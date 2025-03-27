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Российский посол сообщил о росте торговли с КНДР - РИА Новости, 27.03.2025
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09:03 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/kndr-2007611443.html
Российский посол сообщил о росте торговли с КНДР
Российский посол сообщил о росте торговли с КНДР - РИА Новости, 27.03.2025
Российский посол сообщил о росте торговли с КНДР
Объем торговли РФ и КНДР существенно вырос после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T09:03:00+03:00
2025-03-27T09:03:00+03:00
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пхеньян
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владимир путин
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Объем торговли РФ и КНДР существенно вырос после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. "Новый межгосударственный договор придал мощный импульс сотрудничеству между нашими странами во всех областях, в том числе в торговле, объем которой существенно вырос по сравнению с предыдущим периодом", - сказал он. Дипломат сообщил, что пока не может назвать точные цифры, поскольку идет сбор и анализ поступающей информации. При этом Мацегора отметил, что товарная номенклатура двусторонней торговли пока не так широка, как того хотелось бы. "Но межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которую с российской стороны возглавляет министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, активно работает над ее диверсификацией", - заявил посол. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР. Читайте полный текст интервью Александра Мацегора &gt;&gt;
https://ria.ru/20250325/razvedka-2007247599.html
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россия, пхеньян, александр мацегора, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, в мире
Россия, Пхеньян, Александр Мацегора, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, В мире
Российский посол сообщил о росте торговли с КНДР

Посол Мацегора: объем торговли России и КНДР существенно вырос

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на космодроме Восточный
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Объем торговли РФ и КНДР существенно вырос после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Новый межгосударственный договор придал мощный импульс сотрудничеству между нашими странами во всех областях, в том числе в торговле, объем которой существенно вырос по сравнению с предыдущим периодом", - сказал он.
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Дипломат сообщил, что пока не может назвать точные цифры, поскольку идет сбор и анализ поступающей информации. При этом Мацегора отметил, что товарная номенклатура двусторонней торговли пока не так широка, как того хотелось бы.
"Но межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которую с российской стороны возглавляет министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, активно работает над ее диверсификацией", - заявил посол.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а 11 ноября документ был ратифицирован указом лидера КНДР.
Читайте полный текст интервью Александра Мацегора >>
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РоссияПхеньянАлександр МацегораАлександр Козлов (глава Минприроды)Владимир ПутинВ мире
 
 
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