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Матвиенко возмутилась тем, что школьников могут высаживать из автобусов - РИА Новости, 27.03.2025
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15:26 27.03.2025 (обновлено: 16:07 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/matvienko-2007710156.html
Матвиенко возмутилась тем, что школьников могут высаживать из автобусов
Матвиенко возмутилась тем, что школьников могут высаживать из автобусов - РИА Новости, 27.03.2025
Матвиенко возмутилась тем, что школьников могут высаживать из автобусов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась, что школьников кто-то может высадить из общественного транспорта за неоплату проезда, и предложила... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:26:00+03:00
2025-03-27T16:07:00+03:00
общество
валентина матвиенко
роман старовойт
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась, что школьников кто-то может высадить из общественного транспорта за неоплату проезда, и предложила проконтролировать доступность и реализацию льгот на проезд для семей с детьми. "Вы много уделили времени льготам, которые предоставляет транспортный комплекс, особенно семьям с детьми. И это правда. Демография сегодня самая главная тема. Льгот много, но не всегда они реализуются. И здесь нужно усилить контроль. До сих пор там какого-то ребенка, школьника, кто-то имеет право высадить из автобуса. Это что такое? Что, частные перевозчики — это у нас государство в государстве? Или там семьи не знают о возможных льготах либо отказывают?" — отметила она.По словам Матвиенко, люди должны понимать, что они имеют право пользоваться теми льготами, которые предоставляет им государство. "Наладьте, пожалуйста, более эффективную систему контроля", — сказала политик, обращаясь к министру транспорта Роману Старовойту.В Совфеде прошел правительственный час о роли транспортного комплекса в достижении национальных целей развития России. Перед сенаторами выступил глава Минтранса.
https://ria.ru/20250305/fas-2003306619.html
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общество, валентина матвиенко, роман старовойт, совет федерации рф, россия
Общество, Валентина Матвиенко, Роман Старовойт, Совет Федерации РФ, Россия
Матвиенко возмутилась тем, что школьников могут высаживать из автобусов

Матвиенко возмутилась, что школьников могут высадить из автобуса из-за неоплаты

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась, что школьников кто-то может высадить из общественного транспорта за неоплату проезда, и предложила проконтролировать доступность и реализацию льгот на проезд для семей с детьми.
"Вы много уделили времени льготам, которые предоставляет транспортный комплекс, особенно семьям с детьми. И это правда. Демография сегодня самая главная тема. Льгот много, но не всегда они реализуются. И здесь нужно усилить контроль. До сих пор там какого-то ребенка, школьника, кто-то имеет право высадить из автобуса. Это что такое? Что, частные перевозчики — это у нас государство в государстве? Или там семьи не знают о возможных льготах либо отказывают?" — отметила она.
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По словам Матвиенко, люди должны понимать, что они имеют право пользоваться теми льготами, которые предоставляет им государство.
"Наладьте, пожалуйста, более эффективную систему контроля", — сказала политик, обращаясь к министру транспорта Роману Старовойту.
В Совфеде прошел правительственный час о роли транспортного комплекса в достижении национальных целей развития России. Перед сенаторами выступил глава Минтранса.
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ОбществоВалентина МатвиенкоРоман СтаровойтСовет Федерации РФРоссия
 
 
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