https://ria.ru/20250327/matvienko-2007710156.html

Матвиенко возмутилась тем, что школьников могут высаживать из автобусов

Матвиенко возмутилась тем, что школьников могут высаживать из автобусов - РИА Новости, 27.03.2025

Матвиенко возмутилась тем, что школьников могут высаживать из автобусов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась, что школьников кто-то может высадить из общественного транспорта за неоплату проезда, и предложила... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:26:00+03:00

2025-03-27T15:26:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась, что школьников кто-то может высадить из общественного транспорта за неоплату проезда, и предложила проконтролировать доступность и реализацию льгот на проезд для семей с детьми. "Вы много уделили времени льготам, которые предоставляет транспортный комплекс, особенно семьям с детьми. И это правда. Демография сегодня самая главная тема. Льгот много, но не всегда они реализуются. И здесь нужно усилить контроль. До сих пор там какого-то ребенка, школьника, кто-то имеет право высадить из автобуса. Это что такое? Что, частные перевозчики — это у нас государство в государстве? Или там семьи не знают о возможных льготах либо отказывают?" — отметила она.По словам Матвиенко, люди должны понимать, что они имеют право пользоваться теми льготами, которые предоставляет им государство. "Наладьте, пожалуйста, более эффективную систему контроля", — сказала политик, обращаясь к министру транспорта Роману Старовойту.В Совфеде прошел правительственный час о роли транспортного комплекса в достижении национальных целей развития России. Перед сенаторами выступил глава Минтранса.

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общество, валентина матвиенко, роман старовойт, совет федерации рф, россия