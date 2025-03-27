https://ria.ru/20250327/mahachkala-2007711533.html

В Махачкале задержали мастера газового хозяйства по делу о взрыве в доме

В Махачкале задержали мастера газового хозяйства по делу о взрыве в доме - РИА Новости, 27.03.2025

В Махачкале задержали мастера газового хозяйства по делу о взрыве в доме

Мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства задержан в Махачкале по делу о взрыве в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе следственного... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T15:27:00+03:00

2025-03-27T15:27:00+03:00

2025-03-27T15:28:00+03:00

происшествия

махачкала

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следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства задержан в Махачкале по делу о взрыве в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. Во вторник взорвался газ в квартире на шестом этаже многоэтажного дома по улице Гапцахская в Махачкале. По данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они госпитализированы. В управлении по делам ГО и ЧС Махачкалы сообщали, что взрывом выбито более 1000 квартирных окон в восьми многоквартирных домах, повреждения получили около 50 автомобилей. Возбуждено уголовное по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). "По подозрению в совершении преступления в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ задержан мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства Ленинского района города Махачкалы по причине бездействия и неисполнения должностных обязанностей, что привело к указанной ситуации и причинению вреда здоровью местным жителям", – говорится в сообщении.

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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан