот много, но не всегда они реализуются. И здесь нужно усилить контроль. До сих пор там какого-то ребенка, школьника, кто-то имеет право высадить из автобуса. Это что такое? Что, частные перевозчики — это у нас государство в государстве? Или там семьи не знают о возможных льготах либо отказывают?" — отметила она.По словам Матвиенко, люди должны понимать, что они имеют право пользоваться теми льготами, которые предоставляет им государство. "Наладьте, пожалуйста, более эффективную систему контроля", — сказала политик, обращаясь к министру транспорта Роману Старовойту.В Совфеде прошел правительственный час о роли транспортного комплекса в достижении национальных целей развития России. Перед сенаторами выступил глава Минтранса.
https://ria.ru/20250305/fas-2003306619.html
https://ria.ru/20250306/bilety-2003454470.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949755_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_4ccf90eea5347a262df16423d56d458a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валентина матвиенко, роман старовойт, совет федерации рф, россия
Общество, Валентина Матвиенко, Роман Старовойт, Совет Федерации РФ, Россия
Матвиенко возмутилась тем, что школьников могут высаживать из автобусов
Матвиенко возмутилась, что школьников могут высадить из автобуса из-за неоплаты
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась, что школьников кто-то может высадить из общественного транспорта за неоплату проезда, и предложила проконтролировать доступность и реализацию льгот на проезд для семей с детьми.
"Вы много уделили времени льготам, которые предоставляет транспортный комплекс, особенно семьям с детьми. И это правда. Демография сегодня самая главная тема. Льгот много, но не всегда они реализуются. И здесь нужно усилить контроль. До сих пор там какого-то ребенка, школьника, кто-то имеет право высадить из автобуса. Это что такое? Что, частные перевозчики — это у нас государство в государстве? Или там семьи не знают о возможных льготах либо отказывают?" — отметила она.
По словам Матвиенко, люди должны понимать, что они имеют право пользоваться теми льготами, которые предоставляет им государство.
"Наладьте, пожалуйста, более эффективную систему контроля", — сказала политик, обращаясь к министру транспорта Роману Старовойту.
В Совфеде прошел правительственный час о роли транспортного комплекса в достижении национальных целей развития России. Перед сенаторами выступил глава Минтранса.